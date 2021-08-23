Cable News Ratings Friday, August 20: Biden Press Conference Propels Fox News, CNN to Massive Afternoon Gains
Cable news audiences are still very much interested in what President Joe Biden has to say about the situation in Afghanistan.
According to data from Nielsen, both Fox News and CNN saw big gains during the 2 p.m. hour in which the president spoke to reporters at the White House. Most notably, Fox News’ America Reports topped the 3 million mark overall in the 2 p.m. hour with 3.14 million viewers — making it the third most-watched show of the day behind Tucker Carlson Tonight and The Five. CNN’s coverage of the speech, meanwhile, passed the 1 million plateau with 1.09 million total — its highest-rated show of the entire day.
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.
Total viewers:
Fox News: 2.04 million
MSNBC: 863,000
CNN: 664,000
25-54 Demo:
Fox News: 365,000
CNN: 161,000
MSNBC: 101,000
Here are the prime time averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
Fox News: 2.95 million
MSNBC: 1.39 million
CNN: 692,000
25-54 Demo:
Fox News: 497,000
CNN: 176,000
MSNBC: 139,000
Here is the breakdown by show and hour:
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
920
|NEW DAY:
376
|MORNING JOE:
770
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
12
|—
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1288
|NEW DAY:
452
|—
|WAKE UP AMERICA:
115
|—
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1655
|NEW DAY:
495
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1710
|CNN NEWSROOM:
682
|STEPHANIE RUHLE REPORTS:
738
|NATIONAL REPORT:
196
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1684
|CNN NEWSROOM:
725
|HALLIE JACKSON REPORTS:
725
|—
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1698
|AT THIS HOUR:
764
|CRAIG MELVIN REPORTS:
621
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1998
|INSIDE POLITICS:
782
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
625
|JOHN BACHMAN NOW:
232
|1p
|AMERICA REPORTS:
2871
|CNN NEWSROOM:
993
|MTP DAILY:
750
|—
|2p
|AMERICA REPORTS:
3140
|CNN NEWSROOM:
1088
|—
|AMERICAN AGENDA:
250
|3p
|STORY, THE:
2556
|CNN NEWSROOM:
976
|AYMAN MOHYELDIN REPORTS:
796
|—
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
2228
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
852
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1114
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
270
|5p
|FIVE, THE:
3176
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
813
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
273
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2419
|SITUATION ROOM:
704
|BEAT W/ARI MELBER:
1087
|SPICER & CO:
300
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
116
|7p
|FOX NEWS PRIMETIME:
2139
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
711
|REIDOUT:
1068
|GREG KELLY REPORTS:
351
|DONLON REPORT, THE:
59
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3325
|ANDERSON COOPER 360:
722
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1035
|STINCHFIELD:
265
|ON BALANCE W/ VITTERT:
27
|9p
|HANNITY:
2998
|CUOMO PRIME TIME:
813
|RACHEL MADDOW SHOW:
2038
|CORTES & PELLEGRINO:
204
|NEWSNATION PRIME:
21
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2523
|DON LEMON TONIGHT:
541
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1102
|ROB SCHMITT TONIGHT:
142
|BANFIELD:
23
|11p
|GUTFELD!:
2001
|ANDERSON COOPER 360:
452
|11TH HOUR W/B. WILLIAMS:
914
|GREG KELLY REPORTS:
141
|DONLON REPORT, THE:
15
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
174
|NEW DAY:
86
|MORNING JOE:
111
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
0
|—
|7a
|FOX AND FRIENDS:
234
|NEW DAY:
101
|—
|WAKE UP AMERICA:
18
|—
|8a
|FOX AND FRIENDS:
322
|NEW DAY:
147
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
299
|CNN NEWSROOM:
221
|STEPHANIE RUHLE REPORTS:
86
|NATIONAL REPORT:
18
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
317
|CNN NEWSROOM:
175
|HALLIE JACKSON REPORTS:
82
|—
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
264
|AT THIS HOUR:
182
|CRAIG MELVIN REPORTS:
74
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
308
|INSIDE POLITICS:
189
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
67
|JOHN BACHMAN NOW:
18
|1p
|AMERICA REPORTS:
447
|CNN NEWSROOM:
203
|MTP DAILY:
79
|—
|2p
|AMERICA REPORTS:
492
|CNN NEWSROOM:
225
|—
|AMERICAN AGENDA:
27
|3p
|STORY, THE:
434
|CNN NEWSROOM:
244
|AYMAN MOHYELDIN REPORTS:
96
|—
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
393
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
192
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
124
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
25
|5p
|FIVE, THE:
507
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
194
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
29
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
432
|SITUATION ROOM:
161
|BEAT W/ARI MELBER:
113
|SPICER & CO:
55
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
|7p
|FOX NEWS PRIMETIME:
409
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
129
|REIDOUT:
139
|GREG KELLY REPORTS:
65
|DONLON REPORT, THE:
9
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
519
|ANDERSON COOPER 360:
181
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
114
|STINCHFIELD:
71
|ON BALANCE W/ VITTERT:
4
|9p
|HANNITY:
527
|CUOMO PRIME TIME:
197
|RACHEL MADDOW SHOW:
179
|CORTES & PELLEGRINO:
48
|NEWSNATION PRIME:
0
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
444
|DON LEMON TONIGHT:
150
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
123
|ROB SCHMITT TONIGHT:
22
|BANFIELD:
1
|11p
|GUTFELD!:
417
|ANDERSON COOPER 360:
143
|11TH HOUR W/B. WILLIAMS:
114
|GREG KELLY REPORTS:
10
|DONLON REPORT, THE:
2
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