Cable News Ratings Friday September 30: ‘The Five’ Dominates Total Viewers and Demo

By Mediaite StaffOct 3rd, 2022, 4:43 pm
 

'The Five' Segment Goes Off the Rails When Dagen McDowell Defends Dolphins for Playing QB

Fox News’s top-rated show, The Five, topped the cable news ratings chart on Friday and was the only show to crack 3 million total viewers.

The Five brought in 3.13 million total viewers, far outpacing the second most-watched show on Friday, Jesse Watters Prime Time, which had 2.48 million total viewers. Tucker Carlson, who regularly vies with The Five for the top spot was off on Friday.

The Five was also the most-watched show in the key 25-54 age demographic on Friday and was the only show to crack 300,000 demo viewers with 375,000 viewers in the demo.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1013		 NEW DAY:
312		 MORNING JOE:
880		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
35		 EARLY MORNING:
9
7a FOX AND FRIENDS:
1269		 NEW DAY:
412		 WAKE UP AMERICA:
99		 MORNING IN AMERICA:
29
8a FOX AND FRIENDS:
1716		 NEW DAY:
592
9a AMERICAS NEWSROOM:
1874		 CNN NEWSROOM:
714		 MORNING JOE:
1004		 NATIONAL REPORT:
117
10a AMERICAS NEWSROOM:
1707		 CNN NEWSROOM:
923		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
862		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
47
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1816		 AT THIS HOUR:
878		 MSNBC REPORTS- LIVE:
667
12p OUTNUMBERED:
1794		 INSIDE POLITICS:
923		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
731		 JOHN BACHMAN NOW:
136		 BLUE BLOODS:
101
1p AMERICA REPORTS:
1617		 CNN NEWSROOM:
844		 CHRIS JANSING REPORTS:
690		 BLUE BLOODS:
210
2p AMERICA REPORTS:
1661		 CNN NEWSROOM:
935		 KATY TUR REPORTS:
764		 AMERICAN AGENDA:
130		 BLUE BLOODS:
238
3p STORY, THE:
1576		 CNN NEWSROOM:
910		 HALLIE JACKSON REPORTS:
833		 BLUE BLOODS:
243
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1664		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
932		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1344		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
182		 BLUE BLOODS:
282
5p FIVE, THE:
3127		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
887		 SPICER & CO:
181		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
125
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2337		 SITUATION ROOM:
826		 BEAT W/ARI MELBER:
1104		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
166		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
79
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2482		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
801		 REIDOUT:
1135		 ROB SCHMITT TONIGHT:
201		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
44
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2471		 ANDERSON COOPER 360:
846		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1345		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
144		 DEBATE NIGHT:ABBOTT/OROUR:
80
9p HANNITY:
2225		 DON LEMON TONIGHT:
696		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1399		 PRIME NEWS:
147		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE
51
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1797		 DON LEMON TONIGHT:
606		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1081		 GREG KELLY REPORTS:
156		 BANFIELD:
35
11p GUTFELD!:
1742		 ANDERSON COOPER 360:
454		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
874		 ROB SCHMITT TONIGHT:
83		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
13

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
180		 NEW DAY:
60		 MORNING JOE:
103		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
14		 EARLY MORNING:
0
7a FOX AND FRIENDS:
219		 NEW DAY:
81		 WAKE UP AMERICA:
21		 MORNING IN AMERICA:
1
8a FOX AND FRIENDS:
228		 NEW DAY:
119
9a AMERICAS NEWSROOM:
282		 CNN NEWSROOM:
171		 MORNING JOE:
110		 NATIONAL REPORT:
11
10a AMERICAS NEWSROOM:
263		 CNN NEWSROOM:
187		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
83		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
11a FAULKNER FOCUS, THE:
277		 AT THIS HOUR:
167		 MSNBC REPORTS- LIVE:
62
12p OUTNUMBERED:
275		 INSIDE POLITICS:
183		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
80		 JOHN BACHMAN NOW:
11		 BLUE BLOODS:
18
1p AMERICA REPORTS:
265		 CNN NEWSROOM:
163		 CHRIS JANSING REPORTS:
89		 BLUE BLOODS:
37
2p AMERICA REPORTS:
274		 CNN NEWSROOM:
195		 KATY TUR REPORTS:
83		 AMERICAN AGENDA:
12		 BLUE BLOODS:
29
3p STORY, THE:
246		 CNN NEWSROOM:
193		 HALLIE JACKSON REPORTS:
93		 BLUE BLOODS:
26
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
230		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
165		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
122		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
16		 BLUE BLOODS:
28
5p FIVE, THE:
375		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
163		 SPICER & CO:
11		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
266		 SITUATION ROOM:
198		 BEAT W/ARI MELBER:
115		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
15		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
255		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
185		 REIDOUT:
138		 ROB SCHMITT TONIGHT:
28		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
3
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
284		 ANDERSON COOPER 360:
153		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
123		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
16		 DEBATE NIGHT:ABBOTT/OROUR:
4
9p HANNITY:
240		 DON LEMON TONIGHT:
152		 ALEX WAGNER TONIGHT:
106		 PRIME NEWS:
10		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE
2
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
190		 DON LEMON TONIGHT:
157		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
81		 GREG KELLY REPORTS:
12		 BANFIELD:
0
11p GUTFELD!:
232		 ANDERSON COOPER 360:
122		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
87		 ROB SCHMITT TONIGHT:
5		 NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 686,000

Fox News: 1.71 million

MSNBC: 905,000

25-54 Demo:

CNN: 145,000

Fox News: 235,000

MSNBC: 93,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 716,000

Fox News: 2.16 million

MSNBC: 1.27 million

25-54 Demo:

CNN: 154,000

Fox News: 238,000

MSNBC: 103,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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