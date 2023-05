Cable News Ratings Wednesday May 17: Newsmax’s Eric Bolling Again Beats Anderson Cooper, CNN Prime Time Ticks Up

Newsmax beat CNN at 8 p.m. for the second evening in a row on Wednesday as Eric Bolling led Anderson Cooper in total viewers.

Bolling brought in 587,000 total viewers to Cooper’s 562,000 to come in third and fourth place overall — respectively. Bolling has seen his ratings rise since Tucker Carlson’s firing in late April.

Fox News won the hour with Will Cain guest hosting Fox News Tonight, bringing in 1.55 million total viewers. MSNBC landed second place with 1.28 million total viewers tuning in to see Chris Hayes.

CNN did see an uptick in prime time viewers from the day before, averaging 460,000 viewers from 8 to 11 p.m. — up from 397,000 the day before.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

842 CNN THIS MORNING:

248 MORNING JOE:

958 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

49 EARLY MORNING:

9 7a FOX AND FRIENDS:

1107 CNN THIS MORNING:

377 — WAKE UP AMERICA:

187 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS:

1394 CNN THIS MORNING:

407 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1460 CNN NEWS CENTRAL:

399 MORNING JOE:

937 NATIONAL REPORT:

228 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1335 [10:12 AM-10:59 AM] CNN NEWS CENTRAL:

408 ANA CABRERA REPORTS:

707 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

27 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1302 CNN NEWS CENTRAL:

358 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

617 — — 12p OUTNUMBERED:

1381 INSIDE POLITICS:

442 ANDREA MITCHELL REPORTS:

635 JOHN BACHMAN NOW:

184 — 1p AMERICA REPORTS:

1190 CNN NEWS CENTRAL:

431 CHRIS JANSING REPORTS:

682 — NEWSNATION NOW:

42 2p AMERICA REPORTS:

1094 CNN NEWS CENTRAL:

443 — AMERICAN AGENDA:

209 — 3p STORY, THE:

1062 CNN NEWS CENTRAL:

429 KATY TUR REPORTS:

738 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

61 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1119 LEAD WITH JAKE TAPPER:

501 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1134 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

296 — 5p FIVE, THE:

2673 LEAD WITH JAKE TAPPER:

553 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

271 HILL, THE:

39 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1711 SITUATION ROOM:

545 BEAT W/ARI MELBER:

1334 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

324 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

47 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2022 ERIN BURNETT OUTFRONT:

628 REIDOUT:

1089 ROB SCHMITT TONIGHT:

469 ON BALANCE W/ VITTERT:

55 8p FOX NEWS TONIGHT:

1549 ANDERSON COOPER 360:

562 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1281 ERIC BOLLING THE BALANCE:

587 CUOMO:

151 9p HANNITY:

1952 CNN PRIMETIME:

433 ALEX WAGNER TONIGHT:

1344 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

292 DAN ABRAMS LIVE:

101 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1644 CNN TONIGHT:

384 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1513 GREG KELLY REPORTS:

306 BANFIELD:

89 11p GUTFELD!:

1727 CNN TONIGHT:

321 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

975 ROB SCHMITT TONIGHT:

198 CUOMO:

80

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

95 CNN THIS MORNING:

53 MORNING JOE:

138 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

5 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

165 CNN THIS MORNING:

91 — WAKE UP AMERICA:

18 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

175 CNN THIS MORNING:

92 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

217 CNN NEWS CENTRAL:

73 MORNING JOE:

132 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

195 [10:12 AM-10:59 AM] CNN NEWS CENTRAL:

59 ANA CABRERA REPORTS:

85 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

183 CNN NEWS CENTRAL:

65 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

89 — — 12p OUTNUMBERED:

175 INSIDE POLITICS:

93 ANDREA MITCHELL REPORTS:

86 JOHN BACHMAN NOW:

19 — 1p AMERICA REPORTS:

179 CNN NEWS CENTRAL:

86 CHRIS JANSING REPORTS:

83 — NEWSNATION NOW:

2 2p AMERICA REPORTS:

156 CNN NEWS CENTRAL:

67 — AMERICAN AGENDA:

22 — 3p STORY, THE:

149 CNN NEWS CENTRAL:

71 KATY TUR REPORTS:

94 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

8 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

131 LEAD WITH JAKE TAPPER:

73 DEADLINE:WHITE HOUSE:

135 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 — 5p FIVE, THE:

268 LEAD WITH JAKE TAPPER:

101 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

21 HILL, THE:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

161 SITUATION ROOM:

122 BEAT W/ARI MELBER:

126 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

39 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

181 ERIN BURNETT OUTFRONT:

151 REIDOUT:

138 ROB SCHMITT TONIGHT:

45 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p FOX NEWS TONIGHT:

173 ANDERSON COOPER 360:

168 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

136 ERIC BOLLING THE BALANCE:

52 CUOMO:

19 9p HANNITY:

177 CNN PRIMETIME:

109 ALEX WAGNER TONIGHT:

135 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

22 DAN ABRAMS LIVE:

28 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

164 CNN TONIGHT:

68 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

154 GREG KELLY REPORTS:

39 BANFIELD:

18 11p GUTFELD!:

245 CNN TONIGHT:

85 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

133 ROB SCHMITT TONIGHT:

31 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 402,000

Fox News: 1.35 million

MSNBC: 911,000

25-54 Demo:

CNN: 82,000

Fox News: 166,000

MSNBC: 113,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 460,000

Fox News: 1.71 million

MSNBC: 1.38 million

25-54 Demo:

CNN: 115,000

Fox News: 171,000

MSNBC: 141,000

