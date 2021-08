Fox News’ late night show Gutfeld! beat CNN and MSNBC combined at 11:00 pm in total viewers and the demo.

Greg Gutfeld’s show got 1.81 million viewers total and 323,000 in the 25-54 viewer demographic. The 11th Hour with Brian Williams came in second with 1.11 million total, followed by the 11 pm hour of Don Lemon Tonight with 583,000 total. CNN took second in the demo with 163,000, and MSNBC took third with 142,000.

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

Fox News: 1.94 million

MSNBC: 916,000

CNN: 719,000

25-54 Demo:

Fox News: 324,000

CNN: 170,000

MSNBC: 111,000

Here are the prime time averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

Fox News: 3.24 million

MSNBC: 1.69 million

CNN: 964,000

25-54 Demo:

Fox News: 548,000

CNN: 239,000

MSNBC: 228,000

Here is the breakdown by show and hour:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

923 NEW DAY:

400 MORNING JOE:

788 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

36 — 7a FOX AND FRIENDS:

1337 NEW DAY:

471 — WAKE UP AMERICA:

88 — 8a FOX AND FRIENDS:

1588 NEW DAY:

551 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1806 CNN NEWSROOM:

681 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

813 NATIONAL REPORT:

170 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1829 CNN NEWSROOM:

753 HALLIE JACKSON REPORTS:

751 — — 11a FAULKNER FOCUS, THE:

2019 AT THIS HOUR:

823 — — — 12p OUTNUMBERED:

2013 AT THIS HOUR:

855 ANDREA MITCHELL REPORTS:

669 JOHN BACHMAN NOW:

215 — 1p AMERICA REPORTS:

1849 CNN NEWSROOM:

873 MTP DAILY:

726 — — 2p AMERICA REPORTS:

1824 CNN NEWSROOM:

889 KATY TUR REPORTS:

737 AMERICAN AGENDA:

237 — 3p STORY, THE:

1764 CNN NEWSROOM:

901 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

662 — — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1871 LEAD WITH JAKE TAPPER:

899 DEADLINE:WHITE HOUSE:

940 ERIC BOLLING THE BALANCE:

287 — 5p FIVE, THE:

3297 LEAD WITH JAKE TAPPER:

858 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

290 — 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2517 SITUATION ROOM:

708 BEAT W/ARI MELBER:

1103 SPICER & CO:

316 NEWSNATION: RUSH HOUR:

94 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2429 ERIN BURNETT OUTFRONT:

821 REIDOUT:

1106 GREG KELLY REPORTS:

398 DONLON REPORT, THE:

40 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3697 ANDERSON COOPER 360:

988 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1273 STINCHFIELD:

300 ON BALANCE W/ VITTERT:

18 9p HANNITY:

3343 CUOMO PRIME TIME:

1015 RACHEL MADDOW SHOW:

2357 CORTES & PELLEGRINO:

171 NEWSNATION PRIME:

25 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2688 DON LEMON TONIGHT:

888 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1451 ROB SCHMITT TONIGHT:

131 BANFIELD:

23 11p GUTFELD!:

1812 DON LEMON TONIGHT:

583 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

1112 GREG KELLY REPORTS:

150 DONLON REPORT, THE:

7

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

145 NEW DAY:

82 MORNING JOE:

99 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

9 — 7a FOX AND FRIENDS:

238 NEW DAY:

98 — WAKE UP AMERICA:

18 — 8a FOX AND FRIENDS:

276 NEW DAY:

100 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

284 CNN NEWSROOM:

153 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

100 NATIONAL REPORT:

19 JAG:

5 10a AMERICAS NEWSROOM:

276 CNN NEWSROOM:

206 HALLIE JACKSON REPORTS:

93 — JAG:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

333 AT THIS HOUR:

211 — — — 12p OUTNUMBERED:

340 AT THIS HOUR:

197 ANDREA MITCHELL REPORTS:

64 JOHN BACHMAN NOW:

30 — 1p AMERICA REPORTS:

323 CNN NEWSROOM:

174 MTP DAILY:

76 — — 2p AMERICA REPORTS:

317 CNN NEWSROOM:

187 KATY TUR REPORTS:

86 AMERICAN AGENDA:

29 — 3p STORY, THE:

284 CNN NEWSROOM:

199 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

79 — — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

322 LEAD WITH JAKE TAPPER:

201 DEADLINE:WHITE HOUSE:

89 ERIC BOLLING THE BALANCE:

34 — 5p FIVE, THE:

530 LEAD WITH JAKE TAPPER:

205 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

36 — 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

388 SITUATION ROOM:

160 BEAT W/ARI MELBER:

109 SPICER & CO:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 7p FOX NEWS PRIMETIME:

394 ERIN BURNETT OUTFRONT:

181 REIDOUT:

147 GREG KELLY REPORTS:

47 DONLON REPORT, THE:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

668 ANDERSON COOPER 360:

239 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

163 STINCHFIELD:

45 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 9p HANNITY:

565 CUOMO PRIME TIME:

245 RACHEL MADDOW SHOW:

326 CORTES & PELLEGRINO:

36 NEWSNATION PRIME:

3 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

410 DON LEMON TONIGHT:

234 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

194 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 BANFIELD:

0 11p GUTFELD!:

323 DON LEMON TONIGHT:

163 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

142 GREG KELLY REPORTS:

19 DONLON REPORT, THE:

0

