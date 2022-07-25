Cable News Ratings Friday July 21: Daytime Shows Beat Prime Time on CNN, Fox and MSNBC
Fox News won the ratings race on Friday, bringing in some 1.63 million total viewers. MSNBC came in second with 1.04 million total viewers and CNN came in third with 597,000 total average viewers for the day.
The Five, yet again, won overall with 3.12 million total viewers and was the most-watched show on all of television for the day. MSNBC’s Nicolle Wallace led her network overall with 1.5 million total viewers.
CNN’s top host was Jake Tapper at 4 p.m. with 904,000 total viewers. Tapper also won his time slot in the key 25-54 age demographic beating both Fox News’ Neil Cavuto and Wallace.
Tapper brought in 169,000 demo viewers at 4 p.m., leading his network, while Wallace brought in 138,000 and Cavuto raked in some 139,000.
Tapper, Wallace, and The Five topping their network’s prime time lineup is notable as prime time usually dominates the ratings.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1000
|NEW DAY:
273
|MORNING JOE:
1021
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
15
|EARLY MORNING:
20
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1305
|NEW DAY:
336
|—
|WAKE UP AMERICA:
72
|MORNING IN AMERICA:
29
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1525
|NEW DAY:
458
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1627
|CNN NEWSROOM:
575
|MORNING JOE:
1123
|NATIONAL REPORT:
135
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1524
|CNN NEWSROOM:
707
|JANUARY 6TH HEARINGS:
940
|—
|BLUE BLOODS:
69
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1574
|AT THIS HOUR:
709
|—
|—
|BLUE BLOODS:
83
|12p
|OUTNUMBERED:
1791
|INSIDE POLITICS:
756
|—
|JOHN BACHMAN NOW:
131
|BLUE BLOODS:
136
|1p
|AMERICA REPORTS:
1497
|CNN NEWSROOM:
735
|CHRIS JANSING REPORTS:
845
|—
|BLUE BLOODS:
198
|2p
|AMERICA REPORTS:
1334
|CNN NEWSROOM:
764
|CHRIS JANSING REPORTS:
870
|AMERICAN AGENDA:
131
|BLUE BLOODS:
236
|3p
|STORY, THE:
1433
|CNN NEWSROOM:
881
|HALLIE JACKSON REPORTS:
987
|—
|BLUE BLOODS:
287
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1299
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
904
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1498
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
229
|BLUE BLOODS:
306
|5p
|FIVE, THE:
3115
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
824
|—
|SPICER & CO:
217
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
129
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1972
|SITUATION ROOM:
656
|BEAT W/ARI MELBER:
1455
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
195
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
50
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2415
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
658
|REIDOUT:
1283
|ROB SCHMITT TONIGHT:
163
|ON BALANCE W/ VITTERT:
28
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2723
|ANDERSON COOPER 360:
720
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1484
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
147
|NEWSNATION PRIME:
34
|9p
|HANNITY:
2192
|CNN SPECIAL REPORT:
632
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1422
|PRIME NEWS:
133
|DAN ABRAMS LIVE:
51
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1908
|DON LEMON TONIGHT:
491
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1392
|GREG KELLY REPORTS:
177
|BANFIELD:
32
|11p
|GUTFELD!:
1896
|DON LEMON TONIGHT:
520
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
881
|ROB SCHMITT TONIGHT:
104
|NEWSNATION TONIGHT:
28
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
158
|NEW DAY:
66
|MORNING JOE:
114
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
7
|EARLY MORNING:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
209
|NEW DAY:
79
|—
|WAKE UP AMERICA:
7
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
187
|NEW DAY:
82
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
229
|CNN NEWSROOM:
109
|MORNING JOE:
118
|NATIONAL REPORT:
9
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
201
|CNN NEWSROOM:
146
|JANUARY 6TH HEARINGS:
122
|—
|BLUE BLOODS:
5
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
237
|AT THIS HOUR:
156
|—
|—
|BLUE BLOODS:
10
|12p
|OUTNUMBERED:
246
|INSIDE POLITICS:
137
|—
|JOHN BACHMAN NOW:
8
|BLUE BLOODS:
15
|1p
|AMERICA REPORTS:
198
|CNN NEWSROOM:
130
|CHRIS JANSING REPORTS:
80
|—
|BLUE BLOODS:
35
|2p
|AMERICA REPORTS:
155
|CNN NEWSROOM:
113
|CHRIS JANSING REPORTS:
94
|AMERICAN AGENDA:
8
|BLUE BLOODS:
45
|3p
|STORY, THE:
168
|CNN NEWSROOM:
139
|HALLIE JACKSON REPORTS:
107
|—
|BLUE BLOODS:
51
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
139
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
169
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
138
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
24
|BLUE BLOODS:
58
|5p
|FIVE, THE:
401
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
148
|—
|SPICER & CO:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
250
|SITUATION ROOM:
147
|BEAT W/ARI MELBER:
151
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
305
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
148
|REIDOUT:
164
|ROB SCHMITT TONIGHT:
8
|ON BALANCE W/ VITTERT:
2
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
374
|ANDERSON COOPER 360:
140
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
180
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
3
|NEWSNATION PRIME:
3
|9p
|HANNITY:
275
|CNN SPECIAL REPORT:
115
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
167
|PRIME NEWS:
5
|DAN ABRAMS LIVE:
3
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
248
|DON LEMON TONIGHT:
106
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
133
|GREG KELLY REPORTS:
19
|BANFIELD:
2
|11p
|GUTFELD!:
297
|DON LEMON TONIGHT:
109
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
106
|ROB SCHMITT TONIGHT:
11
|NEWSNATION TONIGHT:
1
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 597,000
Fox News: 1.63 million
MSNBC: 1.04 million
25-54 Demo:
CNN: 115,000
Fox News: 226,000
MSNBC: 117,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 614,000
Fox News: 2.27 million
MSNBC: 1.43 million
25-54 Demo:
CNN: 120,000
Fox News: 299,000
MSNBC: 160,000
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