NewsNation Beats MSNBC and Fox News in Key Demo for First Time During Prime Hours Christmas Weekend

With many Americans celebrating the holidays over the last weekend, and cable news viewership down across the board, the three major cable news networks opted to air pre-taped shows on Christmas Eve and Day. NewsNation, however, aired live programming throughout the weekend, and was rewarded in the ratings: the network beat Fox News and MSNBC in the advertiser-coveted 25-54 age demographic in certain hours over the weekend, a first for the new outlet.

The Nielsen ratings from Christmas Eve and Christmas Day show that NewsNation, where Mediaite founder Dan Abrams is a host, aired a live edition of NewsNation Prime on Saturday and Sunday night. The live show beat Fox News in the demo at 8 p.m. on Sunday night

Fox, which aired The Great Christmas Debate, drew 33,000 viewers in the demo for that hour, while NewsNation drew 36,000 viewers. NewsNation also bested MSNBC in the demo throughout prime time.

Both Fox News and MSNBC still won in total viewers throughout the weekend.

From 7 to 10 p.m. ET on Saturday night, NewsNation Prime beat MSNBC’s specials Culture Is, Stories We Tell, and Loan Wolves in the demo. NewsNation Prime drew a sizable 47 percent more demo viewers in the 8 p.m. hour than MSNBC, 22,0000 viewers to 16,000.

Here is a full breakdown of the weekend cable news ratings by show:

SATURDAY

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX & FRIENDS SATURDAY:

757 CNN THIS MORNING WEEKEND:

341 MEHDI HASAN – THE CHOICE:

274 BIBLE LAND WITH SERGIO AN:

7 — 7a FOX & FRIENDS SATURDAY:

978 CNN THIS MORNING WEEKEND:

362 KATIE PHANG SHOW:

343 WAKE UP AMERICA WEEKEND:

84 — 8a FOX & FRIENDS SATURDAY:

1407 CNN THIS MORNING WEEKEND:

375 VELSHI SPECIAL:

628 — — 9a FOX & FRIENDS SATURDAY:

1565 CNN NEWSROOM:

514 — SATURDAY REPORT:

134 BLUE BLOODS:

66 10a CAVUTO LIVE:

1490 CNN NEWSROOM:

618 — — BLUE BLOODS:

137 11a CAVUTO LIVE:

1326 CNN NEWSROOM:

707 ALEX WITT REPORTS SPECIAL:

656 AMERICA RIGHT NOW:

123 BLUE BLOODS:

214 12p FOX NEWS LIVE:

1114 CNN NEWSROOM:

628 — — BLUE BLOODS:

267 1p FOX NEWS LIVE:

819 CNN NEWSROOM:

485 — SATURDAY AGENDA:

71 BLUE BLOODS:

243 2p FOX NEWS LIVE:

673 CNN NEWSROOM:

427 MSNBC REPORTS- LIVE:

528 TROOPATHON 2022:

50 BLUE BLOODS:

306 3p JOURNAL EDITORIAL REPORT:

647 CNN NEWSROOM:

427 MORNING JOE-SPC:

485 [3:15 PM-3:59 PM] GREG KELLY THIS WEEK:

50 BLUE BLOODS:

267 4p FOX NEWS LIVE:

724 CNN NEWSROOM:

393 MSNBC REPORTS- LIVE:

450 AMERICAN MEDICINE TODAY:

37 BLUE BLOODS:

305 5p FIVE CHRISTMAS SPECIAL:

1185 CNN NEWSROOM:

471 POLITICS NATION:

439 COUNT; THE:

65 BLUE BLOODS:

271 6p FOX REPORT WITH JON SCOTT:

733 NINETIES:

264 SENTENCE OF M THOMPSON:

254 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

49 BLUE BLOODS:

212 7p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

638 — CULTURE IS: LATINA, THE:

196 MARK KAYE SHOW, THE:

59 NEWSNATION PRIME:

127 8p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

575 EIGHTIES:

310 STORIES WE TELL:

107 ROB CARSONS WHAT IN THE:

71 NEWSNATION PRIME:

88 9p ALL AMERICAN CHRISTMAS:

664 — LOAN WOLVES:

160 BENNY REPORT; THE:

57 NEWSNATION PRIME:

72 10p WHO CAN FORGET CHRISTMAS:

564 SEVENTIES:

282 — WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

43 NEWSNATION PRIME:

63 11p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

469 TIS THE SEASON:

241 PAPER AND GLUE:

135 JIMMY STEWART: A WONDERFU:

56 NEWSNATION PRIME:

41

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX & FRIENDS SATURDAY:

131 CNN THIS MORNING WEEKEND:

47 MEHDI HASAN – THE CHOICE:

37 BIBLE LAND WITH SERGIO AN:

0 — 7a FOX & FRIENDS SATURDAY:

150 CNN THIS MORNING WEEKEND:

50 KATIE PHANG SHOW:

36 WAKE UP AMERICA WEEKEND:

4 — 8a FOX & FRIENDS SATURDAY:

226 CNN THIS MORNING WEEKEND:

60 VELSHI SPECIAL:

56 — — 9a FOX & FRIENDS SATURDAY:

247 CNN NEWSROOM:

80 — SATURDAY REPORT:

8 BLUE BLOODS:

4 10a CAVUTO LIVE:

250 CNN NEWSROOM:

94 — — BLUE BLOODS:

14 11a CAVUTO LIVE:

228 CNN NEWSROOM:

99 ALEX WITT REPORTS SPECIAL:

58 AMERICA RIGHT NOW:

14 BLUE BLOODS:

14 12p FOX NEWS LIVE:

179 CNN NEWSROOM:

113 — — BLUE BLOODS:

34 1p FOX NEWS LIVE:

107 CNN NEWSROOM:

85 — SATURDAY AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

24 2p FOX NEWS LIVE:

103 CNN NEWSROOM:

76 MSNBC REPORTS- LIVE:

44 TROOPATHON 2022:

7 BLUE BLOODS:

35 3p JOURNAL EDITORIAL REPORT:

75 CNN NEWSROOM:

76 MORNING JOE-SPC:

32 [3:15 PM-3:59 PM] GREG KELLY THIS WEEK:

6 BLUE BLOODS:

25 4p FOX NEWS LIVE:

70 CNN NEWSROOM:

64 MSNBC REPORTS- LIVE:

34 AMERICAN MEDICINE TODAY:

7 BLUE BLOODS:

29 5p FIVE CHRISTMAS SPECIAL:

116 CNN NEWSROOM:

87 POLITICS NATION:

31 COUNT; THE:

1 BLUE BLOODS:

33 6p FOX REPORT WITH JON SCOTT:

56 NINETIES:

67 SENTENCE OF M THOMPSON:

25 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

0 BLUE BLOODS:

34 7p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

38 — CULTURE IS: LATINA, THE:

28 MARK KAYE SHOW, THE:

6 NEWSNATION PRIME:

34 8p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

46 EIGHTIES:

65 STORIES WE TELL:

15 ROB CARSONS WHAT IN THE:

3 NEWSNATION PRIME:

22 9p ALL AMERICAN CHRISTMAS:

47 — LOAN WOLVES:

17 BENNY REPORT; THE:

2 NEWSNATION PRIME:

19 10p WHO CAN FORGET CHRISTMAS:

46 SEVENTIES:

45 — WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

4 NEWSNATION PRIME:

17 11p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

64 TIS THE SEASON:

50 PAPER AND GLUE:

37 JIMMY STEWART: A WONDERFU:

1 NEWSNATION PRIME:

1

SUNDAY

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX & FRIENDS SUNDAY:

489 CNN THIS MORNING WKND SPC:

337 MEHDI HASAN SHOW:

278 ALLEN JACKSON:

13 — 7a FOX & FRIENDS SUNDAY:

779 CNN THIS MORNING WKND SPC:

358 2022: HEADLINES:

325 WAKE UP AMERICA WEEKEND:

80 — 8a FOX & FRIENDS SUNDAY:

1299 INSIDE POLITICS SPECIAL:

479 SYMONE:

302 — — 9a FOX & FRIENDS SUNDAY:

1341 BEING WITH DANA BASH:

399 VELSHI SPECIAL:

327 — GATLINBURG TENNESSEE FANT:

45 10a SUNDAY MORNING FUTURES:

1219 EXTRAORDINARY:

395 SUNDAY SHOW SPECIAL:

358 NEW TO THE STREET:

31 LAST MAN STANDING:

55 11a MEDIA BUZZ:

955 CNN NEWSROOM SPCL:

646 — BENNY REPORT; THE:

59 LAST MAN STANDING:

188 12p FOX NEWS LIVE:

803 BEING WITH DANA BASH:

523 VELSHI SPECIAL:

533 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

45 LAST MAN STANDING:

264 1p FOX NEWS LIVE:

558 CNN NEWSROOM SPCL:

415 — DICK MORRIS DEMOCRACY:

16 LAST MAN STANDING:

143 2p FOX NEWS SUNDAY:

456 CNN NEWSROOM SPCL:

336 MSNBC REPORTS- LIVE:

405 ROB CARSONS WHAT IN THE:

20 LAST MAN STANDING:

162 3p SUNDAY MORNING FUTURES:

332 CNN NEWSROOM SPCL:

288 — WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

33 LAST MAN STANDING:

161 4p FOX NEWS LIVE:

436 PARTS UNKNOWN:

284 LOVE AND THE CONSTITUTION:

289 JIMMY STEWART: A WONDERFU:

24 LAST MAN STANDING:

193 5p FIVE CHRISTMAS SPECIAL:

581 PARTS UNKNOWN:

304 — GREG KELLY THIS WEEK:

31 LAST MAN STANDING:

184 6p FOX REPORT WITH JON SCOTT:

642 PARTS UNKNOWN:

287 FOUR SEASONS TOTAL DOC:

198 MARK KAYE SHOW, THE:

33 LAST MAN STANDING:

193 7p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

452 PARTS UNKNOWN:

335 LOAN WOLVES:

213 GORKA REALITY CHECK; THE:

87 NEWSNATION PRIME:

142 8p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

403 PARTS UNKNOWN:

257 — HUCKABEE:

49 NEWSNATION PRIME:

112 9p FOX NATION: PATRIOT AWDS:

401 TIS THE SEASON:

223 TURNING POINT:SPLITSCREEN:

265 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

28 NEWSNATION PRIME:

63 10p YELLOWSTONE ONE-FIFTY:

642 — TURNING POINT: SHOUTING:

141 GORKA REALITY CHECK; THE:

33 NEWSNATION PRIME:

50 11p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

299 PARTS UNKNOWN:

156 — FBI: ABUSE OF POWER:

45 NEWSNATION PRIME:

31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX & FRIENDS SUNDAY:

54 CNN THIS MORNING WKND SPC:

78 MEHDI HASAN SHOW:

43 ALLEN JACKSON:

5 — 7a FOX & FRIENDS SUNDAY:

101 CNN THIS MORNING WKND SPC:

83 2022: HEADLINES:

39 WAKE UP AMERICA WEEKEND:

6 — 8a FOX & FRIENDS SUNDAY:

205 INSIDE POLITICS SPECIAL:

104 SYMONE:

28 — — 9a FOX & FRIENDS SUNDAY:

206 BEING WITH DANA BASH:

82 VELSHI SPECIAL:

32 — GATLINBURG TENNESSEE FANT:

5 10a SUNDAY MORNING FUTURES:

179 EXTRAORDINARY:

64 SUNDAY SHOW SPECIAL:

52 NEW TO THE STREET:

3 LAST MAN STANDING:

9 11a MEDIA BUZZ:

142 CNN NEWSROOM SPCL:

97 — BENNY REPORT; THE:

10 LAST MAN STANDING:

52 12p FOX NEWS LIVE:

91 BEING WITH DANA BASH:

112 VELSHI SPECIAL:

51 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

1 LAST MAN STANDING:

50 1p FOX NEWS LIVE:

72 CNN NEWSROOM SPCL:

88 — DICK MORRIS DEMOCRACY:

1 LAST MAN STANDING:

31 2p FOX NEWS SUNDAY:

36 CNN NEWSROOM SPCL:

76 MSNBC REPORTS- LIVE:

50 ROB CARSONS WHAT IN THE:

4 LAST MAN STANDING:

29 3p SUNDAY MORNING FUTURES:

21 CNN NEWSROOM SPCL:

76 — WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

0 LAST MAN STANDING:

29 4p FOX NEWS LIVE:

23 PARTS UNKNOWN:

70 LOVE AND THE CONSTITUTION:

44 JIMMY STEWART: A WONDERFU:

0 LAST MAN STANDING:

49 5p FIVE CHRISTMAS SPECIAL:

47 PARTS UNKNOWN:

82 — GREG KELLY THIS WEEK:

2 LAST MAN STANDING:

55 6p FOX REPORT WITH JON SCOTT:

49 PARTS UNKNOWN:

74 FOUR SEASONS TOTAL DOC:

20 MARK KAYE SHOW, THE:

8 LAST MAN STANDING:

65 7p WEST POINT HOLIDAY SPCL:

38 PARTS UNKNOWN:

71 LOAN WOLVES:

17 GORKA REALITY CHECK; THE:

3 NEWSNATION PRIME:

37 8p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

33 PARTS UNKNOWN:

52 — HUCKABEE:

2 NEWSNATION PRIME:

36 9p FOX NATION: PATRIOT AWDS:

32 TIS THE SEASON:

40 TURNING POINT:SPLITSCREEN:

21 FRANKLIN GRAHAM?S SPECIAL:

6 NEWSNATION PRIME:

23 10p YELLOWSTONE ONE-FIFTY:

101 — TURNING POINT: SHOUTING:

15 GORKA REALITY CHECK; THE:

3 NEWSNATION PRIME:

5 11p GREAT CHRISTMAS DEBATE:

60 PARTS UNKNOWN:

52 — FBI: ABUSE OF POWER:

6 NEWSNATION PRIME:

4

Have a tip we should know? tips@mediaite.com