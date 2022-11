MSNBC tripled CNN in total viewers during prime time on Monday, thanks to a strong showing from star host Rachel Maddow.

MSNBC averaged 1.82 million viewers in prime time, while CNN pulled in 640,000 and Fox News placed first with 2.43 million.

While Maddow walloped CNN’s Anderson Cooper in their 9 p.m. time slot, Fox News’s Sean Hannity won the hour in both total viewers and the key 25-54 age demographic.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

888 CNN THIS MORNING:

388 MORNING JOE:

863 WENDY BELL COMMON SENSE:

22 EARLY MORNING:

21 7a FOX AND FRIENDS:

1252 CNN THIS MORNING:

382 — WAKE UP AMERICA:

101 MORNING IN AMERICA:

31 8a FOX AND FRIENDS:

1567 CNN THIS MORNING:

488 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1649 CNN NEWSROOM:

549 MORNING JOE:

970 NATIONAL REPORT:

141 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1648 CNN NEWSROOM:

661 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

675 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

32 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1565 AT THIS HOUR:

555 MSNBC REPORTS- LIVE:

613 — — 12p OUTNUMBERED:

1570 INSIDE POLITICS:

604 ANDREA MITCHELL REPORTS:

668 JOHN BACHMAN NOW:

141 BLUE BLOODS:

93 1p AMERICA REPORTS:

1410 CNN NEWSROOM:

643 CHRIS JANSING REPORTS:

733 — BLUE BLOODS:

130 2p AMERICA REPORTS:

1467 CNN NEWSROOM:

693 KATY TUR REPORTS:

754 AMERICAN AGENDA:

148 BLUE BLOODS:

191 3p STORY, THE:

1439 CNN NEWSROOM:

723 HALLIE JACKSON REPORTS:

805 — BLUE BLOODS:

224 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1550 LEAD WITH JAKE TAPPER:

779 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1444 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

218 BLUE BLOODS:

282 5p FIVE, THE:

3442 LEAD WITH JAKE TAPPER:

780 — SPICER & CO:

227 NEWSNATION: RUSH HOUR:

106 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2662 SITUATION ROOM:

779 BEAT W/ARI MELBER:

1442 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

222 NEWSNATION: RUSH HOUR:

73 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2931 ERIN BURNETT OUTFRONT:

850 REIDOUT:

1334 ROB SCHMITT TONIGHT:

254 ON BALANCE W/ VITTERT:

62 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3166 ANDERSON COOPER 360:

740 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1525 ERIC BOLLING THE BALANCE:

160 CUOMO:

114 9p HANNITY:

2346 ANDERSON COOPER 360:

623 RACHEL MADDOW SHOW:

2292 PRIME NEWS:

115 DAN ABRAMS LIVE:

109 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1801 CNN TONIGHT:

556 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1649 GREG KELLY REPORTS:

176 BANFIELD:

80 11p GUTFELD!:

1875 CNN TONIGHT:

385 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1012 ROB SCHMITT TONIGHT:

106 CUOMO:

49

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

124 CNN THIS MORNING:

81 MORNING JOE:

109 WENDY BELL COMMON SENSE:

1 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

182 CNN THIS MORNING:

76 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

204 CNN THIS MORNING:

98 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

215 CNN NEWSROOM:

115 MORNING JOE:

108 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

243 CNN NEWSROOM:

142 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

59 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

11 11a FAULKNER FOCUS, THE:

224 AT THIS HOUR:

122 MSNBC REPORTS- LIVE:

63 — — 12p OUTNUMBERED:

210 INSIDE POLITICS:

108 ANDREA MITCHELL REPORTS:

81 JOHN BACHMAN NOW:

14 BLUE BLOODS:

13 1p AMERICA REPORTS:

163 CNN NEWSROOM:

111 CHRIS JANSING REPORTS:

66 — BLUE BLOODS:

20 2p AMERICA REPORTS:

177 CNN NEWSROOM:

111 KATY TUR REPORTS:

78 AMERICAN AGENDA:

21 BLUE BLOODS:

19 3p STORY, THE:

186 CNN NEWSROOM:

117 HALLIE JACKSON REPORTS:

75 — BLUE BLOODS:

16 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

177 LEAD WITH JAKE TAPPER:

149 DEADLINE:WHITE HOUSE:

125 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 BLUE BLOODS:

21 5p FIVE, THE:

429 LEAD WITH JAKE TAPPER:

157 — SPICER & CO:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

2 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

342 SITUATION ROOM:

206 BEAT W/ARI MELBER:

123 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

15 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

351 ERIN BURNETT OUTFRONT:

219 REIDOUT:

184 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

463 ANDERSON COOPER 360:

196 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

174 ERIC BOLLING THE BALANCE:

19 CUOMO:

4 9p HANNITY:

354 ANDERSON COOPER 360:

175 RACHEL MADDOW SHOW:

257 PRIME NEWS:

13 DAN ABRAMS LIVE:

13 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

246 CNN TONIGHT:

132 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

184 GREG KELLY REPORTS:

15 BANFIELD:

15 11p GUTFELD!:

298 CNN TONIGHT:

83 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

111 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 CUOMO:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 568,000

Fox News: 1.74 million

MSNBC: 1.01 million

25-54 Demo:

CNN: 120,000

Fox News: 240,000

MSNBC: 112,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 640,000

Fox News: 2.43 million

MSNBC: 1.82 million

25-54 Demo:

CNN: 168,000

Fox News: 354,000

MSNBC: 205,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com