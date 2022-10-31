Cable News Ratings Friday October 28: Jesse Watters Lands Top Two Shows on Cable News
Jesse Watters had the top two shows on cable news on Friday.
The flame-throwing opinion host landed the top-rated show of the day with The Five bringing in 3.59 million total viewers. Watters is a co-host of the highly rated panel program, which regularly has the biggest audience on cable.
Watters’s solo prime time program, Jesse Watters Prime Time, topped Tucker Carlson Tonight to score the number two spot in the ratings with 3.29 million total viewers.
Tucker Carlson came in third place with 3.21 million total viewers on Friday.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
970
|NEW DAY:
272
|MORNING JOE:
791
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
13
|EARLY MORNING:
13
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1314
|NEW DAY:
354
|—
|WAKE UP AMERICA:
102
|MORNING IN AMERICA:
28
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1741
|NEW DAY:
399
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1955
|CNN NEWSROOM:
538
|MORNING JOE:
917
|NATIONAL REPORT:
176
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
2041
|CNN NEWSROOM:
632
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
631
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
34
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
2034
|AT THIS HOUR:
644
|MSNBC REPORTS- LIVE:
668
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
2168
|INSIDE POLITICS:
721
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
809
|JOHN BACHMAN NOW:
151
|BLUE BLOODS:
72
|1p
|AMERICA REPORTS:
2079
|CNN NEWSROOM:
834
|CHRIS JANSING REPORTS:
966
|—
|BLUE BLOODS:
150
|2p
|AMERICA REPORTS:
1843
|CNN NEWSROOM:
756
|KATY TUR REPORTS:
905
|AMERICAN AGENDA:
177
|BLUE BLOODS:
233
|3p
|STORY, THE:
1836
|CNN NEWSROOM:
731
|HALLIE JACKSON REPORTS:
985
|—
|BLUE BLOODS:
241
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1894
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
818
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1498
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
280
|BLUE BLOODS:
309
|5p
|FIVE, THE:
3589
|SITUATION ROOM:
809
|—
|SPICER & CO:
207
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
115
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2843
|SITUATION ROOM:
853
|BEAT W/ARI MELBER:
1326
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
217
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
59
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3298
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
761
|REIDOUT:
1158
|ROB SCHMITT TONIGHT:
239
|ON BALANCE W/ VITTERT:
55
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3218
|ANDERSON COOPER 360:
721
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1245
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
194
|CUOMO:
131
|9p
|HANNITY:
2543
|CNN TONIGHT:
626
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1293
|PRIME NEWS:
132
|DAN ABRAMS LIVE:
75
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2260
|CNN TONIGHT:
524
|KORNACKI COUNTDOWN, THE:
812
|GREG KELLY REPORTS:
185
|BANFIELD:
44
|11p
|GUTFELD!:
2078
|CNN TONIGHT:
379
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
754
|ROB SCHMITT TONIGHT:
142
|CUOMO:
43
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
161
|NEW DAY:
55
|MORNING JOE:
95
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
4
|EARLY MORNING:
4
|7a
|FOX AND FRIENDS:
227
|NEW DAY:
78
|—
|WAKE UP AMERICA:
12
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
252
|NEW DAY:
97
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
250
|CNN NEWSROOM:
97
|MORNING JOE:
75
|NATIONAL REPORT:
25
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
242
|CNN NEWSROOM:
112
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
59
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
233
|AT THIS HOUR:
115
|MSNBC REPORTS- LIVE:
71
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
240
|INSIDE POLITICS:
122
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
74
|JOHN BACHMAN NOW:
18
|BLUE BLOODS:
22
|1p
|AMERICA REPORTS:
241
|CNN NEWSROOM:
162
|CHRIS JANSING REPORTS:
108
|—
|BLUE BLOODS:
33
|2p
|AMERICA REPORTS:
235
|CNN NEWSROOM:
135
|KATY TUR REPORTS:
108
|AMERICAN AGENDA:
19
|BLUE BLOODS:
36
|3p
|STORY, THE:
255
|CNN NEWSROOM:
119
|HALLIE JACKSON REPORTS:
112
|—
|BLUE BLOODS:
27
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
278
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
126
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
151
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
21
|BLUE BLOODS:
29
|5p
|FIVE, THE:
418
|SITUATION ROOM:
138
|—
|SPICER & CO:
11
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
361
|SITUATION ROOM:
186
|BEAT W/ARI MELBER:
129
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
11
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
381
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
178
|REIDOUT:
169
|ROB SCHMITT TONIGHT:
16
|ON BALANCE W/ VITTERT:
11
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
403
|ANDERSON COOPER 360:
154
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
128
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
15
|CUOMO:
18
|9p
|HANNITY:
282
|CNN TONIGHT:
128
|ALEX WAGNER TONIGHT:
168
|PRIME NEWS:
9
|DAN ABRAMS LIVE:
10
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
288
|CNN TONIGHT:
110
|KORNACKI COUNTDOWN, THE:
115
|GREG KELLY REPORTS:
22
|BANFIELD:
3
|11p
|GUTFELD!:
296
|CNN TONIGHT:
95
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
85
|ROB SCHMITT TONIGHT:
17
|CUOMO:
3
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 586,000
Fox News: 2.02 million
MSNBC: 911,000
25-54 Demo:
CNN: 115,000
Fox News: 266,000
MSNBC: 103,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 624,000
Fox News: 2.67 million
MSNBC: 1.12 million
25-54 Demo:
CNN: 131,000
Fox News: 324,000
MSNBC: 137,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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