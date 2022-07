Rachel Maddow was back hosting The Rachel Maddow Show Monday night for her once-a-week gig and still managed to far outpace her fellow MSNBC hosts and CNN colleagues.

Maddow pulled in 2.36 million total viewers and 232,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

Maddow was the only non-Fox News host to get even close to 2 million viewers and top 200,000 in the demo.

Sean Hannity still beat Maddow at 9 p.m. with 2.68 million total viewers and 358,000 demo viewers, but Maddow did manage to top Laura Ingraham’s 10 p.m. show in total viewers. Ingraham beat Maddow in the demo.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

950 NEW DAY:

278 MORNING JOE:

810 WENDY BELL COMMON SENSE:

17 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1205 NEW DAY:

384 — WAKE UP AMERICA:

68 MORNING IN AMERICA:

26 8a FOX AND FRIENDS:

1513 NEW DAY:

453 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1570 CNN NEWSROOM:

532 MORNING JOE:

953 NATIONAL REPORT:

138 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1577 CNN NEWSROOM:

612 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

744 — BLUE BLOODS:

43 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1745 AT THIS HOUR:

569 MSNBC REPORTS- LIVE:

612 — BLUE BLOODS:

108 12p OUTNUMBERED:

1853 INSIDE POLITICS:

643 ANDREA MITCHELL REPORTS:

638 JOHN BACHMAN NOW:

122 BLUE BLOODS:

129 1p AMERICA REPORTS:

1596 CNN NEWSROOM:

709 CHRIS JANSING REPORTS:

685 — BLUE BLOODS:

206 2p AMERICA REPORTS:

1591 CNN NEWSROOM:

757 KATY TUR REPORTS:

754 AMERICAN AGENDA:

123 BLUE BLOODS:

232 3p STORY, THE:

1503 CNN NEWSROOM:

691 HALLIE JACKSON REPORTS:

803 — BLUE BLOODS:

270 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1557 LEAD WITH JAKE TAPPER:

711 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1474 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

226 BLUE BLOODS:

248 5p FIVE, THE:

3364 LEAD WITH JAKE TAPPER:

757 — SPICER & CO:

167 NEWSNATION: RUSH HOUR:

94 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2296 SITUATION ROOM:

655 BEAT W/ARI MELBER:

1559 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

170 NEWSNATION: RUSH HOUR:

47 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2835 ERIN BURNETT OUTFRONT:

790 REIDOUT:

1250 ROB SCHMITT TONIGHT:

211 ON BALANCE W/ VITTERT:

49 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3359 ANDERSON COOPER 360:

771 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1581 ERIC BOLLING THE BALANCE:

177 NEWSNATION PRIME:

50 9p HANNITY:

2682 CNN TONIGHT:

550 RACHEL MADDOW SHOW:

2361 PRIME NEWS:

101 DAN ABRAMS LIVE:

55 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2242 DON LEMON TONIGHT:

497 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1544 GREG KELLY REPORTS:

180 BANFIELD:

48 11p GUTFELD!:

2115 DON LEMON TONIGHT:

388 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

911 ROB SCHMITT TONIGHT:

107 NEWSNATION TONIGHT:

44

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

134 NEW DAY:

53 MORNING JOE:

94 WENDY BELL COMMON SENSE:

2 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

167 NEW DAY:

83 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

190 NEW DAY:

71 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

183 CNN NEWSROOM:

78 MORNING JOE:

108 NATIONAL REPORT:

17 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

173 CNN NEWSROOM:

109 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

92 — BLUE BLOODS:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

217 AT THIS HOUR:

97 MSNBC REPORTS- LIVE:

72 — BLUE BLOODS:

12 12p OUTNUMBERED:

187 INSIDE POLITICS:

105 ANDREA MITCHELL REPORTS:

69 JOHN BACHMAN NOW:

12 BLUE BLOODS:

17 1p AMERICA REPORTS:

182 CNN NEWSROOM:

164 CHRIS JANSING REPORTS:

50 — BLUE BLOODS:

23 2p AMERICA REPORTS:

204 CNN NEWSROOM:

148 KATY TUR REPORTS:

62 AMERICAN AGENDA:

14 BLUE BLOODS:

19 3p STORY, THE:

219 CNN NEWSROOM:

132 HALLIE JACKSON REPORTS:

70 — BLUE BLOODS:

27 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

216 LEAD WITH JAKE TAPPER:

132 DEADLINE:WHITE HOUSE:

107 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

16 5p FIVE, THE:

425 LEAD WITH JAKE TAPPER:

141 — SPICER & CO:

18 NEWSNATION: RUSH HOUR:

6 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

301 SITUATION ROOM:

142 BEAT W/ARI MELBER:

117 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

316 ERIN BURNETT OUTFRONT:

177 REIDOUT:

128 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 ON BALANCE W/ VITTERT:

9 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

461 ANDERSON COOPER 360:

172 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

136 ERIC BOLLING THE BALANCE:

16 NEWSNATION PRIME:

5 9p HANNITY:

358 CNN TONIGHT:

145 RACHEL MADDOW SHOW:

232 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

303 DON LEMON TONIGHT:

111 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

129 GREG KELLY REPORTS:

26 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

319 DON LEMON TONIGHT:

74 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

98 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 NEWSNATION TONIGHT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 547,000

Fox News: 1.79 million

MSNBC: 1.01 million

25-54 Demo:

CNN: 107,000

Fox News: 237,000

MSNBC: 97,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 606,000

Fox News: 2.76 million

MSNBC: 1.83 million

25-54 Demo:

CNN: 143,000

Fox News: 374,000

MSNBC: 166,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com