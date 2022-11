Cable News Ratings Friday November 18: The Five Leads Cable News, Bret Baier Scores Second in the Demo

Cable news’s top-rated show, The Five, blew away the competition on Friday and was the only show to score over 3 million viewers.

The Five brought in 3.32 million total viewers at 5 p.m. Fox News’s Tucker Carlson and Jesse Watters landed in second and third place — respectively.

The Five also topped the charts in the key 25-54 age demographic with 399,000 demo viewers. Bret Baier came in second place in the demo with 342,000 viewers, while Carlson — who regularly wins the demo — came in a solid third place with 331,000 viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1030 CNN THIS MORNING:

361 MORNING JOE:

871 CONVERSATIONS WITH NANCY:

16 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS:

1429 CNN THIS MORNING:

386 — WAKE UP AMERICA:

99 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS:

1687 CNN THIS MORNING:

495 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1821 CNN NEWSROOM:

552 MORNING JOE:

956 NATIONAL REPORT:

168 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1816 CNN NEWSROOM:

661 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

702 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

24 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1724 AT THIS HOUR:

694 MSNBC REPORTS- LIVE:

654 — — 12p OUTNUMBERED:

1880 INSIDE POLITICS:

749 ANDREA MITCHELL REPORTS:

661 JOHN BACHMAN NOW:

115 BLUE BLOODS:

117 1p AMERICA REPORTS:

1571 CNN NEWSROOM:

680 CHRIS JANSING REPORTS:

792 — BLUE BLOODS:

205 2p AMERICA REPORTS:

1666 CNN NEWSROOM:

819 KATY TUR REPORTS:

980 AMERICAN AGENDA:

170 BLUE BLOODS:

254 3p STORY, THE:

1541 CNN NEWSROOM:

821 HALLIE JACKSON REPORTS:

1047 — BLUE BLOODS:

255 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1583 LEAD WITH JAKE TAPPER:

800 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1454 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

182 BLUE BLOODS:

346 5p FIVE, THE:

3318 SITUATION ROOM:

850 — SPICER & CO:

191 NEWSNATION: RUSH HOUR:

121 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2484 SITUATION ROOM:

773 BEAT W/ARI MELBER:

1324 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

202 NEWSNATION: RUSH HOUR:

70 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2793 ERIN BURNETT OUTFRONT:

793 REIDOUT:

1234 ROB SCHMITT TONIGHT:

195 ON BALANCE W/ VITTERT:

56 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2970 ANDERSON COOPER 360:

711 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1364 ERIC BOLLING THE BALANCE:

197 CUOMO:

130 9p HANNITY:

2316 ANDERSON COOPER 360:

677 ALEX WAGNER TONIGHT:

1289 PRIME NEWS:

166 — 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1814 CNN TONIGHT:

509 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1382 GREG KELLY REPORTS:

191 BANFIELD:

60 11p GUTFELD!:

1995 ANDERSON COOPER 360:

346 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1006 ROB SCHMITT TONIGHT:

131 CUOMO:

65

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

151 CNN THIS MORNING:

59 MORNING JOE:

120 CONVERSATIONS WITH NANCY:

6 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

238 CNN THIS MORNING:

64 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

256 CNN THIS MORNING:

106 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

247 CNN NEWSROOM:

115 MORNING JOE:

105 NATIONAL REPORT:

9 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

222 CNN NEWSROOM:

113 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

62 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

1 11a FAULKNER FOCUS, THE:

224 AT THIS HOUR:

123 MSNBC REPORTS- LIVE:

64 — — 12p OUTNUMBERED:

239 INSIDE POLITICS:

142 ANDREA MITCHELL REPORTS:

46 JOHN BACHMAN NOW:

3 BLUE BLOODS:

19 1p AMERICA REPORTS:

225 CNN NEWSROOM:

139 CHRIS JANSING REPORTS:

69 — BLUE BLOODS:

37 2p AMERICA REPORTS:

235 CNN NEWSROOM:

162 KATY TUR REPORTS:

96 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

44 3p STORY, THE:

237 CNN NEWSROOM:

175 HALLIE JACKSON REPORTS:

118 — BLUE BLOODS:

47 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

206 LEAD WITH JAKE TAPPER:

172 DEADLINE:WHITE HOUSE:

151 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

11 BLUE BLOODS:

42 5p FIVE, THE:

399 SITUATION ROOM:

175 — SPICER & CO:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

342 SITUATION ROOM:

185 BEAT W/ARI MELBER:

113 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

1 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

320 ERIN BURNETT OUTFRONT:

192 REIDOUT:

136 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

331 ANDERSON COOPER 360:

172 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

135 ERIC BOLLING THE BALANCE:

27 CUOMO:

15 9p HANNITY:

215 ANDERSON COOPER 360:

142 ALEX WAGNER TONIGHT:

131 PRIME NEWS:

16 — 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

182 CNN TONIGHT:

112 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

126 GREG KELLY REPORTS:

26 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

298 ANDERSON COOPER 360:

92 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

131 ROB SCHMITT TONIGHT:

18 CUOMO:

19

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 597,000

Fox News: 1.8 million

MSNBC: 964,000

25-54 Demo:

CNN: 127,000

Fox News: 237,000

MSNBC: 107,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 632,000

Fox News: 2.37 million

MSNBC: 1.34 million

25-54 Demo:

CNN: 142,000

Fox News: 243,000

MSNBC: 130,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com