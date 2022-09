Fox News’s The Five led cable news on Tuesday, both in terms of total viewers and in the key 25-54 age demographic.

The 5 p.m. panel show brought in 3.5 million total viewers, topping second place Tucker Carlson Tonight which had 3.28 million total viewers.

In the demo, The Five scored 457,000 viewers, edging out Tucker Carlson’s 422,000.

August saw The Five extend its winning streak to a fifth consecutive month atop the cable news ratings.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

997 NEW DAY:

289 MORNING JOE:

934 ROB CARSONS WHAT IN THE:

26 EARLY MORNING:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1316 NEW DAY:

379 — WAKE UP AMERICA:

80 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1621 NEW DAY:

498 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1732 CNN NEWSROOM:

525 MORNING JOE:

978 NATIONAL REPORT:

121 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1778 CNN NEWSROOM:

636 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

737 — BLUE BLOODS:

95 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1756 AT THIS HOUR:

684 MSNBC REPORTS- LIVE:

754 — BLUE BLOODS:

117 12p OUTNUMBERED:

1913 INSIDE POLITICS:

708 ANDREA MITCHELL REPORTS:

737 JOHN BACHMAN NOW:

131 BLUE BLOODS:

145 1p AMERICA REPORTS:

1671 CNN NEWSROOM:

724 CHRIS JANSING REPORTS:

722 — BLUE BLOODS:

203 2p AMERICA REPORTS:

1501 CNN NEWSROOM:

741 KATY TUR REPORTS:

835 AMERICAN AGENDA:

100 BLUE BLOODS:

223 3p STORY, THE:

1538 CNN NEWSROOM:

761 HALLIE JACKSON REPORTS:

850 — BLUE BLOODS:

248 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1679 LEAD WITH JAKE TAPPER:

797 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1599 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

220 BLUE BLOODS:

297 5p FIVE, THE:

3503 SITUATION ROOM:

685 — SPICER & CO:

230 NEWSNATION: RUSH HOUR:

82 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2474 SITUATION ROOM:

663 BEAT W/ARI MELBER:

1436 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

231 NEWSNATION: RUSH HOUR:

36 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2593 ERIN BURNETT OUTFRONT:

659 REIDOUT:

1186 ROB SCHMITT TONIGHT:

240 ON BALANCE W/ VITTERT:

28 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3285 ANDERSON COOPER 360:

790 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1406 ERIC BOLLING THE BALANCE:

220 NEWSNATION PRIME:

25 9p HANNITY:

2737 CNN TONIGHT:

719 ALEX WAGNER TONIGHT:

1559 PRIME NEWS:

128 DAN ABRAMS LIVE:

49 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1993 DON LEMON TONIGHT:

644 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1736 GREG KELLY REPORTS:

184 BANFIELD:

42 11p GUTFELD!:

2028 DON LEMON TONIGHT:

594 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1256 ROB SCHMITT TONIGHT:

76 NEWSNATION PRIME:

35

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

179 NEW DAY:

58 MORNING JOE:

89 ROB CARSONS WHAT IN THE:

9 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

215 NEW DAY:

78 — WAKE UP AMERICA:

15 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

252 NEW DAY:

117 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

257 CNN NEWSROOM:

88 MORNING JOE:

100 NATIONAL REPORT:

10 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

242 CNN NEWSROOM:

123 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

93 — BLUE BLOODS:

16 11a FAULKNER FOCUS, THE:

206 AT THIS HOUR:

158 MSNBC REPORTS- LIVE:

101 — BLUE BLOODS:

23 12p OUTNUMBERED:

209 INSIDE POLITICS:

186 ANDREA MITCHELL REPORTS:

73 JOHN BACHMAN NOW:

15 BLUE BLOODS:

29 1p AMERICA REPORTS:

182 CNN NEWSROOM:

176 CHRIS JANSING REPORTS:

60 — BLUE BLOODS:

23 2p AMERICA REPORTS:

200 CNN NEWSROOM:

138 KATY TUR REPORTS:

85 AMERICAN AGENDA:

11 BLUE BLOODS:

19 3p STORY, THE:

221 CNN NEWSROOM:

141 HALLIE JACKSON REPORTS:

78 — BLUE BLOODS:

28 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

230 LEAD WITH JAKE TAPPER:

114 DEADLINE:WHITE HOUSE:

127 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

21 BLUE BLOODS:

26 5p FIVE, THE:

457 SITUATION ROOM:

142 — SPICER & CO:

23 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

337 SITUATION ROOM:

159 BEAT W/ARI MELBER:

116 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

8 NEWSNATION: RUSH HOUR:

3 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

272 ERIN BURNETT OUTFRONT:

160 REIDOUT:

100 ROB SCHMITT TONIGHT:

25 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

422 ANDERSON COOPER 360:

176 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

133 ERIC BOLLING THE BALANCE:

30 NEWSNATION PRIME:

3 9p HANNITY:

371 CNN TONIGHT:

177 ALEX WAGNER TONIGHT:

138 PRIME NEWS:

12 DAN ABRAMS LIVE:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

285 DON LEMON TONIGHT:

140 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

146 GREG KELLY REPORTS:

14 BANFIELD:

6 11p GUTFELD!:

351 DON LEMON TONIGHT:

100 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

128 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 NEWSNATION PRIME:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 597,000

Fox News: 1.83 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 125,000

Fox News: 256,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 718,000

Fox News: 2.67 million

MSNBC: 1.57 million

25-54 Demo:

CNN: 164,000

Fox News: 359,000

MSNBC: 139,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

