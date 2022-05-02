Cable News Ratings Friday April 29: Baier Tops Watters, Hannity and Ingraham in Total Viewers

By Mediaite StaffMay 2nd, 2022, 4:55 pm
 

On Friday night, Fox News’ Bret Baier beat every prime time host except for Tucker Carlson in terms of total viewers.

Baier pulled in 2.265 million total viewers on Friday, which was enough to beat Jesse Watters, Sean Hannity, and Laura Ingraham — some of the highest-rated names on cable news.

Baier’s news-oriented show also managed to be Watters and Ingraham in the key 25-54 age demographic, while Hannity came out ahead in that metric.

Carlson’s 2.75 total million viewers put him in second place overall, while his 456,000 demo viewers landed him in first place in the demo. The Five’s 3.28 million total viewers was the largest audience on cable news on Friday.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1041		 NEW DAY:
325		 MORNING JOE:
778		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
24		 ELEMENTARY:
30
7a FOX AND FRIENDS:
1397		 NEW DAY:
403		 WAKE UP AMERICA:
89		 MORNING IN AMERICA:
29
8a FOX AND FRIENDS:
1767		 NEW DAY:
483
9a AMERICAS NEWSROOM:
1723		 CNN NEWSROOM:
624		 MORNING JOE:
791		 NATIONAL REPORT:
167
10a AMERICAS NEWSROOM:
1657		 CNN NEWSROOM:
668		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
532		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
79
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1756		 AT THIS HOUR:
584		 MSNBC REPORTS- LIVE:
490		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
146
12p OUTNUMBERED:
1826		 INSIDE POLITICS:
591		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
555		 JOHN BACHMAN NOW:
153		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
172
1p AMERICA REPORTS:
1596		 CNN NEWSROOM:
632		 MTP DAILY:
542		 BLUE BLOODS:
155
2p AMERICA REPORTS:
1522		 CNN NEWSROOM:
596		 KATY TUR REPORTS:
575		 AMERICAN AGENDA:
200		 BLUE BLOODS:
187
3p STORY, THE:
1450		 CNN NEWSROOM:
590		 HALLIE JACKSON REPORTS:
644		 BLUE BLOODS:
243
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1463		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
587		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
994		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
218		 BLUE BLOODS:
350
5p FIVE, THE:
3128		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
660		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
233		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
140
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2265		 SITUATION ROOM:
582		 BEAT W/ARI MELBER:
861		 SPICER & CO:
282		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
84
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2112		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
532		 REIDOUT:
782		 GREG KELLY REPORTS:
313		 ON BALANCE W/ VITTERT:
51
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2749		 ANDERSON COOPER 360:
645		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1007		 STINCHFIELD:
228		 NEWSNATION PRIME:
59
9p HANNITY:
2160		 CNN FILMS:
426		 RACHEL MADDOW SHOW:
1180		 PRIME NEWS:
100		 DAN ABRAMS LIVE:
65
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1786		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
900		 ROB SCHMITT TONIGHT:
90		 BANFIELD:
51
11p GUTFELD!:
1891		 CNN SPECIAL REPORT:
238		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
652		 GREG KELLY REPORTS:
110		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
20

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
212		 NEW DAY:
72		 MORNING JOE:
85		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
9		 ELEMENTARY:
3
7a FOX AND FRIENDS:
239		 NEW DAY:
85		 WAKE UP AMERICA:
17		 MORNING IN AMERICA:
5
8a FOX AND FRIENDS:
263		 NEW DAY:
104
9a AMERICAS NEWSROOM:
292		 CNN NEWSROOM:
112		 MORNING JOE:
92		 NATIONAL REPORT:
23
10a AMERICAS NEWSROOM:
283		 CNN NEWSROOM:
118		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
68		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
11a FAULKNER FOCUS, THE:
255		 AT THIS HOUR:
126		 MSNBC REPORTS- LIVE:
54		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
31
12p OUTNUMBERED:
299		 INSIDE POLITICS:
148		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
60		 JOHN BACHMAN NOW:
29		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
32
1p AMERICA REPORTS:
286		 CNN NEWSROOM:
142		 MTP DAILY:
55		 BLUE BLOODS:
12
2p AMERICA REPORTS:
278		 CNN NEWSROOM:
146		 KATY TUR REPORTS:
40		 AMERICAN AGENDA:
32		 BLUE BLOODS:
13
3p STORY, THE:
255		 CNN NEWSROOM:
115		 HALLIE JACKSON REPORTS:
39		 BLUE BLOODS:
30
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
212		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
126		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
89		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
26		 BLUE BLOODS:
53
5p FIVE, THE:
420		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
153		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
25		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
33
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
278		 SITUATION ROOM:
121		 BEAT W/ARI MELBER:
70		 SPICER & CO:
33		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
14
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
260		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
96		 REIDOUT:
100		 GREG KELLY REPORTS:
21		 ON BALANCE W/ VITTERT:
7
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
456		 ANDERSON COOPER 360:
153		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
92		 STINCHFIELD:
17		 NEWSNATION PRIME:
4
9p HANNITY:
328		 CNN FILMS:
91		 RACHEL MADDOW SHOW:
111		 PRIME NEWS:
14		 DAN ABRAMS LIVE:
10
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
253		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
87		 ROB SCHMITT TONIGHT:
16		 BANFIELD:
10
11p GUTFELD!:
321		 CNN SPECIAL REPORT:
40		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
63		 GREG KELLY REPORTS:
13		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 493,000

Fox News: 1.69 million

MSNBC: 714,000

25-54 Demo:

CNN: 103,000

Fox News: 269,000

MSNBC: 70,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 499,000

Fox News: 2.23 million

MSNBC: 1.03 million

25-54 Demo:

CNN: 112,000

Fox News: 346,000

MSNBC: 97,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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