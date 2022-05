In a stark display of Fox News’ dominance in the cable news ratings, the network’s top-rated show The Five brought in more than five times the audience of its time slot rival Jake Tapper’s The Lead.

On Thursday, The Five raked in 3.22 million total viewers, far outpacing Tapper’s 635,000 viewers at 5 p.m.

MSNBC’s 5 p.m. offering, Nicolle Wallace’s Deadline: White House, brought in 1.11 million total viewers — an average of her two hours of programming from 4 to 6 p.m.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

971 NEW DAY:

268 MORNING JOE:

807 DICK MORRIS DEMOCRACY:

50 ELEMENTARY:

37 7a FOX AND FRIENDS:

1367 NEW DAY:

350 — WAKE UP AMERICA:

93 MORNING IN AMERICA:

41 8a FOX AND FRIENDS:

1667 NEW DAY:

433 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1790 CNN NEWSROOM:

442 MORNING JOE:

887 NATIONAL REPORT:

185 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1867 CNN NEWSROOM:

529 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

620 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

84 11a — AT THIS HOUR:

505 MSNBC REPORTS- LIVE:

545 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

177 12p OUTNUMBERED:

1595 INSIDE POLITICS:

598 ANDREA MITCHELL REPORTS:

632 JOHN BACHMAN NOW:

211 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

245 1p AMERICA REPORTS:

1544 CNN NEWSROOM:

616 MTP DAILY:

620 — BLUE BLOODS:

217 2p AMERICA REPORTS:

1437 CNN NEWSROOM:

552 KATY TUR REPORTS:

641 AMERICAN AGENDA:

155 BLUE BLOODS:

228 3p STORY, THE:

1435 CNN NEWSROOM:

508 HALLIE JACKSON REPORTS:

617 — BLUE BLOODS:

306 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1464 LEAD WITH JAKE TAPPER:

566 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1106 ERIC BOLLING THE BALANCE:

221 BLUE BLOODS:

355 5p FIVE, THE:

3220 LEAD WITH JAKE TAPPER:

635 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

227 NEWSNATION: RUSH HOUR:

155 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2407 SITUATION ROOM:

607 BEAT W/ARI MELBER:

1067 SPICER & CO:

228 NEWSNATION: RUSH HOUR:

67 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2186 ERIN BURNETT OUTFRONT:

630 REIDOUT:

985 GREG KELLY REPORTS:

271 ON BALANCE W/ VITTERT:

43 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3047 ANDERSON COOPER 360:

767 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1220 STINCHFIELD:

217 NEWSNATION PRIME:

49 9p HANNITY:

2627 ANDERSON COOPER 360:

730 MSNBC PRIME:

1301 PRIME NEWS:

115 DAN ABRAMS LIVE:

35 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2219 DON LEMON TONIGHT:

695 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1363 ROB SCHMITT TONIGHT:

125 BANFIELD:

26 11p GUTFELD!:

2135 DON LEMON TONIGHT:

500 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

806 GREG KELLY REPORTS:

143 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

40

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

172 NEW DAY:

62 MORNING JOE:

106 DICK MORRIS DEMOCRACY:

10 ELEMENTARY:

8 7a FOX AND FRIENDS:

226 NEW DAY:

82 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

230 NEW DAY:

100 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

289 CNN NEWSROOM:

56 MORNING JOE:

83 NATIONAL REPORT:

22 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

323 CNN NEWSROOM:

90 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

19 11a — AT THIS HOUR:

103 MSNBC REPORTS- LIVE:

57 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

20 12p OUTNUMBERED:

259 INSIDE POLITICS:

127 ANDREA MITCHELL REPORTS:

72 JOHN BACHMAN NOW:

38 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

19 1p AMERICA REPORTS:

235 CNN NEWSROOM:

119 MTP DAILY:

80 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

232 CNN NEWSROOM:

119 KATY TUR REPORTS:

78 AMERICAN AGENDA:

27 BLUE BLOODS:

16 3p STORY, THE:

217 CNN NEWSROOM:

110 HALLIE JACKSON REPORTS:

80 — BLUE BLOODS:

25 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

229 LEAD WITH JAKE TAPPER:

108 DEADLINE:WHITE HOUSE:

81 ERIC BOLLING THE BALANCE:

24 BLUE BLOODS:

32 5p FIVE, THE:

441 LEAD WITH JAKE TAPPER:

131 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

29 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

368 SITUATION ROOM:

172 BEAT W/ARI MELBER:

85 SPICER & CO:

31 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

323 ERIN BURNETT OUTFRONT:

144 REIDOUT:

92 GREG KELLY REPORTS:

26 ON BALANCE W/ VITTERT:

16 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

503 ANDERSON COOPER 360:

175 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

132 STINCHFIELD:

20 NEWSNATION PRIME:

8 9p HANNITY:

416 ANDERSON COOPER 360:

165 MSNBC PRIME:

145 PRIME NEWS:

14 DAN ABRAMS LIVE:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

348 DON LEMON TONIGHT:

140 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

136 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

399 DON LEMON TONIGHT:

123 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

108 GREG KELLY REPORTS:

14 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 523,000

Fox News: 1.73 million

MSNBC: 831,000

25-54 Demo:

CNN: 112,000

Fox News: 287,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 731,000

Fox News: 2.63 million

MSNBC: 1.29 million

25-54 Demo:

CNN: 160,000

Fox News: 423,000

MSNBC: 138,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

