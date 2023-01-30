Cable News Ratings Thursday January 26: Ari Melber Draws Highest Demo on MSNBC and CNN

By Mediaite StaffJan 30th, 2023, 3:53 pm
 

Ari Melber

MSNBC host Ari Melber drew the highest ratings in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on his network Thursday, while also topping every show on CNN.

Melber’s The Beat drew 162,000 viewers in the demo, enough to outpace every show on MSNBC and CNN. The Fox News competition still bested every show on MSNBC and CNN in both the demo and total viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
891		 CNN THIS MORNING:
282		 MORNING JOE:
814		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
17		 EARLY MORNING:
16
7a FOX AND FRIENDS:
1262		 CNN THIS MORNING:
367		 WAKE UP AMERICA:
83		 MORNING IN AMERICA:
30
8a FOX AND FRIENDS:
1602		 CNN THIS MORNING:
467
9a AMERICAS NEWSROOM:
1772		 CNN NEWSROOM:
519		 MORNING JOE:
800		 NATIONAL REPORT:
113
10a CNN NEWSROOM:
624		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
605		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
24
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1656		 AT THIS HOUR:
573		 MSNBC REPORTS- LIVE:
598
12p OUTNUMBERED:
1562		 INSIDE POLITICS:
605		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
596		 JOHN BACHMAN NOW:
146		 BLUE BLOODS:
95
1p AMERICA REPORTS:
1523		 CNN NEWSROOM:
563		 CHRIS JANSING REPORTS:
676		 BLUE BLOODS:
203
2p AMERICA REPORTS:
1575		 CNN NEWSROOM:
652		 KATY TUR REPORTS:
658		 AMERICAN AGENDA:
136		 BLUE BLOODS:
280
3p STORY, THE:
1430		 CNN NEWSROOM:
705		 HALLIE JACKSON REPORTS:
769		 BLUE BLOODS:
315
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1511		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
649		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1381		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
163		 BLUE BLOODS:
308
5p FIVE, THE:
3175		 SITUATION ROOM:
589		 SPICER & CO:
171		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
101
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2305		 SITUATION ROOM:
561		 BEAT W/ARI MELBER:
1325		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
184		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
53
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2827		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
651		 REIDOUT:
1121		 ROB SCHMITT TONIGHT:
216		 ON BALANCE W/ VITTERT:
46
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3020		 ANDERSON COOPER 360:
643		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1316		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
146		 CUOMO:
137
9p HANNITY:
2631		 ANDERSON COOPER 360:
580		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1341		 PRIME NEWS:
110		 DAN ABRAMS LIVE:
114
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1872		 CNN TONIGHT:
470		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1390		 GREG KELLY REPORTS:
100		 BANFIELD:
120
11p GUTFELD!:
1766		 CNN TONIGHT:
346		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
824		 ROB SCHMITT TONIGHT:
100		 CUOMO:
46

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
161		 CNN THIS MORNING:
59		 MORNING JOE:
97		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
0		 EARLY MORNING:
7
7a FOX AND FRIENDS:
230		 CNN THIS MORNING:
77		 WAKE UP AMERICA:
6		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
238		 CNN THIS MORNING:
87
9a AMERICAS NEWSROOM:
220		 CNN NEWSROOM:
82		 MORNING JOE:
78		 NATIONAL REPORT:
7
10a CNN NEWSROOM:
91		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
50		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
6
11a FAULKNER FOCUS, THE:
229		 AT THIS HOUR:
98		 MSNBC REPORTS- LIVE:
56
12p OUTNUMBERED:
199		 INSIDE POLITICS:
94		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
52		 JOHN BACHMAN NOW:
9		 BLUE BLOODS:
13
1p AMERICA REPORTS:
184		 CNN NEWSROOM:
101		 CHRIS JANSING REPORTS:
50		 BLUE BLOODS:
20
2p AMERICA REPORTS:
175		 CNN NEWSROOM:
115		 KATY TUR REPORTS:
75		 AMERICAN AGENDA:
12		 BLUE BLOODS:
33
3p STORY, THE:
173		 CNN NEWSROOM:
133		 HALLIE JACKSON REPORTS:
80		 BLUE BLOODS:
30
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
161		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
130		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
139		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
9		 BLUE BLOODS:
18
5p FIVE, THE:
316		 SITUATION ROOM:
115		 SPICER & CO:
4		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
249		 SITUATION ROOM:
117		 BEAT W/ARI MELBER:
162		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
26
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
304		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
120		 REIDOUT:
135		 ROB SCHMITT TONIGHT:
18		 ON BALANCE W/ VITTERT:
12
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
436		 ANDERSON COOPER 360:
98		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
112		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
11		 CUOMO:
17
9p HANNITY:
281		 ANDERSON COOPER 360:
114		 ALEX WAGNER TONIGHT:
120		 PRIME NEWS:
11		 DAN ABRAMS LIVE:
10
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
228		 CNN TONIGHT:
118		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
105		 GREG KELLY REPORTS:
5		 BANFIELD:
17
11p GUTFELD!:
249		 CNN TONIGHT:
87		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
80		 ROB SCHMITT TONIGHT:
4		 CUOMO:
15

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 506,000

Fox News: 1.7 million

MSNBC: 877,000

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 219,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 564,000

Fox News: 2.5 million

MSNBC: 1.34 million

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 315,000

MSNBC: 113,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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