Cable News Ratings Monday October 17: Monday Night Football Sacks Jake Tapper, Spares Maddow
Jake Tapper, who is now hosting the 9 p.m. hour on CNN, saw a drop off in viewers from Anderson Cooper’s 8 p.m. show on Monday night.
While Cooper drew 794,000 total viewers and 155,000 viewers in the advertiser-coveted 25-54 age demographic, Tapper saw 571,000 total viewers and 113,000 demo viewers at 9 p.m.
That’s a 28% drop in total viewers and a 27% drop in the demo.
One explanation for the steep drop off: Monday Night Football, which saw the Broncos take on the Chargers at 8:15 p.m.
Rachel Maddow, on the other hand, was not hurt by the game. She drew an impressive 2.22 million viewers and 201,000 in the demo for her 9 p.m. show.
Curiously, Monday Night Football did not seem to hurt Fox News host Sean Hannity. His numbers were in line with the 2.7 million viewers Hannity averaged in the third quarter.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
928
|NEW DAY:
255
|MORNING JOE:
814
|WENDY BELL COMMON SENSE:
20
|EARLY MORNING:
13
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1207
|NEW DAY:
330
|—
|WAKE UP AMERICA:
105
|MORNING IN AMERICA:
32
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1567
|NEW DAY:
456
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1729
|CNN NEWSROOM:
526
|MORNING JOE:
856
|NATIONAL REPORT:
165
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1711
|CNN NEWSROOM:
614
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
683
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
31
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1690
|AT THIS HOUR:
704
|MSNBC REPORTS- LIVE:
663
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1865
|INSIDE POLITICS:
743
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
655
|JOHN BACHMAN NOW:
135
|BLUE BLOODS:
89
|1p
|AMERICA REPORTS:
1713
|CNN NEWSROOM:
686
|CHRIS JANSING REPORTS:
747
|—
|BLUE BLOODS:
144
|2p
|AMERICA REPORTS:
1566
|CNN NEWSROOM:
658
|KATY TUR REPORTS:
783
|AMERICAN AGENDA:
122
|BLUE BLOODS:
209
|3p
|STORY, THE:
1550
|CNN NEWSROOM:
725
|HALLIE JACKSON REPORTS:
852
|—
|BLUE BLOODS:
250
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1690
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
800
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1429
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
179
|BLUE BLOODS:
290
|5p
|FIVE, THE:
3642
|SITUATION ROOM:
756
|—
|SPICER & CO:
168
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
95
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2682
|SITUATION ROOM:
771
|BEAT W/ARI MELBER:
1366
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
210
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
59
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3150
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
764
|REIDOUT:
1239
|ROB SCHMITT TONIGHT:
242
|ON BALANCE W/ VITTERT:
71
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3511
|ANDERSON COOPER 360:
794
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1429
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
198
|CUOMO:
129
|9p
|HANNITY:
2612
|CNN TONIGHT:
571
|RACHEL MADDOW SHOW:
2221
|PRIME NEWS:
77
|DAN ABRAMS LIVE:
79
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1984
|CNN TONIGHT:
476
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1639
|GREG KELLY REPORTS:
182
|BANFIELD:
55
|11p
|GUTFELD!:
1995
|CNN TONIGHT:
324
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1062
|ROB SCHMITT TONIGHT:
86
|CUOMO:
53
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
144
|NEW DAY:
41
|MORNING JOE:
72
|WENDY BELL COMMON SENSE:
0
|EARLY MORNING:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
197
|NEW DAY:
58
|—
|WAKE UP AMERICA:
13
|MORNING IN AMERICA:
2
|8a
|FOX AND FRIENDS:
223
|NEW DAY:
86
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
225
|CNN NEWSROOM:
104
|MORNING JOE:
71
|NATIONAL REPORT:
7
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
186
|CNN NEWSROOM:
126
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
54
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
182
|AT THIS HOUR:
148
|MSNBC REPORTS- LIVE:
66
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
210
|INSIDE POLITICS:
143
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
73
|JOHN BACHMAN NOW:
8
|BLUE BLOODS:
19
|1p
|AMERICA REPORTS:
241
|CNN NEWSROOM:
127
|CHRIS JANSING REPORTS:
76
|—
|BLUE BLOODS:
27
|2p
|AMERICA REPORTS:
217
|CNN NEWSROOM:
106
|KATY TUR REPORTS:
64
|AMERICAN AGENDA:
9
|BLUE BLOODS:
24
|3p
|STORY, THE:
233
|CNN NEWSROOM:
104
|HALLIE JACKSON REPORTS:
96
|—
|BLUE BLOODS:
26
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
245
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
122
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
131
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
14
|BLUE BLOODS:
32
|5p
|FIVE, THE:
448
|SITUATION ROOM:
128
|—
|SPICER & CO:
14
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
321
|SITUATION ROOM:
158
|BEAT W/ARI MELBER:
143
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
14
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
8
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
386
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
154
|REIDOUT:
168
|ROB SCHMITT TONIGHT:
28
|ON BALANCE W/ VITTERT:
18
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
476
|ANDERSON COOPER 360:
155
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
148
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
25
|CUOMO:
22
|9p
|HANNITY:
317
|CNN TONIGHT:
113
|RACHEL MADDOW SHOW:
201
|PRIME NEWS:
5
|DAN ABRAMS LIVE:
20
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
195
|CNN TONIGHT:
105
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
141
|GREG KELLY REPORTS:
10
|BANFIELD:
6
|11p
|GUTFELD!:
271
|CNN TONIGHT:
69
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
104
|ROB SCHMITT TONIGHT:
17
|CUOMO:
13
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 558,000
Fox News: 1.85 million
MSNBC: 1 million
25-54 Demo:
CNN: 105,000
Fox News: 241,000
MSNBC: 101,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 614,000
Fox News: 2.7 million
MSNBC: 1.76 million
25-54 Demo:
CNN: 124,000
Fox News: 329,000
MSNBC: 163,000
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