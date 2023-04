Cable News Ratings Thursday April 6: Anderson Cooper Leads CNN, Beats MSNBC Competition in Demo

CNN scored strong numbers in the key 25-54 age demographic in the evening on Thursday as coverage of the Tennessee State House voting to expel Democratic members dominated the news.

From 6 to 9 p.m., CNN beat MSNBC in the demo with Anderson Cooper leading the network with 221,000 demo viewers. Cooper’s haul was enough to beat MSNBC’s Chris Hayes at 8 p.m., but fell shy of Tucker Carlon’s 434,000 demo viewers.

Overall, MSNBC still beat CNN in the prime time and total day demo, while Fox News landed at number 1.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

888 CNN THIS MORNING:

239 MORNING JOE:

933 DICK MORRIS DEMOCRACY:

23 EARLY MORNING:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1202 CNN THIS MORNING:

337 — WAKE UP AMERICA:

87 MORNING IN AMERICA:

40 8a FOX AND FRIENDS:

1527 CNN THIS MORNING:

490 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1518 CNN NEWS CENTRAL:

592 MORNING JOE:

1086 NATIONAL REPORT:

127 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1562 CNN NEWS CENTRAL:

607 MSNBC REPORTS- LIVE:

906 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

26 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1588 CNN NEWS CENTRAL:

580 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

692 — — 12p OUTNUMBERED:

1645 INSIDE POLITICS:

761 ANDREA MITCHELL REPORTS:

662 JOHN BACHMAN NOW:

114 — 1p AMERICA REPORTS:

1378 CNN NEWSROOM:

688 CHRIS JANSING REPORTS:

789 — BLUE BLOODS:

121 2p AMERICA REPORTS:

1337 CNN NEWSROOM:

654 — AMERICAN AGENDA:

139 BLUE BLOODS:

189 3p STORY, THE:

1331 CNN NEWSROOM:

694 KATY TUR REPORTS:

884 — BLUE BLOODS:

215 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1389 LEAD WITH JAKE TAPPER:

704 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1528 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

155 BLUE BLOODS:

205 5p FIVE, THE:

3013 LEAD WITH JAKE TAPPER:

699 — SPICER & CO:

168 NEWSNATION: RUSH HOUR:

94 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2134 SITUATION ROOM:

772 BEAT W/ARI MELBER:

1512 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

197 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

49 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2679 ERIN BURNETT OUTFRONT:

817 REIDOUT:

1411 ROB SCHMITT TONIGHT:

218 ON BALANCE W/ VITTERT:

48 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3056 ANDERSON COOPER 360:

881 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1823 ERIC BOLLING THE BALANCE:

222 CUOMO:

177 9p HANNITY:

2628 CNN PRIMETIME:

760 ALEX WAGNER TONIGHT:

1713 PRIME NEWS:

137 DAN ABRAMS LIVE:

145 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1965 CNN TONIGHT:

588 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1904 GREG KELLY REPORTS:

140 BANFIELD:

88 11p GUTFELD!:

1651 CNN TONIGHT:

376 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1244 ROB SCHMITT TONIGHT:

113 CUOMO:

60

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

132 CNN THIS MORNING:

61 MORNING JOE:

119 DICK MORRIS DEMOCRACY:

0 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

182 CNN THIS MORNING:

95 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

200 CNN THIS MORNING:

122 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

196 CNN NEWS CENTRAL:

112 MORNING JOE:

145 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

196 CNN NEWS CENTRAL:

112 MSNBC REPORTS- LIVE:

127 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

207 CNN NEWS CENTRAL:

130 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

99 — — 12p OUTNUMBERED:

215 INSIDE POLITICS:

175 ANDREA MITCHELL REPORTS:

89 JOHN BACHMAN NOW:

7 — 1p AMERICA REPORTS:

189 CNN NEWSROOM:

159 CHRIS JANSING REPORTS:

96 — BLUE BLOODS:

30 2p AMERICA REPORTS:

187 CNN NEWSROOM:

123 — AMERICAN AGENDA:

5 BLUE BLOODS:

23 3p STORY, THE:

170 CNN NEWSROOM:

124 KATY TUR REPORTS:

98 — BLUE BLOODS:

31 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

200 LEAD WITH JAKE TAPPER:

130 DEADLINE:WHITE HOUSE:

163 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

5 BLUE BLOODS:

16 5p FIVE, THE:

356 LEAD WITH JAKE TAPPER:

169 — SPICER & CO:

8 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

295 SITUATION ROOM:

192 BEAT W/ARI MELBER:

184 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

16 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

13 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

322 ERIN BURNETT OUTFRONT:

195 REIDOUT:

138 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 ON BALANCE W/ VITTERT:

9 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

434 ANDERSON COOPER 360:

221 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

202 ERIC BOLLING THE BALANCE:

18 CUOMO:

32 9p HANNITY:

349 CNN PRIMETIME:

197 ALEX WAGNER TONIGHT:

213 PRIME NEWS:

13 DAN ABRAMS LIVE:

32 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

276 CNN TONIGHT:

129 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

212 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

17 11p GUTFELD!:

237 CNN TONIGHT:

85 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

208 ROB SCHMITT TONIGHT:

8 CUOMO:

13

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN:575,000

Fox News: 1.65 million

MSNBC: 1.09 million

25-54 Demo:

CNN: 130,000

Fox News: 221,000

MSNBC: 137,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 743,000

Fox News: 2.55 million

MSNBC: 1.81 million

25-54 Demo:

CNN: 182,000

Fox News: 353,000

MSNBC: 209,000

