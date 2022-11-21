Cable News Ratings Friday November 18: The Five Leads Cable News, Bret Baier Scores Second in the Demo

By Mediaite StaffNov 21st, 2022, 4:32 pm
 

Bret Baier

Cable news’s top-rated show, The Five, blew away the competition on Friday and was the only show to score over 3 million viewers.

The Five brought in 3.32 million total viewers at 5 p.m. Fox News’s Tucker Carlson and Jesse Watters landed in second and third place — respectively.

The Five also topped the charts in the key 25-54 age demographic with 399,000 demo viewers. Bret Baier came in second place in the demo with 342,000 viewers, while Carlson — who regularly wins the demo — came in a solid third place with 331,000 viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1030		 CNN THIS MORNING:
361		 MORNING JOE:
871		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
16		 EARLY MORNING:
14
7a FOX AND FRIENDS:
1429		 CNN THIS MORNING:
386		 WAKE UP AMERICA:
99		 MORNING IN AMERICA:
34
8a FOX AND FRIENDS:
1687		 CNN THIS MORNING:
495
9a AMERICAS NEWSROOM:
1821		 CNN NEWSROOM:
552		 MORNING JOE:
956		 NATIONAL REPORT:
168
10a AMERICAS NEWSROOM:
1816		 CNN NEWSROOM:
661		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
702		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
24
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1724		 AT THIS HOUR:
694		 MSNBC REPORTS- LIVE:
654
12p OUTNUMBERED:
1880		 INSIDE POLITICS:
749		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
661		 JOHN BACHMAN NOW:
115		 BLUE BLOODS:
117
1p AMERICA REPORTS:
1571		 CNN NEWSROOM:
680		 CHRIS JANSING REPORTS:
792		 BLUE BLOODS:
205
2p AMERICA REPORTS:
1666		 CNN NEWSROOM:
819		 KATY TUR REPORTS:
980		 AMERICAN AGENDA:
170		 BLUE BLOODS:
254
3p STORY, THE:
1541		 CNN NEWSROOM:
821		 HALLIE JACKSON REPORTS:
1047		 BLUE BLOODS:
255
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1583		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
800		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1454		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
182		 BLUE BLOODS:
346
5p FIVE, THE:
3318		 SITUATION ROOM:
850		 SPICER & CO:
191		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
121
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2484		 SITUATION ROOM:
773		 BEAT W/ARI MELBER:
1324		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
202		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
70
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2793		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
793		 REIDOUT:
1234		 ROB SCHMITT TONIGHT:
195		 ON BALANCE W/ VITTERT:
56
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2970		 ANDERSON COOPER 360:
711		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1364		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
197		 CUOMO:
130
9p HANNITY:
2316		 ANDERSON COOPER 360:
677		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1289		 PRIME NEWS:
166
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1814		 CNN TONIGHT:
509		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1382		 GREG KELLY REPORTS:
191		 BANFIELD:
60
11p GUTFELD!:
1995		 ANDERSON COOPER 360:
346		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1006		 ROB SCHMITT TONIGHT:
131		 CUOMO:
65

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
151		 CNN THIS MORNING:
59		 MORNING JOE:
120		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
6		 EARLY MORNING:
0
7a FOX AND FRIENDS:
238		 CNN THIS MORNING:
64		 WAKE UP AMERICA:
19		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
256		 CNN THIS MORNING:
106
9a AMERICAS NEWSROOM:
247		 CNN NEWSROOM:
115		 MORNING JOE:
105		 NATIONAL REPORT:
9
10a AMERICAS NEWSROOM:
222		 CNN NEWSROOM:
113		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
62		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
1
11a FAULKNER FOCUS, THE:
224		 AT THIS HOUR:
123		 MSNBC REPORTS- LIVE:
64
12p OUTNUMBERED:
239		 INSIDE POLITICS:
142		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
46		 JOHN BACHMAN NOW:
3		 BLUE BLOODS:
19
1p AMERICA REPORTS:
225		 CNN NEWSROOM:
139		 CHRIS JANSING REPORTS:
69		 BLUE BLOODS:
37
2p AMERICA REPORTS:
235		 CNN NEWSROOM:
162		 KATY TUR REPORTS:
96		 AMERICAN AGENDA:
10		 BLUE BLOODS:
44
3p STORY, THE:
237		 CNN NEWSROOM:
175		 HALLIE JACKSON REPORTS:
118		 BLUE BLOODS:
47
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
206		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
172		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
151		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
11		 BLUE BLOODS:
42
5p FIVE, THE:
399		 SITUATION ROOM:
175		 SPICER & CO:
9		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
342		 SITUATION ROOM:
185		 BEAT W/ARI MELBER:
113		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
1
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
320		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
192		 REIDOUT:
136		 ROB SCHMITT TONIGHT:
19		 ON BALANCE W/ VITTERT:
4
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
331		 ANDERSON COOPER 360:
172		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
135		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
27		 CUOMO:
15
9p HANNITY:
215		 ANDERSON COOPER 360:
142		 ALEX WAGNER TONIGHT:
131		 PRIME NEWS:
16
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
182		 CNN TONIGHT:
112		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
126		 GREG KELLY REPORTS:
26		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
298		 ANDERSON COOPER 360:
92		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
131		 ROB SCHMITT TONIGHT:
18		 CUOMO:
19

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 597,000

Fox News: 1.8 million

MSNBC: 964,000

25-54 Demo:

CNN: 127,000

Fox News: 237,000

MSNBC: 107,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 632,000

Fox News: 2.37 million

MSNBC: 1.34 million

25-54 Demo:

CNN: 142,000

Fox News: 243,000

MSNBC: 130,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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