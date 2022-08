CNN broke 1 million viewers in prime time on Thursday night, a rare feat these days for the network, but not enough to pull it out of third place in the cable news ratings.

The network performed well in the advertiser coveted 25-54 age demographic, however, pulling ahead of MSNBC to second place behind dominant Fox News.

CNN prime time drew 1.13 million total viewers and 255,000 in the demo. MSNBC drew 1.95 million total viewers and 248,000 in the demo.

Fox News beat both its rivals, with 2.93 million overall and 453,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1046 NEW DAY:

346 MORNING JOE:

971 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

23 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

1416 NEW DAY:

453 — WAKE UP AMERICA:

92 MORNING IN AMERICA:

41 8a FOX AND FRIENDS:

1775 NEW DAY:

539 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1857 CNN NEWSROOM:

587 MORNING JOE:

994 NATIONAL REPORT:

176 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1768 CNN NEWSROOM:

719 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

797 — BLUE BLOODS:

83 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1890 AT THIS HOUR:

784 MSNBC REPORTS- LIVE:

720 — BLUE BLOODS:

95 12p OUTNUMBERED:

2113 INSIDE POLITICS:

746 ANDREA MITCHELL REPORTS:

740 JOHN BACHMAN NOW:

177 BLUE BLOODS:

105 1p AMERICA REPORTS:

1774 CNN NEWSROOM:

806 CHRIS JANSING REPORTS:

827 — BLUE BLOODS:

154 2p AMERICA REPORTS:

2222 CNN NEWSROOM:

1081 KATY TUR REPORTS:

1135 AMERICAN AGENDA:

214 BLUE BLOODS:

203 3p STORY, THE:

2746 CNN NEWSROOM:

1369 HALLIE JACKSON REPORTS:

1574 — BLUE BLOODS:

202 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

2334 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1099 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1699 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

282 BLUE BLOODS:

256 5p FIVE, THE:

3789 SITUATION ROOM:

1053 — SPICER & CO:

294 NEWSNATION: RUSH HOUR:

117 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2617 SITUATION ROOM:

938 BEAT W/ARI MELBER:

1789 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

290 NEWSNATION: RUSH HOUR:

62 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2987 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1037 REIDOUT:

1575 ROB SCHMITT TONIGHT:

301 ON BALANCE W/ VITTERT:

66 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3011 ANDERSON COOPER 360:

1294 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1623 ERIC BOLLING THE BALANCE:

285 NEWSNATION PRIME:

74 9p HANNITY:

2946 CNN TONIGHT:

1076 MSNBC PRIME:

2104 PRIME NEWS:

178 DAN ABRAMS LIVE:

101 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2843 DON LEMON TONIGHT:

1047 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

2141 GREG KELLY REPORTS:

230 BANFIELD:

94 11p GUTFELD!:

2282 DON LEMON TONIGHT:

748 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1547 ROB SCHMITT TONIGHT:

101 NEWSNATION PRIME:

41

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

187 NEW DAY:

87 MORNING JOE:

120 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

3 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

203 NEW DAY:

97 — WAKE UP AMERICA:

11 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

214 NEW DAY:

96 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

237 CNN NEWSROOM:

114 MORNING JOE:

97 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

259 CNN NEWSROOM:

138 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

101 — BLUE BLOODS:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

213 AT THIS HOUR:

138 MSNBC REPORTS- LIVE:

90 — BLUE BLOODS:

9 12p OUTNUMBERED:

250 INSIDE POLITICS:

124 ANDREA MITCHELL REPORTS:

79 JOHN BACHMAN NOW:

20 BLUE BLOODS:

6 1p AMERICA REPORTS:

215 CNN NEWSROOM:

132 CHRIS JANSING REPORTS:

102 — BLUE BLOODS:

15 2p AMERICA REPORTS:

253 CNN NEWSROOM:

201 KATY TUR REPORTS:

134 AMERICAN AGENDA:

25 BLUE BLOODS:

32 3p STORY, THE:

363 CNN NEWSROOM:

252 HALLIE JACKSON REPORTS:

196 — BLUE BLOODS:

47 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

280 LEAD WITH JAKE TAPPER:

210 DEADLINE:WHITE HOUSE:

170 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

30 BLUE BLOODS:

42 5p FIVE, THE:

489 SITUATION ROOM:

209 — SPICER & CO:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

291 SITUATION ROOM:

182 BEAT W/ARI MELBER:

216 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

21 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

321 ERIN BURNETT OUTFRONT:

207 REIDOUT:

205 ROB SCHMITT TONIGHT:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

458 ANDERSON COOPER 360:

280 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

209 ERIC BOLLING THE BALANCE:

32 NEWSNATION PRIME:

21 9p HANNITY:

445 CNN TONIGHT:

261 MSNBC PRIME:

269 PRIME NEWS:

21 DAN ABRAMS LIVE:

13 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

457 DON LEMON TONIGHT:

224 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

267 GREG KELLY REPORTS:

22 BANFIELD:

12 11p GUTFELD!:

417 DON LEMON TONIGHT:

192 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

218 ROB SCHMITT TONIGHT:

6 NEWSNATION PRIME:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 818,000

Fox News: 2.09 million

MSNBC: 1.24 million

25-54 Demo:

CNN: 170,000

Fox News: 292,000

MSNBC: 152,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.13 million

Fox News: 2.93 million

MSNBC: 1.95 million

25-54 Demo:

CNN: 255,000

Fox News: 453,000

MSNBC: 248,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com