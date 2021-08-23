Cable News Ratings Friday, August 20: Biden Press Conference Propels Fox News, CNN to Massive Afternoon Gains

By Mediaite StaffAug 23rd, 2021, 4:31 pm
 
President Biden Delivers Remarks On Status Of Afghanistan Evacuation

Anna Moneymaker/Getty Images

Cable news audiences are still very much interested in what President Joe Biden has to say about the situation in Afghanistan.

According to data from Nielsen, both Fox News and CNN saw big gains during the 2 p.m. hour in which the president spoke to reporters at the White House. Most notably, Fox News’ America Reports topped the 3 million mark overall in the 2 p.m. hour with 3.14 million viewers — making it the third most-watched show of the day behind Tucker Carlson Tonight and The Five. CNN’s coverage of the speech, meanwhile, passed the 1 million plateau with 1.09 million total — its highest-rated show of the entire day.

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

Fox News: 2.04 million

MSNBC: 863,000

CNN: 664,000

25-54 Demo:

Fox News: 365,000

CNN: 161,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

Fox News: 2.95 million

MSNBC: 1.39 million

CNN: 692,000

25-54 Demo:

Fox News: 497,000

CNN: 176,000

MSNBC: 139,000

Here is the breakdown by show and hour:

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
920		 NEW DAY:
376		 MORNING JOE:
770		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
12
7a FOX AND FRIENDS:
1288		 NEW DAY:
452		 WAKE UP AMERICA:
115
8a FOX AND FRIENDS:
1655		 NEW DAY:
495
9a AMERICAS NEWSROOM:
1710		 CNN NEWSROOM:
682		 STEPHANIE RUHLE REPORTS:
738		 NATIONAL REPORT:
196
10a AMERICAS NEWSROOM:
1684		 CNN NEWSROOM:
725		 HALLIE JACKSON REPORTS:
725
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1698		 AT THIS HOUR:
764		 CRAIG MELVIN REPORTS:
621
12p OUTNUMBERED:
1998		 INSIDE POLITICS:
782		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
625		 JOHN BACHMAN NOW:
232
1p AMERICA REPORTS:
2871		 CNN NEWSROOM:
993		 MTP DAILY:
750
2p AMERICA REPORTS:
3140		 CNN NEWSROOM:
1088		 AMERICAN AGENDA:
250
3p STORY, THE:
2556		 CNN NEWSROOM:
976		 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:
796
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
2228		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
852		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1114		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
270
5p FIVE, THE:
3176		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
813		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
273
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2419		 SITUATION ROOM:
704		 BEAT W/ARI MELBER:
1087		 SPICER & CO:
300		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
116
7p FOX NEWS PRIMETIME:
2139		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
711		 REIDOUT:
1068		 GREG KELLY REPORTS:
351		 DONLON REPORT, THE:
59
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3325		 ANDERSON COOPER 360:
722		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1035		 STINCHFIELD:
265		 ON BALANCE W/ VITTERT:
27
9p HANNITY:
2998		 CUOMO PRIME TIME:
813		 RACHEL MADDOW SHOW:
2038		 CORTES & PELLEGRINO:
204		 NEWSNATION PRIME:
21
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2523		 DON LEMON TONIGHT:
541		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1102		 ROB SCHMITT TONIGHT:
142		 BANFIELD:
23
11p GUTFELD!:
2001		 ANDERSON COOPER 360:
452		 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:
914		 GREG KELLY REPORTS:
141		 DONLON REPORT, THE:
15

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
174		 NEW DAY:
86		 MORNING JOE:
111		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
0
7a FOX AND FRIENDS:
234		 NEW DAY:
101		 WAKE UP AMERICA:
18
8a FOX AND FRIENDS:
322		 NEW DAY:
147
9a AMERICAS NEWSROOM:
299		 CNN NEWSROOM:
221		 STEPHANIE RUHLE REPORTS:
86		 NATIONAL REPORT:
18
10a AMERICAS NEWSROOM:
317		 CNN NEWSROOM:
175		 HALLIE JACKSON REPORTS:
82
11a FAULKNER FOCUS, THE:
264		 AT THIS HOUR:
182		 CRAIG MELVIN REPORTS:
74
12p OUTNUMBERED:
308		 INSIDE POLITICS:
189		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
67		 JOHN BACHMAN NOW:
18
1p AMERICA REPORTS:
447		 CNN NEWSROOM:
203		 MTP DAILY:
79
2p AMERICA REPORTS:
492		 CNN NEWSROOM:
225		 AMERICAN AGENDA:
27
3p STORY, THE:
434		 CNN NEWSROOM:
244		 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:
96
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
393		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
192		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
124		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
25
5p FIVE, THE:
507		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
194		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
29
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
432		 SITUATION ROOM:
161		 BEAT W/ARI MELBER:
113		 SPICER & CO:
55		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
7p FOX NEWS PRIMETIME:
409		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
129		 REIDOUT:
139		 GREG KELLY REPORTS:
65		 DONLON REPORT, THE:
9
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
519		 ANDERSON COOPER 360:
181		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
114		 STINCHFIELD:
71		 ON BALANCE W/ VITTERT:
4
9p HANNITY:
527		 CUOMO PRIME TIME:
197		 RACHEL MADDOW SHOW:
179		 CORTES & PELLEGRINO:
48		 NEWSNATION PRIME:
0
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
444		 DON LEMON TONIGHT:
150		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
123		 ROB SCHMITT TONIGHT:
22		 BANFIELD:
1
11p GUTFELD!:
417		 ANDERSON COOPER 360:
143		 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:
114		 GREG KELLY REPORTS:
10		 DONLON REPORT, THE:
2

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