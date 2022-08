Fox News’s Special Report with Bret Baier landed in fourth place on all of cable news on Thursday with 2.4 million viewers.

The Five topped the charts with 3.4 million viewers, followed by Tucker Carlson and Sean Hannity.

Baier’s strong numbers more than beat out his time slot competitors Wolf Blitzer and Ari Melber.

Melber came in second place at 6 p.m. with 1.6 million viewers, landing him at number one on MSNBC, while CNN’s Blitzer brought in 732,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1053 NEW DAY:

294 MORNING JOE:

905 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

19 EARLY MORNING:

7 7a FOX AND FRIENDS:

1394 NEW DAY:

370 — WAKE UP AMERICA:

91 MORNING IN AMERICA:

36 8a FOX AND FRIENDS:

1743 NEW DAY:

501 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1752 CNN NEWSROOM:

618 MORNING JOE:

968 NATIONAL REPORT:

153 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1743 CNN NEWSROOM:

629 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

736 — BLUE BLOODS:

104 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1727 AT THIS HOUR:

643 MSNBC REPORTS- LIVE:

723 — BLUE BLOODS:

123 12p OUTNUMBERED:

1946 INSIDE POLITICS:

787 ANDREA MITCHELL REPORTS:

767 JOHN BACHMAN NOW:

200 BLUE BLOODS:

168 1p AMERICA REPORTS:

1776 CNN NEWSROOM:

707 CHRIS JANSING REPORTS:

876 — BLUE BLOODS:

221 2p AMERICA REPORTS:

1575 CNN NEWSROOM:

795 KATY TUR REPORTS:

952 AMERICAN AGENDA:

212 BLUE BLOODS:

293 3p STORY, THE:

1591 CNN NEWSROOM:

768 HALLIE JACKSON REPORTS:

990 — BLUE BLOODS:

306 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1687 LEAD WITH JAKE TAPPER:

845 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1422 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

248 BLUE BLOODS:

381 5p FIVE, THE:

3388 LEAD WITH JAKE TAPPER:

771 — SPICER & CO:

259 NEWSNATION: RUSH HOUR:

160 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2384 SITUATION ROOM:

732 BEAT W/ARI MELBER:

1577 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

242 NEWSNATION: RUSH HOUR:

63 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2325 ERIN BURNETT OUTFRONT:

876 REIDOUT:

1193 ROB SCHMITT TONIGHT:

268 ON BALANCE W/ VITTERT:

25 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3056 ANDERSON COOPER 360:

938 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1398 ERIC BOLLING THE BALANCE:

196 NEWSNATION PRIME:

65 9p HANNITY:

2649 CNN TONIGHT:

759 ALEX WAGNER TONIGHT:

1577 PRIME NEWS:

110 DAN ABRAMS LIVE:

61 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2188 DON LEMON TONIGHT:

734 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1576 GREG KELLY REPORTS:

221 BANFIELD:

49 11p GUTFELD!:

2244 DON LEMON TONIGHT:

533 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1100 ROB SCHMITT TONIGHT:

122 NEWSNATION PRIME:

34

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

196 NEW DAY:

56 MORNING JOE:

91 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

8 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

261 NEW DAY:

78 — WAKE UP AMERICA:

17 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

280 NEW DAY:

91 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

276 CNN NEWSROOM:

103 MORNING JOE:

88 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

236 CNN NEWSROOM:

107 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

73 — BLUE BLOODS:

17 11a FAULKNER FOCUS, THE:

233 AT THIS HOUR:

103 MSNBC REPORTS- LIVE:

76 — BLUE BLOODS:

25 12p OUTNUMBERED:

262 INSIDE POLITICS:

120 ANDREA MITCHELL REPORTS:

78 JOHN BACHMAN NOW:

25 BLUE BLOODS:

42 1p AMERICA REPORTS:

222 CNN NEWSROOM:

128 CHRIS JANSING REPORTS:

93 — BLUE BLOODS:

40 2p AMERICA REPORTS:

192 CNN NEWSROOM:

166 KATY TUR REPORTS:

105 AMERICAN AGENDA:

17 BLUE BLOODS:

51 3p STORY, THE:

193 CNN NEWSROOM:

140 HALLIE JACKSON REPORTS:

120 — BLUE BLOODS:

50 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

194 LEAD WITH JAKE TAPPER:

149 DEADLINE:WHITE HOUSE:

121 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

16 BLUE BLOODS:

52 5p FIVE, THE:

398 LEAD WITH JAKE TAPPER:

153 — SPICER & CO:

17 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

304 SITUATION ROOM:

185 BEAT W/ARI MELBER:

137 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

18 NEWSNATION: RUSH HOUR:

6 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

298 ERIN BURNETT OUTFRONT:

194 REIDOUT:

131 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 ON BALANCE W/ VITTERT:

1 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

467 ANDERSON COOPER 360:

194 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

144 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 NEWSNATION PRIME:

2 9p HANNITY:

404 CNN TONIGHT:

185 ALEX WAGNER TONIGHT:

159 PRIME NEWS:

7 DAN ABRAMS LIVE:

3 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

333 DON LEMON TONIGHT:

146 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

135 GREG KELLY REPORTS:

22 BANFIELD:

5 11p GUTFELD!:

374 DON LEMON TONIGHT:

117 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

113 ROB SCHMITT TONIGHT:

13 NEWSNATION PRIME:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 642,000

Fox News: 1.83 million

MSNBC: 1.02 million

25-54 Demo:

CNN: 126,000

Fox News: 264,000

MSNBC: 103,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 810,000

Fox News: 2.63 million

MSNBC: 1.52 million

25-54 Demo:

CNN: 175,000

Fox News: 402,000

MSNBC: 146,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

