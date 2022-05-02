Cable News Ratings Friday April 29: Baier Tops Watters, Hannity and Ingraham in Total Viewers
On Friday night, Fox News’ Bret Baier beat every prime time host except for Tucker Carlson in terms of total viewers.
Baier pulled in 2.265 million total viewers on Friday, which was enough to beat Jesse Watters, Sean Hannity, and Laura Ingraham — some of the highest-rated names on cable news.
Baier’s news-oriented show also managed to be Watters and Ingraham in the key 25-54 age demographic, while Hannity came out ahead in that metric.
Carlson’s 2.75 total million viewers put him in second place overall, while his 456,000 demo viewers landed him in first place in the demo. The Five’s 3.28 million total viewers was the largest audience on cable news on Friday.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1041
|NEW DAY:
325
|MORNING JOE:
778
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
24
|ELEMENTARY:
30
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1397
|NEW DAY:
403
|—
|WAKE UP AMERICA:
89
|MORNING IN AMERICA:
29
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1767
|NEW DAY:
483
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1723
|CNN NEWSROOM:
624
|MORNING JOE:
791
|NATIONAL REPORT:
167
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1657
|CNN NEWSROOM:
668
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
532
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
79
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1756
|AT THIS HOUR:
584
|MSNBC REPORTS- LIVE:
490
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
146
|12p
|OUTNUMBERED:
1826
|INSIDE POLITICS:
591
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
555
|JOHN BACHMAN NOW:
153
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
172
|1p
|AMERICA REPORTS:
1596
|CNN NEWSROOM:
632
|MTP DAILY:
542
|—
|BLUE BLOODS:
155
|2p
|AMERICA REPORTS:
1522
|CNN NEWSROOM:
596
|KATY TUR REPORTS:
575
|AMERICAN AGENDA:
200
|BLUE BLOODS:
187
|3p
|STORY, THE:
1450
|CNN NEWSROOM:
590
|HALLIE JACKSON REPORTS:
644
|—
|BLUE BLOODS:
243
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1463
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
587
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
994
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
218
|BLUE BLOODS:
350
|5p
|FIVE, THE:
3128
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
660
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
233
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
140
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2265
|SITUATION ROOM:
582
|BEAT W/ARI MELBER:
861
|SPICER & CO:
282
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
84
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2112
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
532
|REIDOUT:
782
|GREG KELLY REPORTS:
313
|ON BALANCE W/ VITTERT:
51
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2749
|ANDERSON COOPER 360:
645
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1007
|STINCHFIELD:
228
|NEWSNATION PRIME:
59
|9p
|HANNITY:
2160
|CNN FILMS:
426
|RACHEL MADDOW SHOW:
1180
|PRIME NEWS:
100
|DAN ABRAMS LIVE:
65
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1786
|—
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
900
|ROB SCHMITT TONIGHT:
90
|BANFIELD:
51
|11p
|GUTFELD!:
1891
|CNN SPECIAL REPORT:
238
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
652
|GREG KELLY REPORTS:
110
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
20
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
212
|NEW DAY:
72
|MORNING JOE:
85
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
9
|ELEMENTARY:
3
|7a
|FOX AND FRIENDS:
239
|NEW DAY:
85
|—
|WAKE UP AMERICA:
17
|MORNING IN AMERICA:
5
|8a
|FOX AND FRIENDS:
263
|NEW DAY:
104
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
292
|CNN NEWSROOM:
112
|MORNING JOE:
92
|NATIONAL REPORT:
23
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
283
|CNN NEWSROOM:
118
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
68
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
255
|AT THIS HOUR:
126
|MSNBC REPORTS- LIVE:
54
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
31
|12p
|OUTNUMBERED:
299
|INSIDE POLITICS:
148
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
60
|JOHN BACHMAN NOW:
29
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
32
|1p
|AMERICA REPORTS:
286
|CNN NEWSROOM:
142
|MTP DAILY:
55
|—
|BLUE BLOODS:
12
|2p
|AMERICA REPORTS:
278
|CNN NEWSROOM:
146
|KATY TUR REPORTS:
40
|AMERICAN AGENDA:
32
|BLUE BLOODS:
13
|3p
|STORY, THE:
255
|CNN NEWSROOM:
115
|HALLIE JACKSON REPORTS:
39
|—
|BLUE BLOODS:
30
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
212
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
126
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
89
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
26
|BLUE BLOODS:
53
|5p
|FIVE, THE:
420
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
153
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
25
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
33
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
278
|SITUATION ROOM:
121
|BEAT W/ARI MELBER:
70
|SPICER & CO:
33
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
14
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
260
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
96
|REIDOUT:
100
|GREG KELLY REPORTS:
21
|ON BALANCE W/ VITTERT:
7
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
456
|ANDERSON COOPER 360:
153
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
92
|STINCHFIELD:
17
|NEWSNATION PRIME:
4
|9p
|HANNITY:
328
|CNN FILMS:
91
|RACHEL MADDOW SHOW:
111
|PRIME NEWS:
14
|DAN ABRAMS LIVE:
10
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
253
|—
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
87
|ROB SCHMITT TONIGHT:
16
|BANFIELD:
10
|11p
|GUTFELD!:
321
|CNN SPECIAL REPORT:
40
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
63
|GREG KELLY REPORTS:
13
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
4
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 493,000
Fox News: 1.69 million
MSNBC: 714,000
25-54 Demo:
CNN: 103,000
Fox News: 269,000
MSNBC: 70,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 499,000
Fox News: 2.23 million
MSNBC: 1.03 million
25-54 Demo:
CNN: 112,000
Fox News: 346,000
MSNBC: 97,000
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