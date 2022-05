In the cable news morning show ratings battle, Fox & Friends remains dominant, while MSNBC’s Morning Joe has a solid second and CNN’s New Day lags behind in third place.

In terms of total viewers, the 8 a.m. hour of Fox & Friends more than quadrupled New Day’s total audience on Wednesday.

Fox brought in 1.66 million total viewers at 8 a.m. compared to CNN’s 394,000 total viewers.

MSNBC, meanwhile, registered 766,000 total viewers — which is an average of the 6 through 8 a.m. hours.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

984 NEW DAY:

249 MORNING JOE:

766 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

9 ELEMENTARY:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1361 NEW DAY:

335 — WAKE UP AMERICA:

93 MORNING IN AMERICA:

21 8a FOX AND FRIENDS:

1660 NEW DAY:

394 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1670 CNN NEWSROOM:

455 MORNING JOE:

850 NATIONAL REPORT:

153 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1670 CNN NEWSROOM:

556 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

541 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

99 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1664 AT THIS HOUR:

526 MSNBC REPORTS- LIVE:

485 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

124 12p OUTNUMBERED:

1709 INSIDE POLITICS:

612 ANDREA MITCHELL REPORTS:

581 JOHN BACHMAN NOW:

144 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

150 1p AMERICA REPORTS:

1441 CNN NEWSROOM:

511 MTP DAILY:

542 — BLUE BLOODS:

119 2p AMERICA REPORTS:

1414 CNN NEWSROOM:

558 KATY TUR REPORTS:

591 AMERICAN AGENDA:

165 BLUE BLOODS:

140 3p STORY, THE:

1445 CNN NEWSROOM:

572 HALLIE JACKSON REPORTS:

613 — BLUE BLOODS:

156 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1529 LEAD WITH JAKE TAPPER:

544 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1161 ERIC BOLLING THE BALANCE:

239 BLUE BLOODS:

221 5p FIVE, THE:

3131 LEAD WITH JAKE TAPPER:

680 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

236 NEWSNATION: RUSH HOUR:

99 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2316 SITUATION ROOM:

614 BEAT W/ARI MELBER:

1064 SPICER & CO:

249 NEWSNATION: RUSH HOUR:

52 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2427 ERIN BURNETT OUTFRONT:

585 REIDOUT:

885 GREG KELLY REPORTS:

305 ON BALANCE W/ VITTERT:

41 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3034 ANDERSON COOPER 360:

625 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

918 STINCHFIELD:

226 NEWSNATION PRIME:

42 9p HANNITY:

2626 CNN TONIGHT:

505 MSNBC PRIME:

1191 PRIME NEWS:

134 DAN ABRAMS LIVE:

45 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2175 DON LEMON TONIGHT:

549 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1106 ROB SCHMITT TONIGHT:

168 BANFIELD:

25 11p GUTFELD!:

1969 DON LEMON TONIGHT:

402 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

778 GREG KELLY REPORTS:

115 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

19

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

195 NEW DAY:

58 MORNING JOE:

89 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

2 ELEMENTARY:

2 7a FOX AND FRIENDS:

255 NEW DAY:

56 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

235 NEW DAY:

81 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

222 CNN NEWSROOM:

96 MORNING JOE:

111 NATIONAL REPORT:

16 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

222 CNN NEWSROOM:

115 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

69 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

8 11a FAULKNER FOCUS, THE:

194 AT THIS HOUR:

102 MSNBC REPORTS- LIVE:

59 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 12p OUTNUMBERED:

197 INSIDE POLITICS:

131 ANDREA MITCHELL REPORTS:

59 JOHN BACHMAN NOW:

15 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

26 1p AMERICA REPORTS:

190 CNN NEWSROOM:

105 MTP DAILY:

85 — BLUE BLOODS:

24 2p AMERICA REPORTS:

200 CNN NEWSROOM:

114 KATY TUR REPORTS:

84 AMERICAN AGENDA:

21 BLUE BLOODS:

25 3p STORY, THE:

191 CNN NEWSROOM:

101 HALLIE JACKSON REPORTS:

60 — BLUE BLOODS:

24 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

194 LEAD WITH JAKE TAPPER:

86 DEADLINE:WHITE HOUSE:

92 ERIC BOLLING THE BALANCE:

25 BLUE BLOODS:

49 5p FIVE, THE:

412 LEAD WITH JAKE TAPPER:

124 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

29 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

380 SITUATION ROOM:

124 BEAT W/ARI MELBER:

91 SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

2 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

368 ERIN BURNETT OUTFRONT:

134 REIDOUT:

100 GREG KELLY REPORTS:

31 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

490 ANDERSON COOPER 360:

132 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

115 STINCHFIELD:

25 NEWSNATION PRIME:

9 9p HANNITY:

379 CNN TONIGHT:

134 MSNBC PRIME:

155 PRIME NEWS:

20 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

330 DON LEMON TONIGHT:

140 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

138 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

369 DON LEMON TONIGHT:

118 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

103 GREG KELLY REPORTS:

16 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 479,000

Fox News: 1.75 million

MSNBC: 760,000

25-54 Demo:

CNN: 102,000

Fox News: 268,000

MSNBC: 88,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 560,000

Fox News: 2.61 million

MSNBC: 1.07 million

25-54 Demo:

CNN: 135,000

Fox News: 399,000

MSNBC: 136,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com