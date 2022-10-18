Cable News Ratings Monday October 17: Monday Night Football Sacks Jake Tapper, Spares Maddow

By Mediaite StaffOct 18th, 2022, 4:31 pm
 

Jake Tapper on CNN

Jake Tapper, who is now hosting the 9 p.m. hour on CNN, saw a drop off in viewers from Anderson Cooper’s 8 p.m. show on Monday night.

While Cooper drew 794,000 total viewers and 155,000 viewers in the advertiser-coveted 25-54 age demographic, Tapper saw 571,000 total viewers and 113,000 demo viewers at 9 p.m.

That’s a 28% drop in total viewers and a 27% drop in the demo.

One explanation for the steep drop off: Monday Night Football, which saw the Broncos take on the Chargers at 8:15 p.m.

Rachel Maddow, on the other hand, was not hurt by the game. She drew an impressive 2.22 million viewers and 201,000 in the demo for her 9 p.m. show.

Curiously, Monday Night Football did not seem to hurt Fox News host Sean Hannity. His numbers were in line with the 2.7 million viewers Hannity averaged in the third quarter.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
928		 NEW DAY:
255		 MORNING JOE:
814		 WENDY BELL COMMON SENSE:
20		 EARLY MORNING:
13
7a FOX AND FRIENDS:
1207		 NEW DAY:
330		 WAKE UP AMERICA:
105		 MORNING IN AMERICA:
32
8a FOX AND FRIENDS:
1567		 NEW DAY:
456
9a AMERICAS NEWSROOM:
1729		 CNN NEWSROOM:
526		 MORNING JOE:
856		 NATIONAL REPORT:
165
10a AMERICAS NEWSROOM:
1711		 CNN NEWSROOM:
614		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
683		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
31
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1690		 AT THIS HOUR:
704		 MSNBC REPORTS- LIVE:
663
12p OUTNUMBERED:
1865		 INSIDE POLITICS:
743		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
655		 JOHN BACHMAN NOW:
135		 BLUE BLOODS:
89
1p AMERICA REPORTS:
1713		 CNN NEWSROOM:
686		 CHRIS JANSING REPORTS:
747		 BLUE BLOODS:
144
2p AMERICA REPORTS:
1566		 CNN NEWSROOM:
658		 KATY TUR REPORTS:
783		 AMERICAN AGENDA:
122		 BLUE BLOODS:
209
3p STORY, THE:
1550		 CNN NEWSROOM:
725		 HALLIE JACKSON REPORTS:
852		 BLUE BLOODS:
250
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1690		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
800		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1429		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
179		 BLUE BLOODS:
290
5p FIVE, THE:
3642		 SITUATION ROOM:
756		 SPICER & CO:
168		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
95
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2682		 SITUATION ROOM:
771		 BEAT W/ARI MELBER:
1366		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
210		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
59
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3150		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
764		 REIDOUT:
1239		 ROB SCHMITT TONIGHT:
242		 ON BALANCE W/ VITTERT:
71
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3511		 ANDERSON COOPER 360:
794		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1429		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
198		 CUOMO:
129
9p HANNITY:
2612		 CNN TONIGHT:
571		 RACHEL MADDOW SHOW:
2221		 PRIME NEWS:
77		 DAN ABRAMS LIVE:
79
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1984		 CNN TONIGHT:
476		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1639		 GREG KELLY REPORTS:
182		 BANFIELD:
55
11p GUTFELD!:
1995		 CNN TONIGHT:
324		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1062		 ROB SCHMITT TONIGHT:
86		 CUOMO:
53

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
144		 NEW DAY:
41		 MORNING JOE:
72		 WENDY BELL COMMON SENSE:
0		 EARLY MORNING:
1
7a FOX AND FRIENDS:
197		 NEW DAY:
58		 WAKE UP AMERICA:
13		 MORNING IN AMERICA:
2
8a FOX AND FRIENDS:
223		 NEW DAY:
86
9a AMERICAS NEWSROOM:
225		 CNN NEWSROOM:
104		 MORNING JOE:
71		 NATIONAL REPORT:
7
10a AMERICAS NEWSROOM:
186		 CNN NEWSROOM:
126		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
54		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
11a FAULKNER FOCUS, THE:
182		 AT THIS HOUR:
148		 MSNBC REPORTS- LIVE:
66
12p OUTNUMBERED:
210		 INSIDE POLITICS:
143		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
73		 JOHN BACHMAN NOW:
8		 BLUE BLOODS:
19
1p AMERICA REPORTS:
241		 CNN NEWSROOM:
127		 CHRIS JANSING REPORTS:
76		 BLUE BLOODS:
27
2p AMERICA REPORTS:
217		 CNN NEWSROOM:
106		 KATY TUR REPORTS:
64		 AMERICAN AGENDA:
9		 BLUE BLOODS:
24
3p STORY, THE:
233		 CNN NEWSROOM:
104		 HALLIE JACKSON REPORTS:
96		 BLUE BLOODS:
26
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
245		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
122		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
131		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
14		 BLUE BLOODS:
32
5p FIVE, THE:
448		 SITUATION ROOM:
128		 SPICER & CO:
14		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
321		 SITUATION ROOM:
158		 BEAT W/ARI MELBER:
143		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
14		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
8
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
386		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
154		 REIDOUT:
168		 ROB SCHMITT TONIGHT:
28		 ON BALANCE W/ VITTERT:
18
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
476		 ANDERSON COOPER 360:
155		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
148		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
25		 CUOMO:
22
9p HANNITY:
317		 CNN TONIGHT:
113		 RACHEL MADDOW SHOW:
201		 PRIME NEWS:
5		 DAN ABRAMS LIVE:
20
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
195		 CNN TONIGHT:
105		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
141		 GREG KELLY REPORTS:
10		 BANFIELD:
6
11p GUTFELD!:
271		 CNN TONIGHT:
69		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
104		 ROB SCHMITT TONIGHT:
17		 CUOMO:
13

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 558,000

Fox News: 1.85 million

MSNBC: 1 million

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 241,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 614,000

Fox News: 2.7 million

MSNBC: 1.76 million

25-54 Demo:

CNN: 124,000

Fox News: 329,000

MSNBC: 163,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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