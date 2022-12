Ari Melber is on a bit of a hot streak.

The host of The Beat at 6 p.m. on MSNBC drew the highest ratings on MSNBC Thursday, besting all of prime time, a feat he’s achieved on a regular basis as of late.

The Beat drew 1.65 million total viewers and 183,000 in the demo, beating all of MSNBC and CNN in overall viewers.

He did not beat the Fox News competition, however. The ratings juggernaut, which airs Special Report with Bret Baier in the 6 p.m. hour, pulled in 2.5 million viewers overall and 284,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

946 CNN THIS MORNING:

303 MORNING JOE:

976 DICK MORRIS DEMOCRACY:

18 EARLY MORNING:

11 7a FOX AND FRIENDS:

1289 CNN THIS MORNING:

374 — WAKE UP AMERICA:

82 MORNING IN AMERICA:

28 8a FOX AND FRIENDS:

1540 CNN THIS MORNING:

673 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1556 CNN NEWSROOM:

762 MORNING JOE:

1065 NATIONAL REPORT:

166 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1649 CNN NEWSROOM:

854 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

899 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

27 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1555 AT THIS HOUR:

769 MSNBC REPORTS- LIVE:

792 — — 12p OUTNUMBERED:

1637 INSIDE POLITICS:

813 ANDREA MITCHELL REPORTS:

769 JOHN BACHMAN NOW:

115 BLUE BLOODS:

98 1p AMERICA REPORTS:

1392 CNN NEWSROOM:

737 CHRIS JANSING REPORTS:

850 — BLUE BLOODS:

202 2p AMERICA REPORTS:

1357 CNN NEWSROOM:

727 KATY TUR REPORTS:

871 AMERICAN AGENDA:

117 BLUE BLOODS:

273 3p STORY, THE:

1421 CNN NEWSROOM:

731 HALLIE JACKSON REPORTS:

879 — BLUE BLOODS:

287 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1460 LEAD WITH JAKE TAPPER:

746 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1446 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

187 BLUE BLOODS:

331 5p FIVE, THE:

3337 LEAD WITH JAKE TAPPER:

812 — SPICER & CO:

165 NEWSNATION: RUSH HOUR:

134 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2503 SITUATION ROOM:

738 BEAT W/ARI MELBER:

1657 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

144 NEWSNATION: RUSH HOUR:

68 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2826 ERIN BURNETT OUTFRONT:

813 REIDOUT:

1325 ROB SCHMITT TONIGHT:

204 ON BALANCE W/ VITTERT:

55 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3121 ANDERSON COOPER 360:

813 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1519 ERIC BOLLING THE BALANCE:

164 CUOMO:

158 9p HANNITY:

2354 ANDERSON COOPER 360:

736 ALEX WAGNER TONIGHT:

1519 PRIME NEWS:

129 DAN ABRAMS LIVE:

98 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2005 CNN TONIGHT:

558 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1639 GREG KELLY REPORTS:

202 BANFIELD:

75 11p GUTFELD!:

1947 CNN TONIGHT:

410 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

965 ROB SCHMITT TONIGHT:

112 CUOMO:

73

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

154 CNN THIS MORNING:

59 MORNING JOE:

99 DICK MORRIS DEMOCRACY:

2 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

185 CNN THIS MORNING:

77 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

207 CNN THIS MORNING:

163 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

199 CNN NEWSROOM:

163 MORNING JOE:

125 NATIONAL REPORT:

6 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

210 CNN NEWSROOM:

164 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

99 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

221 AT THIS HOUR:

148 MSNBC REPORTS- LIVE:

97 — — 12p OUTNUMBERED:

221 INSIDE POLITICS:

144 ANDREA MITCHELL REPORTS:

79 JOHN BACHMAN NOW:

4 BLUE BLOODS:

9 1p AMERICA REPORTS:

195 CNN NEWSROOM:

154 CHRIS JANSING REPORTS:

93 — BLUE BLOODS:

21 2p AMERICA REPORTS:

210 CNN NEWSROOM:

152 KATY TUR REPORTS:

84 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

44 3p STORY, THE:

237 CNN NEWSROOM:

171 HALLIE JACKSON REPORTS:

73 — BLUE BLOODS:

44 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

220 LEAD WITH JAKE TAPPER:

162 DEADLINE:WHITE HOUSE:

146 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 BLUE BLOODS:

50 5p FIVE, THE:

438 LEAD WITH JAKE TAPPER:

166 — SPICER & CO:

20 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

284 SITUATION ROOM:

144 BEAT W/ARI MELBER:

183 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

24 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

303 ERIN BURNETT OUTFRONT:

182 REIDOUT:

158 ROB SCHMITT TONIGHT:

18 ON BALANCE W/ VITTERT:

19 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

400 ANDERSON COOPER 360:

180 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

166 ERIC BOLLING THE BALANCE:

6 CUOMO:

25 9p HANNITY:

271 ANDERSON COOPER 360:

179 ALEX WAGNER TONIGHT:

196 PRIME NEWS:

21 DAN ABRAMS LIVE:

22 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

259 CNN TONIGHT:

139 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

156 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

20 11p GUTFELD!:

271 CNN TONIGHT:

101 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

107 ROB SCHMITT TONIGHT:

14 CUOMO:

21

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 635,000

Fox News: 1.72 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 137,000

Fox News: 231,000

MSNBC: 120,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 702,000

Fox News: 2.49 million

MSNBC: 1.55 million

25-54 Demo:

CNN: 166,000

Fox News: 310,000

MSNBC: 173,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com