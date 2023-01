Cable News Ratings Wednesday January 4: Tucker Carlson Wins the Younger Viewer Demographic

Tucker Carlson topped the key 25-54 age demographic on Wednesday with 462,000 viewers.

Jesse Watters and The Five tied for second in the demo, each with 397,000 viewers.

Cable news shows in general saw a boost in the ratings as the second day of the House speaker race dominated coverage. All three networks averaged over 1 million viewers in prime time.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

967 CNN THIS MORNING:

335 MORNING JOE:

1029 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

25 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1133 CNN THIS MORNING:

404 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

45 8a FOX AND FRIENDS:

1411 CNN THIS MORNING:

513 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1536 CNN NEWSROOM:

658 MORNING JOE:

1104 NATIONAL REPORT:

160 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1559 CNN NEWSROOM:

738 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

940 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

48 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1622 AT THIS HOUR:

815 MSNBC REPORTS- LIVE:

970 — — 12p OUTNUMBERED:

1617 CNN SPECIAL COVERAGE:

1295 ANDREA MITCHELL REPORTS:

1460 JOHN BACHMAN NOW:

235 BLUE BLOODS:

78 1p AMERICA REPORTS:

1705 CNN SPECIAL COVERAGE:

1608 CHRIS JANSING REPORTS:

1629 — BLUE BLOODS:

141 2p AMERICA REPORTS:

1708 CNN SPECIAL COVERAGE:

1571 KATY TUR REPORTS:

1627 AMERICAN AGENDA:

191 BLUE BLOODS:

154 3p STORY, THE:

1874 CNN SPECIAL COVERAGE:

1586 HALLIE JACKSON REPORTS:

1679 — BLUE BLOODS:

186 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

2003 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1549 DEADLINE:WHITE HOUSE:

2148 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

206 BLUE BLOODS:

238 5p FIVE, THE:

3498 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1272 — SPICER & CO:

215 NEWSNATION: RUSH HOUR:

147 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2542 SITUATION ROOM:

1051 BEAT W/ARI MELBER:

2006 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

225 NEWSNATION: RUSH HOUR:

66 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2787 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1293 REIDOUT:

1845 ROB SCHMITT TONIGHT:

270 ON BALANCE W/ VITTERT:

73 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2990 AC360 SPECIAL:

1626 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

2309 ERIC BOLLING THE BALANCE:

247 CUOMO:

177 9p HANNITY:

2577 ANDERSON COOPER 360:

1048 ALEX WAGNER TONIGHT:

1784 POPE BENEDICT XVI REMEMBE:

86 DAN ABRAMS LIVE:

127 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1989 CNN TONIGHT:

746 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1800 GREG KELLY REPORTS:

134 BANFIELD:

151 11p GUTFELD!:

1869 CNN TONIGHT:

552 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1260 ROB SCHMITT TONIGHT:

122 CUOMO:

69

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

161 CNN THIS MORNING:

73 MORNING JOE:

117 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

1 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

195 CNN THIS MORNING:

108 — WAKE UP AMERICA:

9 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

175 CNN THIS MORNING:

114 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

134 MORNING JOE:

108 NATIONAL REPORT:

11 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

212 CNN NEWSROOM:

125 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

106 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

239 AT THIS HOUR:

152 MSNBC REPORTS- LIVE:

109 — — 12p OUTNUMBERED:

230 CNN SPECIAL COVERAGE:

260 ANDREA MITCHELL REPORTS:

191 JOHN BACHMAN NOW:

18 BLUE BLOODS:

4 1p AMERICA REPORTS:

220 CNN SPECIAL COVERAGE:

351 CHRIS JANSING REPORTS:

225 — BLUE BLOODS:

4 2p AMERICA REPORTS:

212 CNN SPECIAL COVERAGE:

329 KATY TUR REPORTS:

200 AMERICAN AGENDA:

19 BLUE BLOODS:

1 3p STORY, THE:

256 CNN SPECIAL COVERAGE:

333 HALLIE JACKSON REPORTS:

253 — BLUE BLOODS:

7 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

310 LEAD WITH JAKE TAPPER:

358 DEADLINE:WHITE HOUSE:

309 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

23 BLUE BLOODS:

9 5p FIVE, THE:

397 LEAD WITH JAKE TAPPER:

299 — SPICER & CO:

30 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

359 SITUATION ROOM:

273 BEAT W/ARI MELBER:

285 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

18 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

397 ERIN BURNETT OUTFRONT:

327 REIDOUT:

284 ROB SCHMITT TONIGHT:

31 ON BALANCE W/ VITTERT:

19 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

462 AC360 SPECIAL:

372 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

363 ERIC BOLLING THE BALANCE:

28 CUOMO:

35 9p HANNITY:

311 ANDERSON COOPER 360:

272 ALEX WAGNER TONIGHT:

273 POPE BENEDICT XVI REMEMBE:

6 DAN ABRAMS LIVE:

24 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

236 CNN TONIGHT:

187 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

247 GREG KELLY REPORTS:

17 BANFIELD:

32 11p GUTFELD!:

298 CNN TONIGHT:

143 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

217 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 939,000

Fox News: 1.79 million

MSNBC: 1.41 million

25-54 Demo:

CNN: 211,000

Fox News: 249,000

MSNBC: 197,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.14 million

Fox News: 2.52 million

MSNBC: 1.96 million

25-54 Demo:

CNN: 277,000

Fox News: 336,000

MSNBC: 294,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

