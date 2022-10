Fox News’s midday panel show, Outnumbered, nearly brought in 2 million total viewers on Wednesday, an impressive haul for a daytime show.

Outnumbered’s 1.96 million total viewers far outpaced CNN and MSNBC, which brought in 638,000 and 685,000 viewers during the same time slot — respectively.

Outnumbered also far outperformed its competition in the key 25-54 age demographic, bringing in 256,000 demo viewers. CNN brought in 111,000 and MSNBC scored 83,000 demo viewers during the same hour.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1045 NEW DAY:

277 MORNING JOE:

922 TRUMP WARS; THE:

15 EARLY MORNING:

9 7a FOX AND FRIENDS:

1275 NEW DAY:

375 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

29 8a FOX AND FRIENDS:

1623 NEW DAY:

455 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1813 CNN NEWSROOM:

589 MORNING JOE:

898 NATIONAL REPORT:

145 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1765 CNN NEWSROOM:

626 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

751 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

22 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1842 AT THIS HOUR:

621 MSNBC REPORTS- LIVE:

695 — — 12p OUTNUMBERED:

1958 INSIDE POLITICS:

638 ANDREA MITCHELL REPORTS:

685 JOHN BACHMAN NOW:

121 BLUE BLOODS:

46 1p AMERICA REPORTS:

1673 CNN NEWSROOM:

655 CHRIS JANSING REPORTS:

664 — BLUE BLOODS:

110 2p AMERICA REPORTS:

1581 CNN NEWSROOM:

617 KATY TUR REPORTS:

736 AMERICAN AGENDA:

127 BLUE BLOODS:

141 3p STORY, THE:

1495 CNN NEWSROOM:

613 HALLIE JACKSON REPORTS:

778 — BLUE BLOODS:

170 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1505 LEAD WITH JAKE TAPPER:

683 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1353 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

180 BLUE BLOODS:

192 5p FIVE, THE:

3334 SITUATION ROOM:

730 — SPICER & CO:

158 NEWSNATION: RUSH HOUR:

95 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2423 SITUATION ROOM:

633 BEAT W/ARI MELBER:

1315 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

194 NEWSNATION: RUSH HOUR:

76 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2841 ERIN BURNETT OUTFRONT:

542 REIDOUT:

1284 ROB SCHMITT TONIGHT:

216 ON BALANCE W/ VITTERT:

45 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3258 ANDERSON COOPER 360:

667 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1362 ERIC BOLLING THE BALANCE:

156 CUOMO:

114 9p HANNITY:

2862 CNN TONIGHT:

613 ALEX WAGNER TONIGHT:

1539 PRIME NEWS:

124 DAN ABRAMS LIVE:

71 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2358 CNN TONIGHT:

491 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1637 GREG KELLY REPORTS:

128 BANFIELD:

64 11p GUTFELD!:

2242 CNN TONIGHT:

371 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1107 ROB SCHMITT TONIGHT:

90 CUOMO:

75

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

148 NEW DAY:

48 MORNING JOE:

96 TRUMP WARS; THE:

3 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

207 NEW DAY:

76 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

187 NEW DAY:

93 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

213 CNN NEWSROOM:

108 MORNING JOE:

70 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

244 CNN NEWSROOM:

93 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

74 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

279 AT THIS HOUR:

107 MSNBC REPORTS- LIVE:

87 — — 12p OUTNUMBERED:

256 INSIDE POLITICS:

111 ANDREA MITCHELL REPORTS:

83 JOHN BACHMAN NOW:

6 BLUE BLOODS:

3 1p AMERICA REPORTS:

233 CNN NEWSROOM:

134 CHRIS JANSING REPORTS:

84 — BLUE BLOODS:

4 2p AMERICA REPORTS:

231 CNN NEWSROOM:

123 KATY TUR REPORTS:

92 AMERICAN AGENDA:

12 BLUE BLOODS:

8 3p STORY, THE:

227 CNN NEWSROOM:

130 HALLIE JACKSON REPORTS:

76 — BLUE BLOODS:

5 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

220 LEAD WITH JAKE TAPPER:

129 DEADLINE:WHITE HOUSE:

128 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 BLUE BLOODS:

8 5p FIVE, THE:

422 SITUATION ROOM:

137 — SPICER & CO:

21 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

333 SITUATION ROOM:

129 BEAT W/ARI MELBER:

140 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

410 ERIN BURNETT OUTFRONT:

101 REIDOUT:

172 ROB SCHMITT TONIGHT:

30 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

544 ANDERSON COOPER 360:

133 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

160 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 CUOMO:

15 9p HANNITY:

398 CNN TONIGHT:

141 ALEX WAGNER TONIGHT:

153 PRIME NEWS:

13 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

343 CNN TONIGHT:

101 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

169 GREG KELLY REPORTS:

9 BANFIELD:

10 11p GUTFELD!:

350 CNN TONIGHT:

94 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

127 ROB SCHMITT TONIGHT:

5 CUOMO:

19

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 523,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 978,000

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 272,000

MSNBC: 107,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 590,000

Fox News: 2.83 million

MSNBC: 1.51 million

25-54 Demo:

CNN: 125,000

Fox News: 429,000

MSNBC: 161,000

