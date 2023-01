CNN drew the most viewers in the 25-54 age demographic for its coverage of the footage showing the police attack on 29-year-old Memphis man Tyre Nichols.

Memphis officials released police body cam and surveillance footage of the attack — in which cops violently beat Nichols, who died days later — on Friday night.

CNN’s Erin Burnett drew 546,000 viewers in the demo for her coverage of the footage, outpacing Tucker Carlson and Jesse Watters on Fox News, who pulled in 451,000 and 503,000 respectively.

In total viewers, Fox News still had the largest audience for coverage of the attack.

See the full breakdown of Friday’s cable news ratings by show below, which were delayed by Nielsen. You can see Monday’s ratings below as well, which were just released.

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

964 CNN THIS MORNING:

255 MORNING JOE:

854 CONVERSATIONS WITH NANCY:

14 EARLY MORNING:

12 7a FOX AND FRIENDS:

1297 CNN THIS MORNING:

397 — WAKE UP AMERICA:

70 MORNING IN AMERICA:

29 8a FOX AND FRIENDS:

1763 CNN THIS MORNING:

438 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1723 CNN NEWSROOM:

547 MORNING JOE:

943 NATIONAL REPORT:

142 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1681 CNN NEWSROOM:

617 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

664 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

40 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1649 AT THIS HOUR:

547 MSNBC REPORTS- LIVE:

633 — — 12p OUTNUMBERED:

1853 INSIDE POLITICS:

716 ANDREA MITCHELL REPORTS:

607 JOHN BACHMAN NOW:

109 BLUE BLOODS:

116 1p AMERICA REPORTS:

1597 CNN NEWSROOM:

677 MSNBC PRESS CONFERENCE:

614 [12:19 PM-1:29 PM] — BLUE BLOODS:

212 2p AMERICA REPORTS:

1581 CNN NEWSROOM:

642 KATY TUR REPORTS:

717 AMERICAN AGENDA:

146 BLUE BLOODS:

241 3p STORY, THE:

1538 CNN NEWSROOM:

700 HALLIE JACKSON REPORTS:

740 — BLUE BLOODS:

258 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1570 LEAD WITH JAKE TAPPER:

743 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1300 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

171 BLUE BLOODS:

294 5p FIVE, THE:

3241 SITUATION ROOM:

723 — SPICER & CO:

108 NEWSNATION: RUSH HOUR:

149 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2515 SITUATION ROOM:

957 BEAT W/ARI MELBER:

1338 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

135 NEWSNATION: RUSH HOUR:

72 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3354 ERIN BURNETT OUTFRONT:

2165 REIDOUT:

1319 ROB SCHMITT TONIGHT:

206 ON BALANCE W/ VITTERT:

91 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3117 ANDERSON COOPER 360:

1801 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1376 ERIC BOLLING THE BALANCE:

152 CUOMO:

112 9p HANNITY:

2381 ANDERSON COOPER 360:

1182 ALEX WAGNER TONIGHT:

1037 PRIME NEWS:

98 — 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1570 CNN TONIGHT:

945 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

982 GREG KELLY REPORTS:

117 BANFIELD:

101 11p GUTFELD!:

1569 CNN TONIGHT:

649 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

682 ROB SCHMITT TONIGHT:

65 CUOMO:

74

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

143 CNN THIS MORNING:

52 MORNING JOE:

99 CONVERSATIONS WITH NANCY:

4 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

184 CNN THIS MORNING:

76 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

228 CNN THIS MORNING:

82 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

227 CNN NEWSROOM:

103 MORNING JOE:

84 NATIONAL REPORT:

17 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

253 CNN NEWSROOM:

120 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

72 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

257 AT THIS HOUR:

112 MSNBC REPORTS- LIVE:

66 — — 12p OUTNUMBERED:

255 INSIDE POLITICS:

137 ANDREA MITCHELL REPORTS:

66 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

9 1p AMERICA REPORTS:

235 CNN NEWSROOM:

125 MSNBC PRESS CONFERENCE:

70 [12:19 PM-1:29 PM] — BLUE BLOODS:

20 2p AMERICA REPORTS:

266 CNN NEWSROOM:

125 KATY TUR REPORTS:

91 AMERICAN AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

21 3p STORY, THE:

266 CNN NEWSROOM:

131 HALLIE JACKSON REPORTS:

90 — BLUE BLOODS:

28 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

284 LEAD WITH JAKE TAPPER:

149 DEADLINE:WHITE HOUSE:

137 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

13 BLUE BLOODS:

40 5p FIVE, THE:

411 SITUATION ROOM:

155 — SPICER & CO:

4 NEWSNATION: RUSH HOUR:

28 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

316 SITUATION ROOM:

217 BEAT W/ARI MELBER:

156 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

2 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

451 ERIN BURNETT OUTFRONT:

546 REIDOUT:

198 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 ON BALANCE W/ VITTERT:

21 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

503 ANDERSON COOPER 360:

416 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

196 ERIC BOLLING THE BALANCE:

9 CUOMO:

16 9p HANNITY:

352 ANDERSON COOPER 360:

291 ALEX WAGNER TONIGHT:

160 PRIME NEWS:

5 — 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

263 CNN TONIGHT:

248 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

117 GREG KELLY REPORTS:

4 BANFIELD:

13 11p GUTFELD!:

261 CNN TONIGHT:

184 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

104 ROB SCHMITT TONIGHT:

4 CUOMO:

15

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

806 CNN THIS MORNING:

222 MORNING JOE:

754 WENDY BELL COMMON SENSE:

10 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1110 CNN THIS MORNING:

337 — WAKE UP AMERICA:

83 MORNING IN AMERICA:

38 8a FOX AND FRIENDS:

1397 CNN THIS MORNING:

433 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1553 CNN NEWSROOM:

583 MORNING JOE:

737 NATIONAL REPORT:

135 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1606 CNN NEWSROOM:

671 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

556 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

18 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1525 AT THIS HOUR:

568 MSNBC REPORTS- LIVE:

545 — — 12p OUTNUMBERED:

1663 INSIDE POLITICS:

596 ANDREA MITCHELL REPORTS:

619 JOHN BACHMAN NOW:

123 BLUE BLOODS:

113 1p AMERICA REPORTS:

1356 CNN NEWSROOM:

573 CHRIS JANSING REPORTS:

635 — BLUE BLOODS:

172 2p AMERICA REPORTS:

1425 CNN NEWSROOM:

534 KATY TUR REPORTS:

628 AMERICAN AGENDA:

111 BLUE BLOODS:

256 3p STORY, THE:

1358 CNN NEWSROOM:

586 HALLIE JACKSON REPORTS:

624 — BLUE BLOODS:

327 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1340 LEAD WITH JAKE TAPPER:

626 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1309 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

152 BLUE BLOODS:

335 5p FIVE, THE:

3133 SITUATION ROOM:

616 — SPICER & CO:

165 NEWSNATION: RUSH HOUR:

89 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2406 SITUATION ROOM:

564 BEAT W/ARI MELBER:

1342 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

135 NEWSNATION: RUSH HOUR:

33 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2965 ERIN BURNETT OUTFRONT:

677 REIDOUT:

1145 ROB SCHMITT TONIGHT:

192 ON BALANCE W/ VITTERT:

25 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3486 ANDERSON COOPER 360:

640 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1355 ERIC BOLLING THE BALANCE:

133 CUOMO:

126 9p HANNITY:

2687 ANDERSON COOPER 360:

553 RACHEL MADDOW SHOW:

2356 PRIME NEWS:

73 DAN ABRAMS LIVE:

92 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1963 CNN TONIGHT:

400 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1407 GREG KELLY REPORTS:

133 BANFIELD:

97 11p GUTFELD!:

1861 CNN TONIGHT:

317 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

816 ROB SCHMITT TONIGHT:

90 CUOMO:

55

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

132 CNN THIS MORNING:

41 MORNING JOE:

83 WENDY BELL COMMON SENSE:

2 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

138 CNN THIS MORNING:

63 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

189 CNN THIS MORNING:

76 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

185 CNN NEWSROOM:

78 MORNING JOE:

79 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

176 CNN NEWSROOM:

113 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

49 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

178 AT THIS HOUR:

116 MSNBC REPORTS- LIVE:

58 — — 12p OUTNUMBERED:

204 INSIDE POLITICS:

109 ANDREA MITCHELL REPORTS:

63 JOHN BACHMAN NOW:

7 BLUE BLOODS:

24 1p AMERICA REPORTS:

196 CNN NEWSROOM:

96 CHRIS JANSING REPORTS:

77 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

188 CNN NEWSROOM:

95 KATY TUR REPORTS:

78 AMERICAN AGENDA:

8 BLUE BLOODS:

35 3p STORY, THE:

176 CNN NEWSROOM:

119 HALLIE JACKSON REPORTS:

75 — BLUE BLOODS:

36 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

184 LEAD WITH JAKE TAPPER:

120 DEADLINE:WHITE HOUSE:

144 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

10 BLUE BLOODS:

39 5p FIVE, THE:

371 SITUATION ROOM:

131 — SPICER & CO:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

255 SITUATION ROOM:

126 BEAT W/ARI MELBER:

135 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

6 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

328 ERIN BURNETT OUTFRONT:

143 REIDOUT:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

8 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

531 ANDERSON COOPER 360:

135 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

106 ERIC BOLLING THE BALANCE:

4 CUOMO:

11 9p HANNITY:

352 ANDERSON COOPER 360:

138 RACHEL MADDOW SHOW:

207 PRIME NEWS:

10 DAN ABRAMS LIVE:

15 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

218 CNN TONIGHT:

85 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

111 GREG KELLY REPORTS:

13 BANFIELD:

18 11p GUTFELD!:

261 CNN TONIGHT:

64 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

78 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 CUOMO:

12

——

