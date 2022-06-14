Jim Acosta Tops Most CNN Prime Time Programming With Strong Weekend Numbers

CNN anchor Jim Acosta’s weekend show is drawing impressive ratings for the network — often beating out CNN’s weekday prime time lineup, an impressive feat in cable news.
Acosta brought in 754,000 total viewers at 5 p.m. on Saturday and scored a rare win over Fox News in the key 25-54 age demographic in the same hour.
The second highest-rated program, not including those boosted by the prime time Jan. 6 hearings on Thursday, on CNN last week was Anderson Cooper on Monday with 6740,000 total viewers. Acosta beating the network’s prime time lineup with a midday show on Saturday is a very rare feat in cable news.
While Fox News’ lineup of programming still significantly outpaced CNN and MSNBC in terms of both total viewers and in the demo, Acosta’s numbers are notable as he regularly lands programs at the top end of the network’s ratings.
Last Saturday, Acosta’s top-rated hour brought in 686,000 total viewers, and the previous Saturday he brought in 663,000.
This past Sunday, Acosta beat all of CNN’s regular lineup, but fell just short of the 9 p.m. hour, which ran special programming looking back at the Watergate scandal of the 1970s.
On Saturday, Acosta’s 4 p.m. hour brought in 141,000 demo viewers, which topped Fox News Live at the same time. Fox News Live brought in 130,000 demo viewers at 4 p.m. to land in second place, while MSNBC’s Symone Sanders brought in a dismal 30,000 demo viewers.
While Fox News swept the rest of the time slots in the demo, MSNBC struggled mightily to bring in a demo audience, with the network reaching only 49,000 demo viewers during its top hour.
Here is a full breakdown of Saturday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
872
|NEW DAY WEEKEND:
281
|ZERLINA – THE CHOICE:
235
|VIETNAM WAR: TACTICS OF W:
17
|—
|7a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
1196
|NEW DAY WEEKEND:
306
|KATIE PHANG SHOW:
345
|WAKE UP AMERICA WEEKEND:
58
|—
|8a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
1563
|NEW DAY WEEKEND:
394
|VELSHI:
563
|—
|—
|9a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
1651
|SMERCONISH:
582
|—
|SATURDAY REPORT:
102
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
52
|10a
|CAVUTO LIVE:
1383
|CNN NEWSROOM:
514
|CROSS CONNECTION W/TCROSS: 528
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
108
|11a
|CAVUTO LIVE:
1170
|CNN NEWSROOM:
560
|—
|AMERICA RIGHT NOW:
117
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
180
|12p
|FOX NEWS LIVE:
1112
|CNN NEWSROOM:
540
|ALEX WITT REPORTS:
539
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
219
|1p
|FOX NEWS LIVE:
1068
|CNN NEWSROOM:
532
|—
|SATURDAY AGENDA:
105
|LAST MAN STANDING:
92
|2p
|FOX NEWS LIVE:
1008
|CNN NEWSROOM:
501
|—
|—
|LAST MAN STANDING:
117
|3p
|JOURNAL EDITORIAL REPORT:
930
|CNN NEWSROOM:
608
|YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS:
488
|GREG KELLY THIS WEEK:
95
|LAST MAN STANDING:
118
|4p
|FOX NEWS LIVE:
894
|CNN NEWSROOM:
706
|SYMONE:
425
|AMERICAN MEDICINE TODAY:
66
|LAST MAN STANDING:
173
|5p
|BIG SATURDAY SHOW, THE:
1046
|CNN NEWSROOM:
754
|POLITICS NATION:
415
|COUNT; THE:
97
|LAST MAN STANDING:
147
|6p
|FOX REPORT WITH JON SCOTT:
1016
|CNN NEWSROOM:
521
|AMERCAN VOICES W/MENENDEZ: 381
|—
|LAST MAN STANDING:
141
|7p
|GUTFELD!:
964
|CNN NEWSROOM:
496
|AYMAN:
503
|MARK KAYE SHOW, THE:
136
|NEWSNATION PRIME:
97
|8p
|ONE NATION:
1160
|CNN NEWSROOM:
507
|AYMAN:
559
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
130
|NEWSNATION PRIME:
57
|9p
|UNFILTERED W/DAN BONGINO:
1438
|WATERGATE:
436
|—
|BENNY REPORT; THE:
79
|NEWSNATION PRIME:
51
|10p
|L. JONES CROSS COUNTRY:
1220
|WATERGATE:
528
|AYMAN:
478
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
63
|NEWSNATION PRIME:
45
|11p
|ONE NATION:
875
|SEVENTIES:
364
|AYMAN:
418
|STAND UP TRUMP: MAKING AM:
65
|NEWSNATION PRIME:
27
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
159
|NEW DAY WEEKEND:
26
|ZERLINA – THE CHOICE:
38
|VIETNAM WAR: TACTICS OF W:
1
|—
|7a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
210
|NEW DAY WEEKEND:
36
|KATIE PHANG SHOW:
39
|WAKE UP AMERICA WEEKEND:
2
|—
|8a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
269
|NEW DAY WEEKEND:
63
|VELSHI:
64
|—
|—
|9a
|FOX & FRIENDS SATURDAY:
280
|SMERCONISH:
77
|—
|SATURDAY REPORT:
8
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
20
|10a
|CAVUTO LIVE:
184
|CNN NEWSROOM:
96
|CROSS CONNECTION W/TCROSS: 45
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
28
|11a
|CAVUTO LIVE:
145
|CNN NEWSROOM:
114
|—
|AMERICA RIGHT NOW:
7
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
52
|12p
|FOX NEWS LIVE:
161
|CNN NEWSROOM:
102
|ALEX WITT REPORTS:
46
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
53
|1p
|FOX NEWS LIVE:
202
|CNN NEWSROOM:
106
|—
|SATURDAY AGENDA:
16
|LAST MAN STANDING:
20
|2p
|FOX NEWS LIVE:
173
|CNN NEWSROOM:
97
|—
|—
|LAST MAN STANDING:
30
|3p
|JOURNAL EDITORIAL REPORT:
148
|CNN NEWSROOM:
119
|YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS:
44
|GREG KELLY THIS WEEK:
6
|LAST MAN STANDING:
27
|4p
|FOX NEWS LIVE:
130
|CNN NEWSROOM:
141
|SYMONE:
30
|AMERICAN MEDICINE TODAY:
5
|LAST MAN STANDING:
52
|5p
|BIG SATURDAY SHOW, THE:
188
|CNN NEWSROOM:
144
|POLITICS NATION:
24
|COUNT; THE:
9
|LAST MAN STANDING:
44
|6p
|FOX REPORT WITH JON SCOTT:
159
|CNN NEWSROOM:
111
|AMERCAN VOICES W/MENENDEZ: 21
|—
|LAST MAN STANDING:
54
|7p
|GUTFELD!:
114
|CNN NEWSROOM:
115
|AYMAN:
33
|MARK KAYE SHOW, THE:
21
|NEWSNATION PRIME:
21
|8p
|ONE NATION:
134
|CNN NEWSROOM:
102
|AYMAN:
39
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
4
|NEWSNATION PRIME:
8
|9p
|UNFILTERED W/DAN BONGINO:
219
|WATERGATE:
109
|—
|BENNY REPORT; THE:
7
|NEWSNATION PRIME:
5
|10p
|L. JONES CROSS COUNTRY:
180
|WATERGATE:
100
|AYMAN:
46
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
5
|NEWSNATION PRIME:
8
|11p
|ONE NATION:
120
|SEVENTIES:
69
|AYMAN:
49
|STAND UP TRUMP: MAKING AM:
6
|NEWSNATION PRIME:
1
Here is a full breakdown of Sunday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
821
|NEW DAY WEEKEND:
340
|AYMAN:
237
|ALLEN JACKSON:
8
|—
|7a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
997
|NEW DAY WEEKEND:
315
|KATIE PHANG SHOW:
297
|WAKE UP AMERICA WEEKEND:
81
|—
|8a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
1429
|INSIDE POLITICS:
384
|KATIE PHANG SHOW:
380
|—
|—
|9a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
1500
|STATE OF THE UNION:
528
|MSNBC REPORTS- LIVE:
439
|—
|LAST MAN STANDING:
20
|10a
|SUNDAY MORNING FUTURES:
1769
|FAREED ZAKARIA: GPS:
663
|SUNDAY SHOW W/J. CAPEHART:
468
|NEW TO THE STREET:
46
|LAST MAN STANDING:
38
|11a
|MEDIA BUZZ:
1445
|RELIABLE SOURCES:
580
|—
|BENNY REPORT; THE:
57
|LAST MAN STANDING:
101
|12p
|FOX NEWS LIVE:
1174
|STATE OF THE UNION:
579
|ALEX WITT REPORTS:
533
|HUCKABEE:
59
|LAST MAN STANDING:
141
|1p
|FOX NEWS LIVE:
1115
|FAREED ZAKARIA: GPS:
462
|—
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
74
|LAST MAN STANDING:
135
|2p
|FOX NEWS SUNDAY:
991
|CNN NEWSROOM:
391
|—
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
55
|LAST MAN STANDING:
120
|3p
|SUNDAY MORNING FUTURES:
866
|CNN NEWSROOM:
396
|YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS:
498
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
79
|LAST MAN STANDING:
116
|4p
|FOX NEWS LIVE:
709
|CNN NEWSROOM:
524
|SYMONE:
430
|TRUMP AND ME: A CONVERSAT:
128
|LAST MAN STANDING:
152
|5p
|BIG SUNDAY SHOW, THE:
925
|CNN NEWSROOM:
591
|POLITICS NATION:
443
|GREG KELLY THIS WEEK:
85
|LAST MAN STANDING:
142
|6p
|FOX REPORT WITH JON SCOTT:
1015
|CNN NEWSROOM:
412
|AMERCAN VOICES W/MENENDEZ: 357
|STINCHFIELD REPORT:
104
|LAST MAN STANDING:
157
|7p
|SUNDAY NIGHT IN AMERICA.:
1359
|CNN NEWSROOM:
372
|—
|GORKA REALITY CHECK; THE:
120
|NEWSNATION PRIME:
96
|8p
|LIFE, LIBERTY AND LEVIN:
1675
|CNN SPECIAL REPORT:
675
|MEHDI HASAN SHOW:
397
|JACK THE RIPPER: LONDON?S:
68
|NEWSNATION PRIME:
71
|9p
|NEXT REVOLUTION, THE:
1377
|WATERGATE:
780
|AYMAN:
495
|—
|NEWSNATION PRIME:
39
|10p
|MISEDUCATION OF AMERICA:
1018
|WATERGATE:
748
|DEVILS ADVOCATE:
232
|GORKA REALITY CHECK; THE:
75
|NEWSNATION PRIME:
28
|11p
|LIFE, LIBERTY AND LEVIN:
759
|CNN SPECIAL REPORT:
363
|DEVILS ADVOCATE:
150
|PLOT AGAINST THE PRESIDEN:
90
|NEWSNATION PRIME:
25
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
88
|NEW DAY WEEKEND:
47
|AYMAN:
40
|ALLEN JACKSON:
0
|—
|7a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
170
|NEW DAY WEEKEND:
38
|KATIE PHANG SHOW:
33
|WAKE UP AMERICA WEEKEND:
6
|—
|8a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
237
|INSIDE POLITICS:
49
|KATIE PHANG SHOW:
37
|—
|—
|9a
|FOX & FRIENDS SUNDAY:
226
|STATE OF THE UNION:
100
|MSNBC REPORTS- LIVE:
51
|—
|LAST MAN STANDING:
0
|10a
|SUNDAY MORNING FUTURES:
222
|FAREED ZAKARIA: GPS:
97
|SUNDAY SHOW W/J. CAPEHART:
37
|NEW TO THE STREET:
11
|LAST MAN STANDING:
11
|11a
|MEDIA BUZZ:
189
|RELIABLE SOURCES:
73
|—
|BENNY REPORT; THE:
15
|LAST MAN STANDING:
22
|12p
|FOX NEWS LIVE:
189
|STATE OF THE UNION:
73
|ALEX WITT REPORTS:
40
|HUCKABEE:
13
|LAST MAN STANDING:
37
|1p
|FOX NEWS LIVE:
186
|FAREED ZAKARIA: GPS:
67
|—
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
19
|LAST MAN STANDING:
18
|2p
|FOX NEWS SUNDAY:
175
|CNN NEWSROOM:
71
|—
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
7
|LAST MAN STANDING:
34
|3p
|SUNDAY MORNING FUTURES:
163
|CNN NEWSROOM:
80
|YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS:
38
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
6
|LAST MAN STANDING:
24
|4p
|FOX NEWS LIVE:
94
|CNN NEWSROOM:
98
|SYMONE:
31
|TRUMP AND ME: A CONVERSAT:
21
|LAST MAN STANDING:
33
|5p
|BIG SUNDAY SHOW, THE:
100
|CNN NEWSROOM:
87
|POLITICS NATION:
28
|GREG KELLY THIS WEEK:
20
|LAST MAN STANDING:
25
|6p
|FOX REPORT WITH JON SCOTT:
139
|CNN NEWSROOM:
55
|AMERCAN VOICES W/MENENDEZ: 34
|STINCHFIELD REPORT:
16
|LAST MAN STANDING:
16
|7p
|SUNDAY NIGHT IN AMERICA.:
189
|CNN NEWSROOM:
73
|—
|GORKA REALITY CHECK; THE:
18
|NEWSNATION PRIME:
23
|8p
|LIFE, LIBERTY AND LEVIN:
215
|CNN SPECIAL REPORT:
148
|MEHDI HASAN SHOW:
42
|JACK THE RIPPER: LONDON?S:
13
|NEWSNATION PRIME:
15
|9p
|NEXT REVOLUTION, THE:
161
|WATERGATE:
151
|AYMAN:
40
|—
|NEWSNATION PRIME:
8
|10p
|MISEDUCATION OF AMERICA:
153
|WATERGATE:
110
|DEVILS ADVOCATE:
19
|GORKA REALITY CHECK; THE:
11
|NEWSNATION PRIME:
4
|11p
|LIFE, LIBERTY AND LEVIN:
113
|CNN SPECIAL REPORT:
95
|DEVILS ADVOCATE:
17
|PLOT AGAINST THE PRESIDEN:
16
|NEWSNATION PRIME:
3
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