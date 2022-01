Fox’s Tucker Carlson Tonight topped the charts yet again on Tuesday, securing the number one spot in both total viewers and in the coveted 25-54 age demographic.

Carlson led the pack with 3.49 million total viewers and 536,000 viewers in the demo. Fox’s The Five was a very close second with 3.43 million total viewers and 438,000 viewers in the demo.

While Tucker Carlson interviewed Hungary’s foreign minister on Tuesday night, announcing he will again broadcast from there next week, CNN’s Brianna Keilar hosted a special series on Monday and Tuesday called Democracy in Peril, which landed in third place in its time slot both days.

Keilar’s special brought in 437,000 total viewers and 104,000 demo viewers Monday, while doing better on Tuesday with 629,000 total viewers and 181,000 in the demo.

CNN, however, bested every MSNBC show in the demo on Tuesday save for two: MSNBC’s top-rated Rachel Maddow and Ari Melber’s 6 p.m. show The Beat.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show (scroll down for Tuesday’s ratings):

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

739 NEW DAY SPECIAL:

263 MORNING JOE:

664 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

15 ELEMENTARY:

27 7a FOX AND FRIENDS:

1272 NEW DAY SPECIAL:

355 — WAKE UP AMERICA:

91 MORNING IN AMERICA:

14 8a FOX AND FRIENDS:

1639 NEW DAY SPECIAL:

451 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1866 CNN NEWSROOM SPCL:

507 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

653 NATIONAL REPORT:

160 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1939 CNN NEWSROOM SPCL:

680 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

617 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

117 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1748 AT THIS HOUR SPCL:

688 CRAIG MELVIN REPORTS:

632 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

171 12p OUTNUMBERED:

1773 INSIDE POLITICS SPECIAL:

647 ANDREA MITCHELL REPORTS:

652 JOHN BACHMAN NOW:

172 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

283 1p AMERICA REPORTS:

1465 CNN NEWSROOM SPCL:

688 MTP DAILY:

643 — BLUE BLOODS:

291 2p AMERICA REPORTS:

1274 CNN NEWSROOM SPCL:

703 KATY TUR REPORTS:

630 AMERICAN AGENDA:

196 BLUE BLOODS:

437 3p STORY, THE:

1433 CNN NEWSROOM SPCL:

687 HALLIE JACKSON REPORTS:

666 — BLUE BLOODS:

548 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1550 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

692 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1147 ERIC BOLLING THE BALANCE:

191 BLUE BLOODS:

568 5p FIVE, THE:

3713 SITUATION ROOM SPCL:

609 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

241 NEWSNATION: RUSH HOUR:

210 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2632 SITUATION ROOM SPCL:

495 BEAT W/ARI MELBER:

1082 SPICER & CO:

286 DONLON REPORT, THE:

97 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2148 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

590 REIDOUT:

1045 GREG KELLY REPORTS:

424 ON BALANCE W/ VITTERT:

52 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3103 ANDERSON COOPER SPECIAL:

615 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

951 STINCHFIELD:

202 DAN ABRAMS LIVE:

37 9p HANNITY:

2270 DEMOCRACY IN PERIL:

437 RACHEL MADDOW SHOW:

1777 CORTES & PELLEGRINO:

102 NEWSNATION PRIME:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1945 DON LEMON SPECIAL:

382 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1059 ROB SCHMITT TONIGHT:

115 BANFIELD:

46 11p GUTFELD!:

1761 DON LEMON SPECIAL:

327 11TH HOUR:

639 GREG KELLY REPORTS:

98 ON BALANCE W/ VITTERT:

10

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

109 NEW DAY SPECIAL:

48 MORNING JOE:

87 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

1 ELEMENTARY:

4 7a FOX AND FRIENDS:

222 NEW DAY SPECIAL:

44 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

258 NEW DAY SPECIAL:

55 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

323 CNN NEWSROOM SPCL:

75 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

74 NATIONAL REPORT:

21 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

307 CNN NEWSROOM SPCL:

170 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

63 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

23 11a FAULKNER FOCUS, THE:

267 AT THIS HOUR SPCL:

158 CRAIG MELVIN REPORTS:

65 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

39 12p OUTNUMBERED:

250 INSIDE POLITICS SPECIAL:

142 ANDREA MITCHELL REPORTS:

85 JOHN BACHMAN NOW:

20 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

57 1p AMERICA REPORTS:

214 CNN NEWSROOM SPCL:

143 MTP DAILY:

92 — BLUE BLOODS:

29 2p AMERICA REPORTS:

162 CNN NEWSROOM SPCL:

133 KATY TUR REPORTS:

83 AMERICAN AGENDA:

52 BLUE BLOODS:

61 3p STORY, THE:

209 CNN NEWSROOM SPCL:

117 HALLIE JACKSON REPORTS:

86 — BLUE BLOODS:

112 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

233 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

104 DEADLINE:WHITE HOUSE:

113 ERIC BOLLING THE BALANCE:

45 BLUE BLOODS:

112 5p FIVE, THE:

493 SITUATION ROOM SPCL:

130 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

48 NEWSNATION: RUSH HOUR:

43 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

408 SITUATION ROOM SPCL:

98 BEAT W/ARI MELBER:

107 SPICER & CO:

60 DONLON REPORT, THE:

9 7p FOX NEWS PRIMETIME:

337 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

119 REIDOUT:

142 GREG KELLY REPORTS:

50 ON BALANCE W/ VITTERT:

1 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

487 ANDERSON COOPER SPECIAL:

124 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

135 STINCHFIELD:

40 DAN ABRAMS LIVE:

10 9p HANNITY:

329 DEMOCRACY IN PERIL:

104 RACHEL MADDOW SHOW:

209 CORTES & PELLEGRINO:

13 NEWSNATION PRIME:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

283 DON LEMON SPECIAL:

70 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

96 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

278 DON LEMON SPECIAL:

58 11TH HOUR:

65 GREG KELLY REPORTS:

8 ON BALANCE W/ VITTERT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 464,000

Fox: 1.57 million

MSNBC: 718,000

25-54 Demo:

CNN: 89,000

Fox News: 249,000

MSNBC: 85,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 478,000

Fox News: 2.44 million

MSNBC: 1.26 million

25-54 Demo:

CNN: 100,000

Fox News: 366,000

MSNBC: 147,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1001 NEW DAY:

265 MORNING JOE:

676 ROB CARSONS WHAT IN THE:

11 ELEMENTARY:

24 7a FOX AND FRIENDS:

1397 NEW DAY:

362 — WAKE UP AMERICA:

98 MORNING IN AMERICA:

22 8a FOX AND FRIENDS:

1772 NEW DAY:

419 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1753 CNN NEWSROOM:

568 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

646 NATIONAL REPORT:

161 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1598 CNN NEWSROOM:

625 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

478 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

119 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1657 AT THIS HOUR:

603 CRAIG MELVIN REPORTS:

447 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

167 12p OUTNUMBERED:

1796 INSIDE POLITICS:

557 ANDREA MITCHELL REPORTS:

586 JOHN BACHMAN NOW:

141 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

254 1p AMERICA REPORTS:

1423 CNN NEWSROOM:

545 MTP DAILY:

591 — BLUE BLOODS:

133 2p AMERICA REPORTS:

1383 CNN NEWSROOM:

528 KATY TUR REPORTS:

595 AMERICAN AGENDA:

189 BLUE BLOODS:

228 3p STORY, THE:

1397 CNN NEWSROOM:

614 HALLIE JACKSON REPORTS:

606 — BLUE BLOODS:

286 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1531 LEAD WITH JAKE TAPPER:

619 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1212 ERIC BOLLING THE BALANCE:

268 BLUE BLOODS:

321 5p FIVE, THE:

3439 LEAD WITH JAKE TAPPER:

617 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

262 NEWSNATION: RUSH HOUR:

114 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2479 SITUATION ROOM:

513 BEAT W/ARI MELBER:

1301 SPICER & CO:

306 DONLON REPORT, THE:

40 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2193 ERIN BURNETT OUTFRONT:

712 REIDOUT:

1167 GREG KELLY REPORTS:

375 ON BALANCE W/ VITTERT:

36 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3489 ANDERSON COOPER 360:

797 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1365 STINCHFIELD:

297 DAN ABRAMS LIVE:

36 9p HANNITY:

2901 DEMOCRACY IN PERIL:

629 RACHEL MADDOW SHOW:

2166 CORTES & PELLEGRINO:

207 NEWSNATION PRIME:

25 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2086 DON LEMON TONIGHT:

654 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1385 ROB SCHMITT TONIGHT:

185 BANFIELD:

61 11p GUTFELD!:

1832 DON LEMON TONIGHT:

443 11TH HOUR:

898 GREG KELLY REPORTS:

110 ON BALANCE W/ VITTERT:

48

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

165 NEW DAY:

50 MORNING JOE:

98 ROB CARSONS WHAT IN THE:

2 ELEMENTARY:

4 7a FOX AND FRIENDS:

239 NEW DAY:

72 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

232 NEW DAY:

87 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

233 CNN NEWSROOM:

104 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

73 NATIONAL REPORT:

29 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

228 CNN NEWSROOM:

105 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

51 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

12 11a FAULKNER FOCUS, THE:

259 AT THIS HOUR:

111 CRAIG MELVIN REPORTS:

60 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

21 12p OUTNUMBERED:

286 INSIDE POLITICS:

110 ANDREA MITCHELL REPORTS:

63 JOHN BACHMAN NOW:

36 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

45 1p AMERICA REPORTS:

194 CNN NEWSROOM:

96 MTP DAILY:

74 — BLUE BLOODS:

37 2p AMERICA REPORTS:

177 CNN NEWSROOM:

114 KATY TUR REPORTS:

55 AMERICAN AGENDA:

37 BLUE BLOODS:

40 3p STORY, THE:

209 CNN NEWSROOM:

158 HALLIE JACKSON REPORTS:

40 — BLUE BLOODS:

33 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

232 LEAD WITH JAKE TAPPER:

125 DEADLINE:WHITE HOUSE:

92 ERIC BOLLING THE BALANCE:

45 BLUE BLOODS:

51 5p FIVE, THE:

438 LEAD WITH JAKE TAPPER:

148 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

55 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

365 SITUATION ROOM:

123 BEAT W/ARI MELBER:

126 SPICER & CO:

48 DONLON REPORT, THE:

1 7p FOX NEWS PRIMETIME:

346 ERIN BURNETT OUTFRONT:

159 REIDOUT:

129 GREG KELLY REPORTS:

45 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

536 ANDERSON COOPER 360:

219 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

146 STINCHFIELD:

62 DAN ABRAMS LIVE:

4 9p HANNITY:

394 DEMOCRACY IN PERIL:

181 RACHEL MADDOW SHOW:

268 CORTES & PELLEGRINO:

55 NEWSNATION PRIME:

5 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

327 DON LEMON TONIGHT:

173 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

174 ROB SCHMITT TONIGHT:

35 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

356 DON LEMON TONIGHT:

102 11TH HOUR:

121 GREG KELLY REPORTS:

18 ON BALANCE W/ VITTERT:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 517,000

Fox: 1.77 million

MSNBC: 864,000

25-54 Demo:

CNN: 117,000

Fox News: 272,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 693,000

Fox News: 2.82 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 191,000

Fox News: 419,000

MSNBC: 196,000

