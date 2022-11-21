Cable News Ratings Friday November 18: The Five Leads Cable News, Bret Baier Scores Second in the Demo
Cable news’s top-rated show, The Five, blew away the competition on Friday and was the only show to score over 3 million viewers.
The Five brought in 3.32 million total viewers at 5 p.m. Fox News’s Tucker Carlson and Jesse Watters landed in second and third place — respectively.
The Five also topped the charts in the key 25-54 age demographic with 399,000 demo viewers. Bret Baier came in second place in the demo with 342,000 viewers, while Carlson — who regularly wins the demo — came in a solid third place with 331,000 viewers.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1030
|CNN THIS MORNING:
361
|MORNING JOE:
871
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
16
|EARLY MORNING:
14
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1429
|CNN THIS MORNING:
386
|—
|WAKE UP AMERICA:
99
|MORNING IN AMERICA:
34
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1687
|CNN THIS MORNING:
495
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1821
|CNN NEWSROOM:
552
|MORNING JOE:
956
|NATIONAL REPORT:
168
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1816
|CNN NEWSROOM:
661
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
702
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
24
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1724
|AT THIS HOUR:
694
|MSNBC REPORTS- LIVE:
654
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1880
|INSIDE POLITICS:
749
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
661
|JOHN BACHMAN NOW:
115
|BLUE BLOODS:
117
|1p
|AMERICA REPORTS:
1571
|CNN NEWSROOM:
680
|CHRIS JANSING REPORTS:
792
|—
|BLUE BLOODS:
205
|2p
|AMERICA REPORTS:
1666
|CNN NEWSROOM:
819
|KATY TUR REPORTS:
980
|AMERICAN AGENDA:
170
|BLUE BLOODS:
254
|3p
|STORY, THE:
1541
|CNN NEWSROOM:
821
|HALLIE JACKSON REPORTS:
1047
|—
|BLUE BLOODS:
255
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1583
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
800
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1454
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
182
|BLUE BLOODS:
346
|5p
|FIVE, THE:
3318
|SITUATION ROOM:
850
|—
|SPICER & CO:
191
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
121
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2484
|SITUATION ROOM:
773
|BEAT W/ARI MELBER:
1324
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
202
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
70
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2793
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
793
|REIDOUT:
1234
|ROB SCHMITT TONIGHT:
195
|ON BALANCE W/ VITTERT:
56
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2970
|ANDERSON COOPER 360:
711
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1364
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
197
|CUOMO:
130
|9p
|HANNITY:
2316
|ANDERSON COOPER 360:
677
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1289
|PRIME NEWS:
166
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1814
|CNN TONIGHT:
509
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1382
|GREG KELLY REPORTS:
191
|BANFIELD:
60
|11p
|GUTFELD!:
1995
|ANDERSON COOPER 360:
346
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1006
|ROB SCHMITT TONIGHT:
131
|CUOMO:
65
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
151
|CNN THIS MORNING:
59
|MORNING JOE:
120
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
6
|EARLY MORNING:
0
|7a
|FOX AND FRIENDS:
238
|CNN THIS MORNING:
64
|—
|WAKE UP AMERICA:
19
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
256
|CNN THIS MORNING:
106
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
247
|CNN NEWSROOM:
115
|MORNING JOE:
105
|NATIONAL REPORT:
9
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
222
|CNN NEWSROOM:
113
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
62
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
1
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
224
|AT THIS HOUR:
123
|MSNBC REPORTS- LIVE:
64
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
239
|INSIDE POLITICS:
142
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
46
|JOHN BACHMAN NOW:
3
|BLUE BLOODS:
19
|1p
|AMERICA REPORTS:
225
|CNN NEWSROOM:
139
|CHRIS JANSING REPORTS:
69
|—
|BLUE BLOODS:
37
|2p
|AMERICA REPORTS:
235
|CNN NEWSROOM:
162
|KATY TUR REPORTS:
96
|AMERICAN AGENDA:
10
|BLUE BLOODS:
44
|3p
|STORY, THE:
237
|CNN NEWSROOM:
175
|HALLIE JACKSON REPORTS:
118
|—
|BLUE BLOODS:
47
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
206
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
172
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
151
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
11
|BLUE BLOODS:
42
|5p
|FIVE, THE:
399
|SITUATION ROOM:
175
|—
|SPICER & CO:
9
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
342
|SITUATION ROOM:
185
|BEAT W/ARI MELBER:
113
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
1
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
320
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
192
|REIDOUT:
136
|ROB SCHMITT TONIGHT:
19
|ON BALANCE W/ VITTERT:
4
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
331
|ANDERSON COOPER 360:
172
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
135
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
27
|CUOMO:
15
|9p
|HANNITY:
215
|ANDERSON COOPER 360:
142
|ALEX WAGNER TONIGHT:
131
|PRIME NEWS:
16
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
182
|CNN TONIGHT:
112
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
126
|GREG KELLY REPORTS:
26
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
298
|ANDERSON COOPER 360:
92
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
131
|ROB SCHMITT TONIGHT:
18
|CUOMO:
19
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 597,000
Fox News: 1.8 million
MSNBC: 964,000
25-54 Demo:
CNN: 127,000
Fox News: 237,000
MSNBC: 107,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 632,000
Fox News: 2.37 million
MSNBC: 1.34 million
25-54 Demo:
CNN: 142,000
Fox News: 243,000
MSNBC: 130,000
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