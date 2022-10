Wednesday’s edition of Tucker Carlson Tonight on Fox News beat all other cable news shows in the 25-54 age demographic sought by advertisers.

The show pulled in 3.37 million viewers overall, with 515,000 of those in the demo. In terms of total viewers, Tucker Carlson came in second, behind The Five on Fox News, which notched 3.54 million viewers, including 448,000 in the demo.

Also in primetime, The Last Word with Lawrence O’Donnell led all MSNBC primetime shows, with 1.61 million viewers, including 147,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1058 NEW DAY:

309 MORNING JOE:

922 BIDEN CHRONICLES; THE:

36 EARLY MORNING:

12 7a FOX AND FRIENDS:

1309 NEW DAY:

389 — WAKE UP AMERICA:

104 MORNING IN AMERICA:

37 8a FOX AND FRIENDS:

1587 NEW DAY:

510 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1647 CNN NEWSROOM:

586 MORNING JOE:

939 NATIONAL REPORT:

153 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1618 CNN NEWSROOM:

663 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

705 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

52 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1651 AT THIS HOUR:

669 MSNBC REPORTS- LIVE:

614 — — 12p OUTNUMBERED:

1797 INSIDE POLITICS:

616 ANDREA MITCHELL REPORTS:

682 JOHN BACHMAN NOW:

128 BLUE BLOODS:

84 1p AMERICA REPORTS:

1496 CNN NEWSROOM:

646 CHRIS JANSING REPORTS:

658 — BLUE BLOODS:

134 2p AMERICA REPORTS:

1477 CNN NEWSROOM:

579 KATY TUR REPORTS:

718 AMERICAN AGENDA:

155 BLUE BLOODS:

168 3p STORY, THE:

1422 CNN NEWSROOM:

735 HALLIE JACKSON REPORTS:

883 — BLUE BLOODS:

182 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1555 LEAD WITH JAKE TAPPER:

739 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1679 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

225 BLUE BLOODS:

218 5p FIVE, THE:

3539 SITUATION ROOM:

724 — SPICER & CO:

219 NEWSNATION: RUSH HOUR:

89 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2457 SITUATION ROOM:

769 BEAT W/ARI MELBER:

1534 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

224 NEWSNATION: RUSH HOUR:

68 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2825 ERIN BURNETT OUTFRONT:

839 REIDOUT:

1413 ROB SCHMITT TONIGHT:

260 ON BALANCE W/ VITTERT:

46 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3369 ANDERSON COOPER 360:

826 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1509 ERIC BOLLING THE BALANCE:

189 CUOMO:

181 9p HANNITY:

2856 CNN TONIGHT:

737 ALEX WAGNER TONIGHT:

1468 PRIME NEWS:

123 DAN ABRAMS LIVE:

83 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2152 CNN TONIGHT:

534 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1607 GREG KELLY REPORTS:

150 BANFIELD:

61 11p GUTFELD!:

2262 CNN TONIGHT:

436 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

923 ROB SCHMITT TONIGHT:

81 CUOMO:

56

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

132 NEW DAY:

55 MORNING JOE:

102 BIDEN CHRONICLES; THE:

6 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

215 NEW DAY:

67 — WAKE UP AMERICA:

11 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

192 NEW DAY:

119 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

208 CNN NEWSROOM:

110 MORNING JOE:

104 NATIONAL REPORT:

23 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

128 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

78 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

8 11a FAULKNER FOCUS, THE:

188 AT THIS HOUR:

122 MSNBC REPORTS- LIVE:

62 — — 12p OUTNUMBERED:

230 INSIDE POLITICS:

126 ANDREA MITCHELL REPORTS:

72 JOHN BACHMAN NOW:

24 BLUE BLOODS:

3 1p AMERICA REPORTS:

225 CNN NEWSROOM:

137 CHRIS JANSING REPORTS:

81 — BLUE BLOODS:

8 2p AMERICA REPORTS:

211 CNN NEWSROOM:

139 KATY TUR REPORTS:

80 AMERICAN AGENDA:

24 BLUE BLOODS:

9 3p STORY, THE:

189 CNN NEWSROOM:

153 HALLIE JACKSON REPORTS:

94 — BLUE BLOODS:

15 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

188 LEAD WITH JAKE TAPPER:

150 DEADLINE:WHITE HOUSE:

142 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

17 5p FIVE, THE:

448 SITUATION ROOM:

132 — SPICER & CO:

16 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

309 SITUATION ROOM:

156 BEAT W/ARI MELBER:

148 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

20 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

311 ERIN BURNETT OUTFRONT:

192 REIDOUT:

174 ROB SCHMITT TONIGHT:

25 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

515 ANDERSON COOPER 360:

143 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

181 ERIC BOLLING THE BALANCE:

22 CUOMO:

46 9p HANNITY:

361 CNN TONIGHT:

130 ALEX WAGNER TONIGHT:

116 PRIME NEWS:

3 DAN ABRAMS LIVE:

14 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

293 CNN TONIGHT:

113 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

147 GREG KELLY REPORTS:

9 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

310 CNN TONIGHT:

123 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

97 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 585,000

Fox News: 1.83 million

MSNBC: 1.01 million

25-54 Demo:

CNN: 118,000

Fox News: 248,000

MSNBC: 107,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 699,000

Fox News: 2.79 million

MSNBC: 1.53 million

25-54 Demo:

CNN: 129,000

Fox News: 390,000

MSNBC: 148,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

