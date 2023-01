MSNBC host Ari Melber drew the highest ratings in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on his network Thursday, while also topping every show on CNN.

Melber’s The Beat drew 162,000 viewers in the demo, enough to outpace every show on MSNBC and CNN. The Fox News competition still bested every show on MSNBC and CNN in both the demo and total viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

891 CNN THIS MORNING:

282 MORNING JOE:

814 DICK MORRIS DEMOCRACY:

17 EARLY MORNING:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1262 CNN THIS MORNING:

367 — WAKE UP AMERICA:

83 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1602 CNN THIS MORNING:

467 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1772 CNN NEWSROOM:

519 MORNING JOE:

800 NATIONAL REPORT:

113 — 10a — CNN NEWSROOM:

624 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

605 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

24 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1656 AT THIS HOUR:

573 MSNBC REPORTS- LIVE:

598 — — 12p OUTNUMBERED:

1562 INSIDE POLITICS:

605 ANDREA MITCHELL REPORTS:

596 JOHN BACHMAN NOW:

146 BLUE BLOODS:

95 1p AMERICA REPORTS:

1523 CNN NEWSROOM:

563 CHRIS JANSING REPORTS:

676 — BLUE BLOODS:

203 2p AMERICA REPORTS:

1575 CNN NEWSROOM:

652 KATY TUR REPORTS:

658 AMERICAN AGENDA:

136 BLUE BLOODS:

280 3p STORY, THE:

1430 CNN NEWSROOM:

705 HALLIE JACKSON REPORTS:

769 — BLUE BLOODS:

315 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1511 LEAD WITH JAKE TAPPER:

649 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1381 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

163 BLUE BLOODS:

308 5p FIVE, THE:

3175 SITUATION ROOM:

589 — SPICER & CO:

171 NEWSNATION: RUSH HOUR:

101 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2305 SITUATION ROOM:

561 BEAT W/ARI MELBER:

1325 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

184 NEWSNATION: RUSH HOUR:

53 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2827 ERIN BURNETT OUTFRONT:

651 REIDOUT:

1121 ROB SCHMITT TONIGHT:

216 ON BALANCE W/ VITTERT:

46 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3020 ANDERSON COOPER 360:

643 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1316 ERIC BOLLING THE BALANCE:

146 CUOMO:

137 9p HANNITY:

2631 ANDERSON COOPER 360:

580 ALEX WAGNER TONIGHT:

1341 PRIME NEWS:

110 DAN ABRAMS LIVE:

114 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1872 CNN TONIGHT:

470 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1390 GREG KELLY REPORTS:

100 BANFIELD:

120 11p GUTFELD!:

1766 CNN TONIGHT:

346 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

824 ROB SCHMITT TONIGHT:

100 CUOMO:

46

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

161 CNN THIS MORNING:

59 MORNING JOE:

97 DICK MORRIS DEMOCRACY:

0 EARLY MORNING:

7 7a FOX AND FRIENDS:

230 CNN THIS MORNING:

77 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

238 CNN THIS MORNING:

87 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

220 CNN NEWSROOM:

82 MORNING JOE:

78 NATIONAL REPORT:

7 — 10a — CNN NEWSROOM:

91 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

50 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

229 AT THIS HOUR:

98 MSNBC REPORTS- LIVE:

56 — — 12p OUTNUMBERED:

199 INSIDE POLITICS:

94 ANDREA MITCHELL REPORTS:

52 JOHN BACHMAN NOW:

9 BLUE BLOODS:

13 1p AMERICA REPORTS:

184 CNN NEWSROOM:

101 CHRIS JANSING REPORTS:

50 — BLUE BLOODS:

20 2p AMERICA REPORTS:

175 CNN NEWSROOM:

115 KATY TUR REPORTS:

75 AMERICAN AGENDA:

12 BLUE BLOODS:

33 3p STORY, THE:

173 CNN NEWSROOM:

133 HALLIE JACKSON REPORTS:

80 — BLUE BLOODS:

30 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

161 LEAD WITH JAKE TAPPER:

130 DEADLINE:WHITE HOUSE:

139 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

9 BLUE BLOODS:

18 5p FIVE, THE:

316 SITUATION ROOM:

115 — SPICER & CO:

4 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

249 SITUATION ROOM:

117 BEAT W/ARI MELBER:

162 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

26 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

304 ERIN BURNETT OUTFRONT:

120 REIDOUT:

135 ROB SCHMITT TONIGHT:

18 ON BALANCE W/ VITTERT:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

436 ANDERSON COOPER 360:

98 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

112 ERIC BOLLING THE BALANCE:

11 CUOMO:

17 9p HANNITY:

281 ANDERSON COOPER 360:

114 ALEX WAGNER TONIGHT:

120 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

10 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

228 CNN TONIGHT:

118 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

105 GREG KELLY REPORTS:

5 BANFIELD:

17 11p GUTFELD!:

249 CNN TONIGHT:

87 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

80 ROB SCHMITT TONIGHT:

4 CUOMO:

15

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 506,000

Fox News: 1.7 million

MSNBC: 877,000

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 219,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 564,000

Fox News: 2.5 million

MSNBC: 1.34 million

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 315,000

MSNBC: 113,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

