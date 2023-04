Cable News Ratings Monday April 24: MSNBC Beats Tucker-less Fox News in the Demo in Prime Time

MSNBC beat Fox News in the key 25-54 age demographic in prime time on Monday, hours after Fox announced the departure of Tucker Carlson from the network.

Fox issued a statement saying they mutually agreed to part ways, but sources say he was fired. The termination of the top-rated host on cable news sent shockwaves throughout the media industry and angered a portion of the Republican base.

Brian Kilmeade stepped in for Carlson to host Fox News Tonight during Carlson’s old 8 p.m. time slot. The network said it will draw from a stable of rotating hosts for the time being.

The time slot saw a marked decline in viewership (2.6 million total viewers) relative to the previous Monday (3.2 million).

In the demo during prime time (8 p.m. to 11 p.m.), MSNBC eked out a ratings win, topping Fox News, 247,000 to 245,000 viewers. Fox still led in overall viewers.

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 564,000

Fox News: 1.63 million

MSNBC: 1.11 million

25-54 Demo:

CNN: 120,000

Fox News: 196,000

MSNBC: 141,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 668,000

Fox News: 2.35 million

MSNBC: 1.97 million

25-54 Demo:

CNN: 133,000

Fox News: 245,000

MSNBC: 247,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

