Cable News Ratings Monday September 19: Fox News Lands on Top For Coverage of Queen’s Funeral — CNN Sees Boost
Fox News led cable news on Monday as coverage of Queen Elizabeth II’s funeral dominated the first half of the day.
Early numbers from Nielsen Media Research show Fox edged out both CNN and MSNBC from 5 a.m. to 1 p.m. as live coverage of the funeral dominated the airwaves. Fox brought in 1.74 million average viewers over those hours, while CNN scored a boost with 1.32 million viewers and MSNBC came in third place with 890,000 viewers.
In the key 25 to 54 age demographic, CNN did score some rare time slot wins over Fox News, but still came in second overall. Fox averaged 243,000 demo viewers, while CNN had 232,000 average demo viewers during the funeral. MSNBC landed in third with 85,000 demo viewers during the live coverage.
Overall, Fox also won the day with 1.94 million total viewers, while MSNBC came in second with 1.44 million. CNN landed in third for the day with 971,000 total average viewers.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
1159
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1061
|RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
946
|ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:
80
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
32
|7a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
1611
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1237
|—
|—
|—
|8a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2021
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1395
|—
|—
|—
|9a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2099
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1422
|—
|NATIONAL REPORT:
192
|—
|10a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2300
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1739
|RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
1052
|—
|—
|11a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2400
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
2074
|—
|—
|—
|12p
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2181
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
1715
|—
|JOHN BACHMAN NOW:
199
|BLUE BLOODS:
101
|1p
|AMERICA REPORTS:
1572
|CNN NEWSROOM:
1112
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
830
|—
|BLUE BLOODS:
189
|2p
|AMERICA REPORTS:
1563
|CNN NEWSROOM:
982
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
794
|AMERICAN AGENDA:
174
|BLUE BLOODS:
246
|3p
|STORY, THE:
1578
|CNN NEWSROOM:
911
|HALLIE JACKSON REPORTS:
927
|—
|BLUE BLOODS:
292
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1718
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
969
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1519
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
283
|BLUE BLOODS:
333
|5p
|FIVE, THE:
3582
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
842
|—
|SPICER & CO:
266
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
143
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2696
|SITUATION ROOM:
755
|BEAT W/ARI MELBER:
1392
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
246
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
89
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2782
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
850
|REIDOUT:
1284
|ROB SCHMITT TONIGHT:
260
|ON BALANCE W/ VITTERT:
57
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2852
|ANDERSON COOPER 360:
762
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1374
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
157
|NEWSNATION PRIME:
32
|9p
|HANNITY:
2312
|ANDERSON COOPER 360:
641
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1451
|PRIME NEWS:
80
|DAN ABRAMS LIVE:
54
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2001
|DON LEMON TONIGHT:
587
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1494
|GREG KELLY REPORTS:
157
|BANFIELD:
47
|11p
|GUTFELD!:
2053
|DON LEMON TONIGHT:
500
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1040
|ROB SCHMITT TONIGHT:
60
|NEWSNATION PRIME:
48
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
173
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
179
|RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
100
|ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:
16
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
6
|7a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
250
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
218
|—
|—
|—
|8a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
343
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
267
|—
|—
|—
|9a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
309
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
288
|—
|NATIONAL REPORT:
22
|—
|10a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
346
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
339
|RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
115
|—
|—
|11a
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
353
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
404
|—
|—
|—
|12p
|FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
313
|STATE FUNERAL QUEEN E II:
363
|—
|JOHN BACHMAN NOW:
24
|BLUE BLOODS:
31
|1p
|AMERICA REPORTS:
260
|CNN NEWSROOM:
199
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
91
|—
|BLUE BLOODS:
27
|2p
|AMERICA REPORTS:
222
|CNN NEWSROOM:
187
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
111
|AMERICAN AGENDA:
20
|BLUE BLOODS:
31
|3p
|STORY, THE:
196
|CNN NEWSROOM:
198
|HALLIE JACKSON REPORTS:
106
|—
|BLUE BLOODS:
27
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
185
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
198
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
123
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
27
|BLUE BLOODS:
29
|5p
|FIVE, THE:
388
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
176
|—
|SPICER & CO:
26
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
295
|SITUATION ROOM:
154
|BEAT W/ARI MELBER:
117
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
16
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
283
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
233
|REIDOUT:
112
|ROB SCHMITT TONIGHT:
16
|ON BALANCE W/ VITTERT:
17
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
378
|ANDERSON COOPER 360:
190
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
127
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
15
|NEWSNATION PRIME:
8
|9p
|HANNITY:
242
|ANDERSON COOPER 360:
134
|ALEX WAGNER TONIGHT:
119
|PRIME NEWS:
6
|DAN ABRAMS LIVE:
13
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
280
|DON LEMON TONIGHT:
124
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
107
|GREG KELLY REPORTS:
12
|BANFIELD:
7
|11p
|GUTFELD!:
349
|DON LEMON TONIGHT:
100
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
108
|ROB SCHMITT TONIGHT:
3
|NEWSNATION PRIME:
11
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 971,000
Fox News: 1.94 million
MSNBC: 1.05 million
25-54 Demo:
CNN: 198,000
Fox News: 271,000
MSNBC: 105,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 663,000
Fox News: 2.39 million
MSNBC: 1.44 million
25-54 Demo:
CNN: 149,000
Fox News: 300,000
MSNBC: 118,000
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