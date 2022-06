MSNBC’s morning show, Morning Joe, averaged just over 1 million viewers across all four of its hours Friday.

Fox & Friends still won out in the morning show battle across cable news, peaking at 1.45 million average viewers at 8 a.m.

CNN came in a sold third with New Day hitting 501,000 total viewers during its 8 a.m. hour.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

977 NEW DAY:

299 MORNING JOE:

1000 ROB CARSONS WHAT IN THE:

17 ELEMENTARY:

15 7a FOX AND FRIENDS:

1307 NEW DAY:

406 — WAKE UP AMERICA:

91 MORNING IN AMERICA:

43 8a FOX AND FRIENDS:

1451 NEW DAY:

501 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1474 CNN NEWSROOM:

594 MORNING JOE:

1062 NATIONAL REPORT:

178 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1989 CNN NEWSROOM:

837 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

988 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

96 11a FAULKNER FOCUS, THE:

2238 AT THIS HOUR:

851 MSNBC REPORTS- LIVE:

1114 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

154 12p OUTNUMBERED:

2534 INSIDE POLITICS:

944 ANDREA MITCHELL REPORTS:

1191 JOHN BACHMAN NOW:

246 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

217 1p AMERICA REPORTS:

2276 CNN NEWSROOM:

988 CHRIS JANSING REPORTS:

1133 — BLUE BLOODS:

152 2p AMERICA REPORTS:

2116 CNN NEWSROOM:

961 KATY TUR REPORTS:

1068 AMERICAN AGENDA:

177 BLUE BLOODS:

205 3p STORY, THE:

2015 CNN NEWSROOM:

929 HALLIE JACKSON REPORTS:

1134 — BLUE BLOODS:

228 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1922 LEAD WITH JAKE TAPPER:

795 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1379 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

233 BLUE BLOODS:

222 5p FIVE, THE:

3213 LEAD WITH JAKE TAPPER:

712 — SPICER & CO:

245 NEWSNATION: RUSH HOUR:

93 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2344 SITUATION ROOM:

634 BEAT W/ARI MELBER:

1348 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

290 NEWSNATION: RUSH HOUR:

85 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2693 ERIN BURNETT OUTFRONT:

671 REIDOUT:

1126 ROB SCHMITT TONIGHT:

226 ON BALANCE W/ VITTERT:

33 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3255 ANDERSON COOPER 360:

791 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1331 ERIC BOLLING THE BALANCE:

236 NEWSNATION PRIME:

39 9p HANNITY:

2856 CNN TONIGHT:

634 RACHEL MADDOW SHOW:

1682 PRIME NEWS:

154 DAN ABRAMS LIVE:

54 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2234 DON LEMON TONIGHT:

496 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1294 GREG KELLY REPORTS:

239 BANFIELD:

44 11p GUTFELD!:

2212 DON LEMON TONIGHT:

484 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

867 ROB SCHMITT TONIGHT:

112 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

181 NEW DAY:

47 MORNING JOE:

135 ROB CARSONS WHAT IN THE:

5 ELEMENTARY:

1 7a FOX AND FRIENDS:

227 NEW DAY:

79 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

236 NEW DAY:

93 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

114 MORNING JOE:

136 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

248 CNN NEWSROOM:

210 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

159 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

351 AT THIS HOUR:

256 MSNBC REPORTS- LIVE:

168 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

20 12p OUTNUMBERED:

429 INSIDE POLITICS:

285 ANDREA MITCHELL REPORTS:

175 JOHN BACHMAN NOW:

33 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

42 1p AMERICA REPORTS:

367 CNN NEWSROOM:

279 CHRIS JANSING REPORTS:

164 — BLUE BLOODS:

11 2p AMERICA REPORTS:

345 CNN NEWSROOM:

285 KATY TUR REPORTS:

129 AMERICAN AGENDA:

32 BLUE BLOODS:

15 3p STORY, THE:

299 CNN NEWSROOM:

240 HALLIE JACKSON REPORTS:

163 — BLUE BLOODS:

23 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

286 LEAD WITH JAKE TAPPER:

203 DEADLINE:WHITE HOUSE:

178 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

18 5p FIVE, THE:

410 LEAD WITH JAKE TAPPER:

197 — SPICER & CO:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

310 SITUATION ROOM:

170 BEAT W/ARI MELBER:

153 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

16 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

316 ERIN BURNETT OUTFRONT:

179 REIDOUT:

157 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

529 ANDERSON COOPER 360:

180 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

158 ERIC BOLLING THE BALANCE:

19 NEWSNATION PRIME:

5 9p HANNITY:

450 CNN TONIGHT:

154 RACHEL MADDOW SHOW:

204 PRIME NEWS:

9 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

331 DON LEMON TONIGHT:

119 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

117 GREG KELLY REPORTS:

19 BANFIELD:

12 11p GUTFELD!:

429 DON LEMON TONIGHT:

131 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

110 ROB SCHMITT TONIGHT:

13 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 645,000

Fox News: 1.98 million

MSNBC: 1.07 million

25-54 Demo:

CNN: 164,000

Fox News: 316,000

MSNBC: 141,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 640,000

Fox News: 2.78 million

MSNBC: 1.44 million

25-54 Demo:

CNN: 151,000

Fox News: 437,000

MSNBC: 160,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

