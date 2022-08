Jesse Watters outpaced Sean Hannity on Tuesday night, knocking the well-rated Fox News host out of third place in the cable news ratings.

While The Five and Tucker Carlson regularly duke it out for first and second in the cable news ratings a new battle is raging between Watters and Hannity for third. Watters just barely edged out Hannity to end the month of July with the bronze medal.

But, on Tuesday night Watters scored a decisive win with 2.84 million total viewers compared to Hannity’s 2.59 million total viewers.

In the key 25-54 age demographic, Watters beat Hannity with 360,000 viewers compared to 306,000 viewers — respectively.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

994 NEW DAY:

328 MORNING JOE:

833 ROB CARSONS WHAT IN THE:

17 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1363 NEW DAY:

371 — WAKE UP AMERICA:

83 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS:

1525 NEW DAY:

447 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1533 CNN NEWSROOM:

475 MORNING JOE:

836 NATIONAL REPORT:

165 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1697 CNN NEWSROOM:

593 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

571 — BLUE BLOODS:

64 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1791 AT THIS HOUR:

632 MSNBC REPORTS- LIVE:

458 — BLUE BLOODS:

102 12p OUTNUMBERED:

1893 INSIDE POLITICS:

647 ANDREA MITCHELL REPORTS:

560 JOHN BACHMAN NOW:

183 BLUE BLOODS:

141 1p AMERICA REPORTS:

1471 CNN NEWSROOM:

604 CHRIS JANSING REPORTS:

564 — BLUE BLOODS:

164 2p AMERICA REPORTS:

1507 CNN NEWSROOM:

627 KATY TUR REPORTS:

598 AMERICAN AGENDA:

156 BLUE BLOODS:

176 3p STORY, THE:

1508 CNN NEWSROOM:

642 HALLIE JACKSON REPORTS:

695 — BLUE BLOODS:

234 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1681 LEAD WITH JAKE TAPPER:

738 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1027 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

203 BLUE BLOODS:

247 5p FIVE, THE:

3298 LEAD WITH JAKE TAPPER:

714 — SPICER & CO:

207 NEWSNATION: RUSH HOUR:

161 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2493 SITUATION ROOM:

643 BEAT W/ARI MELBER:

1195 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

218 NEWSNATION: RUSH HOUR:

115 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2841 ERIN BURNETT OUTFRONT:

718 REIDOUT:

993 ROB SCHMITT TONIGHT:

275 ON BALANCE W/ VITTERT:

96 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3111 ANDERSON COOPER 360:

777 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1018 ERIC BOLLING THE BALANCE:

252 NEWSNATION PRIME:

50 9p HANNITY:

2592 CNN TONIGHT:

628 MSNBC PRIME:

1338 PRIME NEWS:

178 DAN ABRAMS LIVE:

84 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2236 DON LEMON TONIGHT:

720 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1424 GREG KELLY REPORTS:

261 BANFIELD:

51 11p GUTFELD!:

2147 DON LEMON TONIGHT:

563 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1225 ROB SCHMITT TONIGHT:

157 NEWSNATION TONIGHT:

40

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

196 NEW DAY:

106 MORNING JOE:

100 ROB CARSONS WHAT IN THE:

6 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

206 NEW DAY:

98 — WAKE UP AMERICA:

16 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

191 NEW DAY:

103 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

210 CNN NEWSROOM:

86 MORNING JOE:

99 NATIONAL REPORT:

16 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

256 CNN NEWSROOM:

106 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

65 — BLUE BLOODS:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

245 AT THIS HOUR:

135 MSNBC REPORTS- LIVE:

46 — BLUE BLOODS:

12 12p OUTNUMBERED:

250 INSIDE POLITICS:

128 ANDREA MITCHELL REPORTS:

55 JOHN BACHMAN NOW:

23 BLUE BLOODS:

18 1p AMERICA REPORTS:

186 CNN NEWSROOM:

107 CHRIS JANSING REPORTS:

65 — BLUE BLOODS:

23 2p AMERICA REPORTS:

142 CNN NEWSROOM:

125 KATY TUR REPORTS:

72 AMERICAN AGENDA:

30 BLUE BLOODS:

37 3p STORY, THE:

154 CNN NEWSROOM:

117 HALLIE JACKSON REPORTS:

89 — BLUE BLOODS:

48 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

213 LEAD WITH JAKE TAPPER:

145 DEADLINE:WHITE HOUSE:

123 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

40 BLUE BLOODS:

42 5p FIVE, THE:

399 LEAD WITH JAKE TAPPER:

153 — SPICER & CO:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

29 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

309 SITUATION ROOM:

159 BEAT W/ARI MELBER:

139 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

29 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

360 ERIN BURNETT OUTFRONT:

164 REIDOUT:

111 ROB SCHMITT TONIGHT:

31 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

508 ANDERSON COOPER 360:

150 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

116 ERIC BOLLING THE BALANCE:

34 NEWSNATION PRIME:

14 9p HANNITY:

306 CNN TONIGHT:

148 MSNBC PRIME:

160 PRIME NEWS:

15 DAN ABRAMS LIVE:

12 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

292 DON LEMON TONIGHT:

171 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

191 GREG KELLY REPORTS:

20 BANFIELD:

10 11p GUTFELD!:

369 DON LEMON TONIGHT:

135 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

188 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 NEWSNATION TONIGHT:

7

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 560,000

Fox News: 1.82 million

MSNBC: 845,000

25-54 Demo:

CNN: 123,000

Fox News: 255,000

MSNBC: 106,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 708,000

Fox News: 2.65 million

MSNBC: 1.26 million

25-54 Demo:

CNN: 156,000

Fox News: 369,000

MSNBC: 156,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

