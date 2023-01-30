Cable News Ratings Thursday January 26: Ari Melber Draws Highest Demo on MSNBC and CNN
MSNBC host Ari Melber drew the highest ratings in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on his network Thursday, while also topping every show on CNN.
Melber’s The Beat drew 162,000 viewers in the demo, enough to outpace every show on MSNBC and CNN. The Fox News competition still bested every show on MSNBC and CNN in both the demo and total viewers.
Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
891
|CNN THIS MORNING:
282
|MORNING JOE:
814
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
17
|EARLY MORNING:
16
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1262
|CNN THIS MORNING:
367
|—
|WAKE UP AMERICA:
83
|MORNING IN AMERICA:
30
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1602
|CNN THIS MORNING:
467
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1772
|CNN NEWSROOM:
519
|MORNING JOE:
800
|NATIONAL REPORT:
113
|—
|10a
|—
|CNN NEWSROOM:
624
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
605
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
24
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1656
|AT THIS HOUR:
573
|MSNBC REPORTS- LIVE:
598
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1562
|INSIDE POLITICS:
605
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
596
|JOHN BACHMAN NOW:
146
|BLUE BLOODS:
95
|1p
|AMERICA REPORTS:
1523
|CNN NEWSROOM:
563
|CHRIS JANSING REPORTS:
676
|—
|BLUE BLOODS:
203
|2p
|AMERICA REPORTS:
1575
|CNN NEWSROOM:
652
|KATY TUR REPORTS:
658
|AMERICAN AGENDA:
136
|BLUE BLOODS:
280
|3p
|STORY, THE:
1430
|CNN NEWSROOM:
705
|HALLIE JACKSON REPORTS:
769
|—
|BLUE BLOODS:
315
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1511
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
649
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1381
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
163
|BLUE BLOODS:
308
|5p
|FIVE, THE:
3175
|SITUATION ROOM:
589
|—
|SPICER & CO:
171
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
101
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2305
|SITUATION ROOM:
561
|BEAT W/ARI MELBER:
1325
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
184
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
53
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2827
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
651
|REIDOUT:
1121
|ROB SCHMITT TONIGHT:
216
|ON BALANCE W/ VITTERT:
46
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3020
|ANDERSON COOPER 360:
643
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1316
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
146
|CUOMO:
137
|9p
|HANNITY:
2631
|ANDERSON COOPER 360:
580
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1341
|PRIME NEWS:
110
|DAN ABRAMS LIVE:
114
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1872
|CNN TONIGHT:
470
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1390
|GREG KELLY REPORTS:
100
|BANFIELD:
120
|11p
|GUTFELD!:
1766
|CNN TONIGHT:
346
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
824
|ROB SCHMITT TONIGHT:
100
|CUOMO:
46
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
161
|CNN THIS MORNING:
59
|MORNING JOE:
97
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
0
|EARLY MORNING:
7
|7a
|FOX AND FRIENDS:
230
|CNN THIS MORNING:
77
|—
|WAKE UP AMERICA:
6
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
238
|CNN THIS MORNING:
87
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
220
|CNN NEWSROOM:
82
|MORNING JOE:
78
|NATIONAL REPORT:
7
|—
|10a
|—
|CNN NEWSROOM:
91
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
50
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
6
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
229
|AT THIS HOUR:
98
|MSNBC REPORTS- LIVE:
56
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
199
|INSIDE POLITICS:
94
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
52
|JOHN BACHMAN NOW:
9
|BLUE BLOODS:
13
|1p
|AMERICA REPORTS:
184
|CNN NEWSROOM:
101
|CHRIS JANSING REPORTS:
50
|—
|BLUE BLOODS:
20
|2p
|AMERICA REPORTS:
175
|CNN NEWSROOM:
115
|KATY TUR REPORTS:
75
|AMERICAN AGENDA:
12
|BLUE BLOODS:
33
|3p
|STORY, THE:
173
|CNN NEWSROOM:
133
|HALLIE JACKSON REPORTS:
80
|—
|BLUE BLOODS:
30
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
161
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
130
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
139
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
9
|BLUE BLOODS:
18
|5p
|FIVE, THE:
316
|SITUATION ROOM:
115
|—
|SPICER & CO:
4
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
249
|SITUATION ROOM:
117
|BEAT W/ARI MELBER:
162
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
26
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
304
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
120
|REIDOUT:
135
|ROB SCHMITT TONIGHT:
18
|ON BALANCE W/ VITTERT:
12
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
436
|ANDERSON COOPER 360:
98
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
112
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
11
|CUOMO:
17
|9p
|HANNITY:
281
|ANDERSON COOPER 360:
114
|ALEX WAGNER TONIGHT:
120
|PRIME NEWS:
11
|DAN ABRAMS LIVE:
10
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
228
|CNN TONIGHT:
118
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
105
|GREG KELLY REPORTS:
5
|BANFIELD:
17
|11p
|GUTFELD!:
249
|CNN TONIGHT:
87
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
80
|ROB SCHMITT TONIGHT:
4
|CUOMO:
15
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 506,000
Fox News: 1.7 million
MSNBC: 877,000
25-54 Demo:
CNN: 94,000
Fox News: 219,000
MSNBC: 89,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 564,000
Fox News: 2.5 million
MSNBC: 1.34 million
25-54 Demo:
CNN: 110,000
Fox News: 315,000
MSNBC: 113,000
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