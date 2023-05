CNN anchor Pamela Brown led the network in total viewers and the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Thursday.

Brown, the network’s chief investigative correspondent, filled in for Erin Burnett’s 7 p.m. show OutFront Thursday night. In the hour, she drew 669,000 total viewers and 152,000 in the demo. Fox News and MSNBC beat CNN overall in the time-slot but Brown bested MSNBC in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

763 CNN THIS MORNING:

352 MORNING JOE:

953 DICK MORRIS DEMOCRACY:

58 EARLY MORNING:

27 7a FOX AND FRIENDS:

1019 CNN THIS MORNING:

374 — WAKE UP AMERICA:

185 MORNING IN AMERICA:

50 8a FOX AND FRIENDS:

1243 CNN THIS MORNING:

435 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1371 CNN NEWS CENTRAL:

436 MORNING JOE:

946 NATIONAL REPORT:

234 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1384 CNN NEWS CENTRAL:

490 ANA CABRERA REPORTS:

760 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

52 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1331 CNN NEWS CENTRAL:

568 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

760 — — 12p OUTNUMBERED:

1345 INSIDE POLITICS:

607 ANDREA MITCHELL REPORTS:

727 JOHN BACHMAN NOW:

226 — 1p AMERICA REPORTS:

1207 CNN NEWS CENTRAL:

549 CHRIS JANSING REPORTS:

672 — NEWSNATION NOW:

45 2p AMERICA REPORTS:

1173 CNN NEWS CENTRAL:

545 — AMERICAN AGENDA:

242 — 3p STORY, THE:

1167 CNN NEWS CENTRAL:

569 KATY TUR REPORTS:

805 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

47 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1111 LEAD WITH JAKE TAPPER:

591 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1452 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

231 — 5p FIVE, THE:

2545 LEAD WITH JAKE TAPPER:

538 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

283 HILL, THE:

43 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1776 SITUATION ROOM:

558 BEAT W/ARI MELBER:

1424 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

281 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

54 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2122 ERIN BURNETT OUTFRONT:

669 REIDOUT:

1218 ROB SCHMITT TONIGHT:

445 ON BALANCE W/ VITTERT:

58 8p FOX NEWS TONIGHT:

1550 ANDERSON COOPER 360:

571 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1442 ERIC BOLLING THE BALANCE:

521 CUOMO:

203 9p HANNITY:

2012 CNN PRIMETIME:

453 ALEX WAGNER TONIGHT:

1571 PRIME NEWS:

421 DAN ABRAMS LIVE:

111 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1604 CNN TONIGHT:

390 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1679 GREG KELLY REPORTS:

360 BANFIELD:

121 11p GUTFELD!:

1637 CNN TONIGHT:

265 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

898 ROB SCHMITT TONIGHT:

204 CUOMO:

73

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

104 CNN THIS MORNING:

80 MORNING JOE:

122 DICK MORRIS DEMOCRACY:

15 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

141 CNN THIS MORNING:

94 — WAKE UP AMERICA:

22 MORNING IN AMERICA:

11 8a FOX AND FRIENDS:

152 CNN THIS MORNING:

80 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

154 CNN NEWS CENTRAL:

84 MORNING JOE:

101 NATIONAL REPORT:

19 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

175 CNN NEWS CENTRAL:

92 ANA CABRERA REPORTS:

85 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

13 11a FAULKNER FOCUS, THE:

139 CNN NEWS CENTRAL:

119 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

96 — — 12p OUTNUMBERED:

132 INSIDE POLITICS:

120 ANDREA MITCHELL REPORTS:

71 JOHN BACHMAN NOW:

28 — 1p AMERICA REPORTS:

127 CNN NEWS CENTRAL:

121 CHRIS JANSING REPORTS:

85 — NEWSNATION NOW:

4 2p AMERICA REPORTS:

138 CNN NEWS CENTRAL:

112 — AMERICAN AGENDA:

22 — 3p STORY, THE:

123 CNN NEWS CENTRAL:

112 KATY TUR REPORTS:

127 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

3 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

107 LEAD WITH JAKE TAPPER:

89 DEADLINE:WHITE HOUSE:

161 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

21 — 5p FIVE, THE:

248 LEAD WITH JAKE TAPPER:

71 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

30 HILL, THE:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

169 SITUATION ROOM:

101 BEAT W/ARI MELBER:

130 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

26 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

22 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

180 ERIN BURNETT OUTFRONT:

152 REIDOUT:

146 ROB SCHMITT TONIGHT:

41 ON BALANCE W/ VITTERT:

14 8p FOX NEWS TONIGHT:

181 ANDERSON COOPER 360:

146 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

153 ERIC BOLLING THE BALANCE:

48 CUOMO:

28 9p HANNITY:

189 CNN PRIMETIME:

134 ALEX WAGNER TONIGHT:

141 PRIME NEWS:

45 DAN ABRAMS LIVE:

12 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

156 CNN TONIGHT:

95 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

168 GREG KELLY REPORTS:

40 BANFIELD:

24 11p GUTFELD!:

201 CNN TONIGHT:

68 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

110 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 CUOMO:

7

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 458,000

Fox News: 1.33 million

MSNBC: 990,000

25-54 Demo:

CNN: 97,000

Fox News: 149,000

MSNBC: 113,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 471,000

Fox News: 1.72 million

MSNBC: 1.56 million

25-54 Demo:

CNN: 125,000

Fox News: 175,000

MSNBC: 154,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

