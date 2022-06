Erin Burnett led CNN in the key 25-54 age demographic on Wednesday night. President Joe Biden spoke during Burnett’s 7 p.m. hour, addressing the country about gun violence.

Burnett’s 194,000 demo viewers figure was outdone by time slot competitor Jesse Watters, who brought in 348,000 on Fox News.

MSNBC’s Joy Reid saw a boost in her demo viewers, bringing in 122,000 on Thursday night. Reid only notched 89,000 in the demo the night before.

Fox News brought in the most total viewers from Biden’s speech, followed by MSNBC and then CNN.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

874 NEW DAY:

304 MORNING JOE:

705 DICK MORRIS DEMOCRACY:

44 ELEMENTARY:

29 7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

1322 NEW DAY:

347 — WAKE UP AMERICA:

132 MORNING IN AMERICA:

22 8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

1564 NEW DAY:

454 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1484 CNN NEWSROOM:

514 MORNING JOE:

752 NATIONAL REPORT:

176 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1542 CNN NEWSROOM:

496 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

595 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

116 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1604 AT THIS HOUR:

539 MSNBC REPORTS- LIVE:

598 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

117 12p OUTNUMBERED:

1550 INSIDE POLITICS:

614 — JOHN BACHMAN NOW:

141 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

212 1p AMERICA REPORTS:

1465 CNN NEWSROOM:

615 CHRIS JANSING REPORTS:

627 — BLUE BLOODS:

115 2p AMERICA REPORTS:

1447 CNN NEWSROOM:

599 KATY TUR REPORTS:

621 AMERICAN AGENDA:

120 BLUE BLOODS:

159 3p STORY, THE:

1490 CNN NEWSROOM:

615 HALLIE JACKSON REPORTS:

605 — BLUE BLOODS:

217 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1519 LEAD WITH JAKE TAPPER:

721 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1071 ERIC BOLLING THE BALANCE:

214 BLUE BLOODS:

260 5p FIVE, THE:

3087 LEAD WITH JAKE TAPPER:

591 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

204 NEWSNATION: RUSH HOUR:

114 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2410 SITUATION ROOM:

513 BEAT W/ARI MELBER:

1193 SPICER & CO:

218 NEWSNATION: RUSH HOUR:

45 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2675 ERIN BURNETT OUTFRONT:

758 REIDOUT:

1014 GREG KELLY REPORTS:

258 ON BALANCE W/ VITTERT:

53 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3055 ANDERSON COOPER 360:

770 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1192 STINCHFIELD:

194 NEWSNATION PRIME:

50 9p HANNITY:

2473 CNN TONIGHT:

501 MSNBC PRIME:

1038 PRIME NEWS:

128 DAN ABRAMS LIVE:

34 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2004 DON LEMON TONIGHT:

436 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1120 ROB SCHMITT TONIGHT:

123 BANFIELD:

46 11p GUTFELD!:

1898 DON LEMON TONIGHT:

356 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

732 GREG KELLY REPORTS:

59 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

21

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

143 NEW DAY:

41 MORNING JOE:

81 DICK MORRIS DEMOCRACY:

1 ELEMENTARY:

3 7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

217 NEW DAY:

57 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

4 8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

232 NEW DAY:

90 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

198 CNN NEWSROOM:

145 MORNING JOE:

60 NATIONAL REPORT:

17 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

239 CNN NEWSROOM:

132 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

52 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

258 AT THIS HOUR:

131 MSNBC REPORTS- LIVE:

55 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

8 12p OUTNUMBERED:

255 INSIDE POLITICS:

142 — JOHN BACHMAN NOW:

20 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

28 1p AMERICA REPORTS:

303 CNN NEWSROOM:

129 CHRIS JANSING REPORTS:

59 — BLUE BLOODS:

28 2p AMERICA REPORTS:

263 CNN NEWSROOM:

129 KATY TUR REPORTS:

72 AMERICAN AGENDA:

13 BLUE BLOODS:

34 3p STORY, THE:

239 CNN NEWSROOM:

136 HALLIE JACKSON REPORTS:

60 — BLUE BLOODS:

44 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

230 LEAD WITH JAKE TAPPER:

172 DEADLINE:WHITE HOUSE:

96 ERIC BOLLING THE BALANCE:

27 BLUE BLOODS:

45 5p FIVE, THE:

414 LEAD WITH JAKE TAPPER:

159 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

30 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

298 SITUATION ROOM:

116 BEAT W/ARI MELBER:

124 SPICER & CO:

35 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

348 ERIN BURNETT OUTFRONT:

194 REIDOUT:

122 GREG KELLY REPORTS:

31 ON BALANCE W/ VITTERT:

7 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

465 ANDERSON COOPER 360:

160 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

122 STINCHFIELD:

20 NEWSNATION PRIME:

7 9p HANNITY:

389 CNN TONIGHT:

112 MSNBC PRIME:

92 PRIME NEWS:

14 DAN ABRAMS LIVE:

5 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

324 DON LEMON TONIGHT:

109 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

76 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 BANFIELD:

12 11p GUTFELD!:

318 DON LEMON TONIGHT:

82 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

71 GREG KELLY REPORTS:

6 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 499,000

Fox News: 1.70 million

MSNBC: 779,000

25-54 Demo:

CNN: 114,000

Fox News: 265,000

MSNBC: 77,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 569,000

Fox News: 2.51 million

MSNBC: 1.12 million

25-54 Demo:

CNN: 127,000

Fox News: 393,000

MSNBC: 97,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com