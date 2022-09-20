Cable News Ratings Monday September 19: Fox News Lands on Top For Coverage of Queen’s Funeral — CNN Sees Boost

By Mediaite StaffSep 20th, 2022, 4:30 pm
 

Fox News Coverage - Queen Elizabeth II Funeral

Fox News led cable news on Monday as coverage of Queen Elizabeth II’s funeral dominated the first half of the day.

Early numbers from Nielsen Media Research show Fox edged out both CNN and MSNBC from 5 a.m. to 1 p.m. as live coverage of the funeral dominated the airwaves. Fox brought in 1.74 million average viewers over those hours, while CNN scored a boost with 1.32 million viewers and MSNBC came in third place with 890,000 viewers.

In the key 25 to 54 age demographic, CNN did score some rare time slot wins over Fox News, but still came in second overall. Fox averaged 243,000 demo viewers, while CNN had 232,000 average demo viewers during the funeral. MSNBC landed in third with 85,000 demo viewers during the live coverage.

Overall, Fox also won the day with 1.94 million total viewers, while MSNBC came in second with 1.44 million. CNN landed in third for the day with 971,000 total average viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
1159		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1061		 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
946		 ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:
80		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
32
7a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
1611		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1237
8a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2021		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1395
9a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2099		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1422		 NATIONAL REPORT:
192
10a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2300		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1739		 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
1052
11a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2400		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
2074
12p FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
2181		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
1715		 JOHN BACHMAN NOW:
199		 BLUE BLOODS:
101
1p AMERICA REPORTS:
1572		 CNN NEWSROOM:
1112		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
830		 BLUE BLOODS:
189
2p AMERICA REPORTS:
1563		 CNN NEWSROOM:
982		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
794		 AMERICAN AGENDA:
174		 BLUE BLOODS:
246
3p STORY, THE:
1578		 CNN NEWSROOM:
911		 HALLIE JACKSON REPORTS:
927		 BLUE BLOODS:
292
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1718		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
969		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1519		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
283		 BLUE BLOODS:
333
5p FIVE, THE:
3582		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
842		 SPICER & CO:
266		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
143
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2696		 SITUATION ROOM:
755		 BEAT W/ARI MELBER:
1392		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
246		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
89
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2782		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
850		 REIDOUT:
1284		 ROB SCHMITT TONIGHT:
260		 ON BALANCE W/ VITTERT:
57
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2852		 ANDERSON COOPER 360:
762		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1374		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
157		 NEWSNATION PRIME:
32
9p HANNITY:
2312		 ANDERSON COOPER 360:
641		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1451		 PRIME NEWS:
80		 DAN ABRAMS LIVE:
54
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2001		 DON LEMON TONIGHT:
587		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1494		 GREG KELLY REPORTS:
157		 BANFIELD:
47
11p GUTFELD!:
2053		 DON LEMON TONIGHT:
500		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1040		 ROB SCHMITT TONIGHT:
60		 NEWSNATION PRIME:
48

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
173		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
179		 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
100		 ROYAL FUNERAL OF QUEEN EL:
16		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
6
7a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
250		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
218
8a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
343		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
267
9a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
309		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
288		 NATIONAL REPORT:
22
10a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
346		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
339		 RMBRNG QUEEN ELIZABETH II:
115
11a FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
353		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
404
12p FUNERAL OF QUEEN ELIZABTH:
313		 STATE FUNERAL QUEEN E II:
363		 JOHN BACHMAN NOW:
24		 BLUE BLOODS:
31
1p AMERICA REPORTS:
260		 CNN NEWSROOM:
199		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
91		 BLUE BLOODS:
27
2p AMERICA REPORTS:
222		 CNN NEWSROOM:
187		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
111		 AMERICAN AGENDA:
20		 BLUE BLOODS:
31
3p STORY, THE:
196		 CNN NEWSROOM:
198		 HALLIE JACKSON REPORTS:
106		 BLUE BLOODS:
27
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
185		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
198		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
123		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
27		 BLUE BLOODS:
29
5p FIVE, THE:
388		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
176		 SPICER & CO:
26		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
295		 SITUATION ROOM:
154		 BEAT W/ARI MELBER:
117		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
16		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
283		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
233		 REIDOUT:
112		 ROB SCHMITT TONIGHT:
16		 ON BALANCE W/ VITTERT:
17
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
378		 ANDERSON COOPER 360:
190		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
127		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
15		 NEWSNATION PRIME:
8
9p HANNITY:
242		 ANDERSON COOPER 360:
134		 ALEX WAGNER TONIGHT:
119		 PRIME NEWS:
6		 DAN ABRAMS LIVE:
13
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
280		 DON LEMON TONIGHT:
124		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
107		 GREG KELLY REPORTS:
12		 BANFIELD:
7
11p GUTFELD!:
349		 DON LEMON TONIGHT:
100		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
108		 ROB SCHMITT TONIGHT:
3		 NEWSNATION PRIME:
11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 971,000

Fox News: 1.94 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 198,000

Fox News: 271,000

MSNBC: 105,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 663,000

Fox News: 2.39 million

MSNBC: 1.44 million

25-54 Demo:

CNN: 149,000

Fox News: 300,000

MSNBC: 118,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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