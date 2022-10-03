Cable News Ratings Friday September 30: ‘The Five’ Dominates Total Viewers and Demo
Fox News’s top-rated show, The Five, topped the cable news ratings chart on Friday and was the only show to crack 3 million total viewers.
The Five brought in 3.13 million total viewers, far outpacing the second most-watched show on Friday, Jesse Watters Prime Time, which had 2.48 million total viewers. Tucker Carlson, who regularly vies with The Five for the top spot was off on Friday.
The Five was also the most-watched show in the key 25-54 age demographic on Friday and was the only show to crack 300,000 demo viewers with 375,000 viewers in the demo.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1013
|NEW DAY:
312
|MORNING JOE:
880
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
35
|EARLY MORNING:
9
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1269
|NEW DAY:
412
|—
|WAKE UP AMERICA:
99
|MORNING IN AMERICA:
29
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1716
|NEW DAY:
592
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1874
|CNN NEWSROOM:
714
|MORNING JOE:
1004
|NATIONAL REPORT:
117
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1707
|CNN NEWSROOM:
923
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
862
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
47
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1816
|AT THIS HOUR:
878
|MSNBC REPORTS- LIVE:
667
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1794
|INSIDE POLITICS:
923
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
731
|JOHN BACHMAN NOW:
136
|BLUE BLOODS:
101
|1p
|AMERICA REPORTS:
1617
|CNN NEWSROOM:
844
|CHRIS JANSING REPORTS:
690
|—
|BLUE BLOODS:
210
|2p
|AMERICA REPORTS:
1661
|CNN NEWSROOM:
935
|KATY TUR REPORTS:
764
|AMERICAN AGENDA:
130
|BLUE BLOODS:
238
|3p
|STORY, THE:
1576
|CNN NEWSROOM:
910
|HALLIE JACKSON REPORTS:
833
|—
|BLUE BLOODS:
243
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1664
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
932
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1344
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
182
|BLUE BLOODS:
282
|5p
|FIVE, THE:
3127
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
887
|—
|SPICER & CO:
181
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
125
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2337
|SITUATION ROOM:
826
|BEAT W/ARI MELBER:
1104
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
166
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
79
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2482
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
801
|REIDOUT:
1135
|ROB SCHMITT TONIGHT:
201
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
44
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2471
|ANDERSON COOPER 360:
846
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1345
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
144
|DEBATE NIGHT:ABBOTT/OROUR:
80
|9p
|HANNITY:
2225
|DON LEMON TONIGHT:
696
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1399
|PRIME NEWS:
147
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE
51
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1797
|DON LEMON TONIGHT:
606
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1081
|GREG KELLY REPORTS:
156
|BANFIELD:
35
|11p
|GUTFELD!:
1742
|ANDERSON COOPER 360:
454
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
874
|ROB SCHMITT TONIGHT:
83
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
13
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
180
|NEW DAY:
60
|MORNING JOE:
103
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
14
|EARLY MORNING:
0
|7a
|FOX AND FRIENDS:
219
|NEW DAY:
81
|—
|WAKE UP AMERICA:
21
|MORNING IN AMERICA:
1
|8a
|FOX AND FRIENDS:
228
|NEW DAY:
119
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
282
|CNN NEWSROOM:
171
|MORNING JOE:
110
|NATIONAL REPORT:
11
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
263
|CNN NEWSROOM:
187
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
83
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
277
|AT THIS HOUR:
167
|MSNBC REPORTS- LIVE:
62
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
275
|INSIDE POLITICS:
183
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
80
|JOHN BACHMAN NOW:
11
|BLUE BLOODS:
18
|1p
|AMERICA REPORTS:
265
|CNN NEWSROOM:
163
|CHRIS JANSING REPORTS:
89
|—
|BLUE BLOODS:
37
|2p
|AMERICA REPORTS:
274
|CNN NEWSROOM:
195
|KATY TUR REPORTS:
83
|AMERICAN AGENDA:
12
|BLUE BLOODS:
29
|3p
|STORY, THE:
246
|CNN NEWSROOM:
193
|HALLIE JACKSON REPORTS:
93
|—
|BLUE BLOODS:
26
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
230
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
165
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
122
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
16
|BLUE BLOODS:
28
|5p
|FIVE, THE:
375
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
163
|—
|SPICER & CO:
11
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
266
|SITUATION ROOM:
198
|BEAT W/ARI MELBER:
115
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
15
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
255
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
185
|REIDOUT:
138
|ROB SCHMITT TONIGHT:
28
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
3
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
284
|ANDERSON COOPER 360:
153
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
123
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
16
|DEBATE NIGHT:ABBOTT/OROUR:
4
|9p
|HANNITY:
240
|DON LEMON TONIGHT:
152
|ALEX WAGNER TONIGHT:
106
|PRIME NEWS:
10
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE
2
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
190
|DON LEMON TONIGHT:
157
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
81
|GREG KELLY REPORTS:
12
|BANFIELD:
0
|11p
|GUTFELD!:
232
|ANDERSON COOPER 360:
122
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
87
|ROB SCHMITT TONIGHT:
5
|NEWSNATION: TEXAS DEBATE:
1
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 686,000
Fox News: 1.71 million
MSNBC: 905,000
25-54 Demo:
CNN: 145,000
Fox News: 235,000
MSNBC: 93,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 716,000
Fox News: 2.16 million
MSNBC: 1.27 million
25-54 Demo:
CNN: 154,000
Fox News: 238,000
MSNBC: 103,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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