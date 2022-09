Fox News led cable news on Monday as coverage of Queen Elizabeth II’s funeral dominated the first half of the day.

Early numbers from Nielsen Media Research show Fox edged out both CNN and MSNBC from 5 a.m. to 1 p.m. as live coverage of the funeral dominated the airwaves. Fox brought in 1.74 million average viewers over those hours, while CNN scored a boost with 1.32 million viewers and MSNBC came in third place with 890,000 viewers.

In the key 25 to 54 age demographic, CNN did score some rare time slot wins over Fox News, but still came in second overall. Fox averaged 243,000 demo viewers, while CNN had 232,000 average demo viewers during the funeral. MSNBC landed in third with 85,000 demo viewers during the live coverage.

Overall, Fox also won the day with 1.94 million total viewers, while MSNBC came in second with 1.44 million. CNN landed in third for the day with 971,000 total average viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

1159 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1061 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:

946 ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:

80 NEWSNATION SPECIAL REPORT:

32 7a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

1611 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1237 — — — 8a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

2021 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1395 — — — 9a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

2099 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1422 — NATIONAL REPORT:

192 — 10a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

2300 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1739 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:

1052 — — 11a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

2400 STATE FUNERAL QUEEN E II:

2074 — — — 12p FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

2181 STATE FUNERAL QUEEN E II:

1715 — JOHN BACHMAN NOW:

199 BLUE BLOODS:

101 1p AMERICA REPORTS:

1572 CNN NEWSROOM:

1112 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

830 — BLUE BLOODS:

189 2p AMERICA REPORTS:

1563 CNN NEWSROOM:

982 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

794 AMERICAN AGENDA:

174 BLUE BLOODS:

246 3p STORY, THE:

1578 CNN NEWSROOM:

911 HALLIE JACKSON REPORTS:

927 — BLUE BLOODS:

292 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1718 LEAD WITH JAKE TAPPER:

969 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1519 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

283 BLUE BLOODS:

333 5p FIVE, THE:

3582 LEAD WITH JAKE TAPPER:

842 — SPICER & CO:

266 NEWSNATION: RUSH HOUR:

143 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2696 SITUATION ROOM:

755 BEAT W/ARI MELBER:

1392 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

246 NEWSNATION: RUSH HOUR:

89 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2782 ERIN BURNETT OUTFRONT:

850 REIDOUT:

1284 ROB SCHMITT TONIGHT:

260 ON BALANCE W/ VITTERT:

57 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2852 ANDERSON COOPER 360:

762 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1374 ERIC BOLLING THE BALANCE:

157 NEWSNATION PRIME:

32 9p HANNITY:

2312 ANDERSON COOPER 360:

641 ALEX WAGNER TONIGHT:

1451 PRIME NEWS:

80 DAN ABRAMS LIVE:

54 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2001 DON LEMON TONIGHT:

587 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1494 GREG KELLY REPORTS:

157 BANFIELD:

47 11p GUTFELD!:

2053 DON LEMON TONIGHT:

500 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1040 ROB SCHMITT TONIGHT:

60 NEWSNATION PRIME:

48

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

173 STATE FUNERAL QUEEN E II:

179 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:

100 ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:

16 NEWSNATION SPECIAL REPORT:

6 7a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

250 STATE FUNERAL QUEEN E II:

218 — — — 8a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

343 STATE FUNERAL QUEEN E II:

267 — — — 9a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

309 STATE FUNERAL QUEEN E II:

288 — NATIONAL REPORT:

22 — 10a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

346 STATE FUNERAL QUEEN E II:

339 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:

115 — — 11a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

353 STATE FUNERAL QUEEN E II:

404 — — — 12p FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:

313 STATE FUNERAL QUEEN E II:

363 — JOHN BACHMAN NOW:

24 BLUE BLOODS:

31 1p AMERICA REPORTS:

260 CNN NEWSROOM:

199 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

91 — BLUE BLOODS:

27 2p AMERICA REPORTS:

222 CNN NEWSROOM:

187 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

111 AMERICAN AGENDA:

20 BLUE BLOODS:

31 3p STORY, THE:

196 CNN NEWSROOM:

198 HALLIE JACKSON REPORTS:

106 — BLUE BLOODS:

27 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

185 LEAD WITH JAKE TAPPER:

198 DEADLINE:WHITE HOUSE:

123 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

27 BLUE BLOODS:

29 5p FIVE, THE:

388 LEAD WITH JAKE TAPPER:

176 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

295 SITUATION ROOM:

154 BEAT W/ARI MELBER:

117 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

16 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

283 ERIN BURNETT OUTFRONT:

233 REIDOUT:

112 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 ON BALANCE W/ VITTERT:

17 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

378 ANDERSON COOPER 360:

190 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

127 ERIC BOLLING THE BALANCE:

15 NEWSNATION PRIME:

8 9p HANNITY:

242 ANDERSON COOPER 360:

134 ALEX WAGNER TONIGHT:

119 PRIME NEWS:

6 DAN ABRAMS LIVE:

13 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

280 DON LEMON TONIGHT:

124 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

107 GREG KELLY REPORTS:

12 BANFIELD:

7 11p GUTFELD!:

349 DON LEMON TONIGHT:

100 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

108 ROB SCHMITT TONIGHT:

3 NEWSNATION PRIME:

11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 971,000

Fox News: 1.94 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 198,000

Fox News: 271,000

MSNBC: 105,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 663,000

Fox News: 2.39 million

MSNBC: 1.44 million

25-54 Demo:

CNN: 149,000

Fox News: 300,000

MSNBC: 118,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

