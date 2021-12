On Thursday, heading into the Christmas holiday, MSNBC’s Rachel Maddow had the fifth most-watched show on cable news.

Maddow hosted her show both Thursday and Friday, while her competitors like Sean Hannity and Laura Ingraham were replaced by guest hosts. Maddow, who usually trails both Ingraham and Hannity managed on Thursday to just top Ingraham Angle guest host Raymond Arroyo in total viewers, 1.85 million to 1.66 million, respectively. Arroyo still won in the key 25-54 age demographic.

On Friday, Fox News pulled off a total sweep in the key demo. Fox had the top 13 programs for the day, meaning that all of Fox’s programming ranked above CNN and MSNBC in the demo.

Fox’s The Five Special was Friday’s highest-rated show both in total viewers and the demo, with 2.02 million and 295,000, respectively.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show (Scroll down for Friday numbers):

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

921 NEW DAY:

273 MORNING JOE:

801 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

15 MURDER, SHE WROTE:

55 7a FOX AND FRIENDS:

1259 NEW DAY:

306 — WAKE UP AMERICA:

84 MORNING IN AMERICA:

13 8a FOX AND FRIENDS:

1650 NEW DAY:

390 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1671 CNN NEWSROOM:

508 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

773 NATIONAL REPORT:

169 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1669 CNN NEWSROOM:

459 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

634 — JAG:

77 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1640 AT THIS HOUR:

547 CRAIG MELVIN REPORTS:

548 — JAG:

135 12p OUTNUMBERED:

1746 AT THIS HOUR:

547 ANDREA MITCHELL REPORTS:

631 JOHN BACHMAN NOW:

162 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

188 1p AMERICA REPORTS:

1734 CNN NEWSROOM:

698 MTP DAILY:

699 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

229 2p AMERICA REPORTS:

2030 CNN NEWSROOM:

942 KATY TUR REPORTS:

785 AMERICAN AGENDA:

156 BLUE BLOODS:

228 3p STORY, THE:

1610 CNN NEWSROOM:

782 HALLIE JACKSON REPORTS:

825 — BLUE BLOODS:

312 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1385 LEAD WITH JAKE TAPPER:

730 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1148 ERIC BOLLING THE BALANCE:

199 BLUE BLOODS:

398 5p FIVE, THE:

3091 SITUATION ROOM:

713 — MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

125 NEWSNATION: RUSH HOUR:

148 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2196 SITUATION ROOM:

602 BEAT W/ARI MELBER:

925 SPICER & CO:

267 DONLON REPORT, THE:

73 7p FOX NEWS PRIMETIME:

1816 ERIN BURNETT OUTFRONT:

618 REIDOUT:

858 GREG KELLY REPORTS:

372 ON BALANCE W/ VITTERT:

29 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2536 ANDERSON COOPER 360:

676 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1159 STINCHFIELD:

174 DAN ABRAMS LIVE:

32 9p HANNITY:

1984 CNN TONIGHT:

562 RACHEL MADDOW SHOW:

1850 CORTES & PELLEGRINO:

82 NEWSNATION PRIME:

27 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1666 DON LEMON TONIGHT:

424 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1257 ROB SCHMITT TONIGHT:

80 BANFIELD:

24 11p GUTFELD!:

1501 ANDERSON COOPER 360:

359 11TH HOUR:

791 GREG KELLY REPORTS:

76 ON BALANCE W/ VITTERT:

14

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

187 NEW DAY:

52 MORNING JOE:

81 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

2 MURDER, SHE WROTE:

9 7a FOX AND FRIENDS:

186 NEW DAY:

59 — WAKE UP AMERICA:

16 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

248 NEW DAY:

60 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

268 CNN NEWSROOM:

70 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

91 NATIONAL REPORT:

36 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

271 CNN NEWSROOM:

78 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

73 — JAG:

4 11a FAULKNER FOCUS, THE:

240 AT THIS HOUR:

97 CRAIG MELVIN REPORTS:

64 — JAG:

23 12p OUTNUMBERED:

266 AT THIS HOUR:

82 ANDREA MITCHELL REPORTS:

69 JOHN BACHMAN NOW:

45 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

23 1p AMERICA REPORTS:

288 CNN NEWSROOM:

98 MTP DAILY:

68 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

40 2p AMERICA REPORTS:

349 CNN NEWSROOM:

164 KATY TUR REPORTS:

74 AMERICAN AGENDA:

32 BLUE BLOODS:

38 3p STORY, THE:

294 CNN NEWSROOM:

150 HALLIE JACKSON REPORTS:

91 — BLUE BLOODS:

48 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

265 LEAD WITH JAKE TAPPER:

124 DEADLINE:WHITE HOUSE:

129 ERIC BOLLING THE BALANCE:

36 BLUE BLOODS:

71 5p FIVE, THE:

458 SITUATION ROOM:

159 — MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

33 NEWSNATION: RUSH HOUR:

38 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

367 SITUATION ROOM:

136 BEAT W/ARI MELBER:

103 SPICER & CO:

57 DONLON REPORT, THE:

23 7p FOX NEWS PRIMETIME:

305 ERIN BURNETT OUTFRONT:

139 REIDOUT:

93 GREG KELLY REPORTS:

74 ON BALANCE W/ VITTERT:

0 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

399 ANDERSON COOPER 360:

169 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

117 STINCHFIELD:

43 DAN ABRAMS LIVE:

3 9p HANNITY:

305 CNN TONIGHT:

140 RACHEL MADDOW SHOW:

221 CORTES & PELLEGRINO:

28 NEWSNATION PRIME:

5 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

297 DON LEMON TONIGHT:

119 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

106 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

281 ANDERSON COOPER 360:

91 11TH HOUR:

79 GREG KELLY REPORTS:

7 ON BALANCE W/ VITTERT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 525,000

Fox: 1.62 million

MSNBC: 849,000

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 272,000

MSNBC: 91,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 554,000

Fox News: 2.06 million

MSNBC: 1.42 million

25-54 Demo:

CNN: 143,000

Fox News: 334,000

MSNBC: 148,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

861 NEW DAY SPECIAL:

315 MORNING JOE:

468 CONVERSATIONS WITH NANCY:

6 MURDER, SHE WROTE:

52 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1214 NEW DAY SPECIAL:

371 — WAKE UP AMERICA:

71 MORNING IN AMERICA:

27 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1642 NEW DAY SPECIAL:

478 — — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1680 CNN NEWSROOM SPCL:

519 MSNBC REPORTS- LIVE:

623 NATIONAL REPORT:

117 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1731 CNN NEWSROOM SPCL:

630 — — JAG:

102 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1584 AT THIS HOUR SPCL:

671 MSNBC REPORTS- LIVE:

601 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

78 JAG:

129 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1633 AT THIS HOUR SPCL:

620 — JOHN BACHMAN NOW:

90 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

179 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1334 CNN NEWSROOM SPCL:

588 MSNBC REPORTS- LIVE:

536 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

221 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1203 CNN NEWSROOM SPCL:

590 — AMERICAN AGENDA:

101 BLUE BLOODS:

312 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1269 CNN NEWSROOM SPCL:

648 MSNBC REPORTS- LIVE:

464 — BLUE BLOODS:

367 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1139 CNN NEWSROOM SPCL:

596 DEADLINE:WHITE HOUSE:

768 ERIC BOLLING THE BALANCE:

139 BLUE BLOODS:

458 5p FIVE, THE SPCL:

2021 CNN NEWSROOM SPCL:

666 FIRESIDE HISTORY W/ MB:

700 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

116 NEWSNATION: RUSH HOUR:

186 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1344 WEED 6:

459 BEAT W/ARI MELBER:

615 SPICER & CO:

153 DONLON REPORT, THE:

66 7p WHO CAN FORGET CHRISTMAS:

970 JERUSALEM:

367 REIDOUT:

613 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

117 ON BALANCE W/ VITTERT:

32 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

1226 JERUSALEM:

334 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

689 STINCHFIELD:

98 DAN ABRAMS LIVE:

21 9p HANNITY SPECIAL:

1165 JERUSALEM:

275 RACHEL MADDOW SHOW:

1223 CORTES & PELLEGRINO:

85 NEWSNATION PRIME:

29 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1215 JERUSALEM:

302 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

827 ROB SCHMITT TONIGHT:

118 BANFIELD:

31 11p GUTFELD SPECIAL:

1225 JERUSALEM:

302 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

373 GREG KELLY REPORTS:

102 ON BALANCE W/ VITTERT:

21

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

127 NEW DAY SPECIAL:

57 MORNING JOE:

27 CONVERSATIONS WITH NANCY:

4 MURDER, SHE WROTE:

14 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

187 NEW DAY SPECIAL:

54 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

323 NEW DAY SPECIAL:

65 — — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

280 CNN NEWSROOM SPCL:

66 MSNBC REPORTS- LIVE:

60 NATIONAL REPORT:

21 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

280 CNN NEWSROOM SPCL:

100 — — JAG:

20 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

242 AT THIS HOUR SPCL:

127 MSNBC REPORTS- LIVE:

75 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

12 JAG:

20 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

203 AT THIS HOUR SPCL:

110 — JOHN BACHMAN NOW:

5 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

36 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

184 CNN NEWSROOM SPCL:

68 MSNBC REPORTS- LIVE:

47 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

41 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

192 CNN NEWSROOM SPCL:

77 — AMERICAN AGENDA:

11 BLUE BLOODS:

44 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

198 CNN NEWSROOM SPCL:

95 MSNBC REPORTS- LIVE:

49 — BLUE BLOODS:

47 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

137 CNN NEWSROOM SPCL:

103 DEADLINE:WHITE HOUSE:

61 ERIC BOLLING THE BALANCE:

21 BLUE BLOODS:

78 5p FIVE, THE SPCL:

295 CNN NEWSROOM SPCL:

146 FIRESIDE HISTORY W/ MB:

49 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 NEWSNATION: RUSH HOUR:

28 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

196 WEED 6:

110 BEAT W/ARI MELBER:

56 SPICER & CO:

27 DONLON REPORT, THE:

21 7p WHO CAN FORGET CHRISTMAS:

151 JERUSALEM:

68 REIDOUT:

60 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

12 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

172 JERUSALEM:

48 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

79 STINCHFIELD:

6 DAN ABRAMS LIVE:

2 9p HANNITY SPECIAL:

161 JERUSALEM:

31 RACHEL MADDOW SHOW:

107 CORTES & PELLEGRINO:

2 NEWSNATION PRIME:

2 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

205 JERUSALEM:

40 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

68 ROB SCHMITT TONIGHT:

2 BANFIELD:

2 11p GUTFELD SPECIAL:

265 JERUSALEM:

41 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

57 GREG KELLY REPORTS:

1 ON BALANCE W/ VITTERT:

0

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 443,000

Fox: 1.23 million

MSNBC: 573,00

25-54 Demo:

CNN: 74,000

Fox News: 203,000

MSNBC: 53,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 304,000

Fox News: 1.20 million

MSNBC: 913,000

25-54 Demo:

CNN: 40,000

Fox News: 179,000

MSNBC: 85,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

