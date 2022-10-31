Cable News Ratings Friday October 28: Jesse Watters Lands Top Two Shows on Cable News

By Mediaite StaffOct 31st, 2022, 4:36 pm
 

Jesse Watters

Jesse Watters had the top two shows on cable news on Friday.

The flame-throwing opinion host landed the top-rated show of the day with The Five bringing in 3.59 million total viewers. Watters is a co-host of the highly rated panel program, which regularly has the biggest audience on cable.

Watters’s solo prime time program, Jesse Watters Prime Time, topped Tucker Carlson Tonight to score the number two spot in the ratings with 3.29 million total viewers.

Tucker Carlson came in third place with 3.21 million total viewers on Friday.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
970		 NEW DAY:
272		 MORNING JOE:
791		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
13		 EARLY MORNING:
13
7a FOX AND FRIENDS:
1314		 NEW DAY:
354		 WAKE UP AMERICA:
102		 MORNING IN AMERICA:
28
8a FOX AND FRIENDS:
1741		 NEW DAY:
399
9a AMERICAS NEWSROOM:
1955		 CNN NEWSROOM:
538		 MORNING JOE:
917		 NATIONAL REPORT:
176
10a AMERICAS NEWSROOM:
2041		 CNN NEWSROOM:
632		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
631		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
34
11a FAULKNER FOCUS, THE:
2034		 AT THIS HOUR:
644		 MSNBC REPORTS- LIVE:
668
12p OUTNUMBERED:
2168		 INSIDE POLITICS:
721		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
809		 JOHN BACHMAN NOW:
151		 BLUE BLOODS:
72
1p AMERICA REPORTS:
2079		 CNN NEWSROOM:
834		 CHRIS JANSING REPORTS:
966		 BLUE BLOODS:
150
2p AMERICA REPORTS:
1843		 CNN NEWSROOM:
756		 KATY TUR REPORTS:
905		 AMERICAN AGENDA:
177		 BLUE BLOODS:
233
3p STORY, THE:
1836		 CNN NEWSROOM:
731		 HALLIE JACKSON REPORTS:
985		 BLUE BLOODS:
241
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1894		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
818		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1498		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
280		 BLUE BLOODS:
309
5p FIVE, THE:
3589		 SITUATION ROOM:
809		 SPICER & CO:
207		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
115
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2843		 SITUATION ROOM:
853		 BEAT W/ARI MELBER:
1326		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
217		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
59
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3298		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
761		 REIDOUT:
1158		 ROB SCHMITT TONIGHT:
239		 ON BALANCE W/ VITTERT:
55
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3218		 ANDERSON COOPER 360:
721		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1245		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
194		 CUOMO:
131
9p HANNITY:
2543		 CNN TONIGHT:
626		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1293		 PRIME NEWS:
132		 DAN ABRAMS LIVE:
75
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2260		 CNN TONIGHT:
524		 KORNACKI COUNTDOWN, THE:
812		 GREG KELLY REPORTS:
185		 BANFIELD:
44
11p GUTFELD!:
2078		 CNN TONIGHT:
379		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
754		 ROB SCHMITT TONIGHT:
142		 CUOMO:
43

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
161		 NEW DAY:
55		 MORNING JOE:
95		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
4		 EARLY MORNING:
4
7a FOX AND FRIENDS:
227		 NEW DAY:
78		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
252		 NEW DAY:
97
9a AMERICAS NEWSROOM:
250		 CNN NEWSROOM:
97		 MORNING JOE:
75		 NATIONAL REPORT:
25
10a AMERICAS NEWSROOM:
242		 CNN NEWSROOM:
112		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
59		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
11a FAULKNER FOCUS, THE:
233		 AT THIS HOUR:
115		 MSNBC REPORTS- LIVE:
71
12p OUTNUMBERED:
240		 INSIDE POLITICS:
122		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
74		 JOHN BACHMAN NOW:
18		 BLUE BLOODS:
22
1p AMERICA REPORTS:
241		 CNN NEWSROOM:
162		 CHRIS JANSING REPORTS:
108		 BLUE BLOODS:
33
2p AMERICA REPORTS:
235		 CNN NEWSROOM:
135		 KATY TUR REPORTS:
108		 AMERICAN AGENDA:
19		 BLUE BLOODS:
36
3p STORY, THE:
255		 CNN NEWSROOM:
119		 HALLIE JACKSON REPORTS:
112		 BLUE BLOODS:
27
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
278		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
126		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
151		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
21		 BLUE BLOODS:
29
5p FIVE, THE:
418		 SITUATION ROOM:
138		 SPICER & CO:
11		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
361		 SITUATION ROOM:
186		 BEAT W/ARI MELBER:
129		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
11		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
381		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
178		 REIDOUT:
169		 ROB SCHMITT TONIGHT:
16		 ON BALANCE W/ VITTERT:
11
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
403		 ANDERSON COOPER 360:
154		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
128		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
15		 CUOMO:
18
9p HANNITY:
282		 CNN TONIGHT:
128		 ALEX WAGNER TONIGHT:
168		 PRIME NEWS:
9		 DAN ABRAMS LIVE:
10
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
288		 CNN TONIGHT:
110		 KORNACKI COUNTDOWN, THE:
115		 GREG KELLY REPORTS:
22		 BANFIELD:
3
11p GUTFELD!:
296		 CNN TONIGHT:
95		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
85		 ROB SCHMITT TONIGHT:
17		 CUOMO:
3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 586,000

Fox News: 2.02 million

MSNBC: 911,000

25-54 Demo:

CNN: 115,000

Fox News: 266,000

MSNBC: 103,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 624,000

Fox News: 2.67 million

MSNBC: 1.12 million

25-54 Demo:

CNN: 131,000

Fox News: 324,000

MSNBC: 137,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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