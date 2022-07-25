Cable News Ratings Friday July 21: Daytime Shows Beat Prime Time on CNN, Fox and MSNBC

By Mediaite StaffJul 25th, 2022, 4:41 pm
 

Fox News won the ratings race on Friday, bringing in some 1.63 million total viewers. MSNBC came in second with 1.04 million total viewers and CNN came in third with 597,000 total average viewers for the day.

The Five, yet again, won overall with 3.12 million total viewers and was the most-watched show on all of television for the day. MSNBC’s Nicolle Wallace led her network overall with 1.5 million total viewers.

CNN’s top host was Jake Tapper at 4 p.m. with 904,000 total viewers. Tapper also won his time slot in the key 25-54 age demographic beating both Fox News’ Neil Cavuto and Wallace.

Tapper brought in 169,000 demo viewers at 4 p.m., leading his network, while Wallace brought in 138,000 and Cavuto raked in some 139,000.

Tapper, Wallace, and The Five topping their network’s prime time lineup is notable as prime time usually dominates the ratings.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1000		 NEW DAY:
273		 MORNING JOE:
1021		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
15		 EARLY MORNING:
20
7a FOX AND FRIENDS:
1305		 NEW DAY:
336		 WAKE UP AMERICA:
72		 MORNING IN AMERICA:
29
8a FOX AND FRIENDS:
1525		 NEW DAY:
458
9a AMERICAS NEWSROOM:
1627		 CNN NEWSROOM:
575		 MORNING JOE:
1123		 NATIONAL REPORT:
135
10a AMERICAS NEWSROOM:
1524		 CNN NEWSROOM:
707		 JANUARY 6TH HEARINGS:
940		 BLUE BLOODS:
69
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1574		 AT THIS HOUR:
709		 BLUE BLOODS:
83
12p OUTNUMBERED:
1791		 INSIDE POLITICS:
756		 JOHN BACHMAN NOW:
131		 BLUE BLOODS:
136
1p AMERICA REPORTS:
1497		 CNN NEWSROOM:
735		 CHRIS JANSING REPORTS:
845		 BLUE BLOODS:
198
2p AMERICA REPORTS:
1334		 CNN NEWSROOM:
764		 CHRIS JANSING REPORTS:
870		 AMERICAN AGENDA:
131		 BLUE BLOODS:
236
3p STORY, THE:
1433		 CNN NEWSROOM:
881		 HALLIE JACKSON REPORTS:
987		 BLUE BLOODS:
287
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1299		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
904		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1498		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
229		 BLUE BLOODS:
306
5p FIVE, THE:
3115		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
824		 SPICER & CO:
217		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
129
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1972		 SITUATION ROOM:
656		 BEAT W/ARI MELBER:
1455		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
195		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
50
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2415		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
658		 REIDOUT:
1283		 ROB SCHMITT TONIGHT:
163		 ON BALANCE W/ VITTERT:
28
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2723		 ANDERSON COOPER 360:
720		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1484		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
147		 NEWSNATION PRIME:
34
9p HANNITY:
2192		 CNN SPECIAL REPORT:
632		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1422		 PRIME NEWS:
133		 DAN ABRAMS LIVE:
51
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1908		 DON LEMON TONIGHT:
491		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1392		 GREG KELLY REPORTS:
177		 BANFIELD:
32
11p GUTFELD!:
1896		 DON LEMON TONIGHT:
520		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
881		 ROB SCHMITT TONIGHT:
104		 NEWSNATION TONIGHT:
28

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
158		 NEW DAY:
66		 MORNING JOE:
114		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
7		 EARLY MORNING:
1
7a FOX AND FRIENDS:
209		 NEW DAY:
79		 WAKE UP AMERICA:
7		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
187		 NEW DAY:
82
9a AMERICAS NEWSROOM:
229		 CNN NEWSROOM:
109		 MORNING JOE:
118		 NATIONAL REPORT:
9
10a AMERICAS NEWSROOM:
201		 CNN NEWSROOM:
146		 JANUARY 6TH HEARINGS:
122		 BLUE BLOODS:
5
11a FAULKNER FOCUS, THE:
237		 AT THIS HOUR:
156		 BLUE BLOODS:
10
12p OUTNUMBERED:
246		 INSIDE POLITICS:
137		 JOHN BACHMAN NOW:
8		 BLUE BLOODS:
15
1p AMERICA REPORTS:
198		 CNN NEWSROOM:
130		 CHRIS JANSING REPORTS:
80		 BLUE BLOODS:
35
2p AMERICA REPORTS:
155		 CNN NEWSROOM:
113		 CHRIS JANSING REPORTS:
94		 AMERICAN AGENDA:
8		 BLUE BLOODS:
45
3p STORY, THE:
168		 CNN NEWSROOM:
139		 HALLIE JACKSON REPORTS:
107		 BLUE BLOODS:
51
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
139		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
169		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
138		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
24		 BLUE BLOODS:
58
5p FIVE, THE:
401		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
148		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
250		 SITUATION ROOM:
147		 BEAT W/ARI MELBER:
151		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
305		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
148		 REIDOUT:
164		 ROB SCHMITT TONIGHT:
8		 ON BALANCE W/ VITTERT:
2
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
374		 ANDERSON COOPER 360:
140		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
180		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
3		 NEWSNATION PRIME:
3
9p HANNITY:
275		 CNN SPECIAL REPORT:
115		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
167		 PRIME NEWS:
5		 DAN ABRAMS LIVE:
3
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
248		 DON LEMON TONIGHT:
106		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
133		 GREG KELLY REPORTS:
19		 BANFIELD:
2
11p GUTFELD!:
297		 DON LEMON TONIGHT:
109		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
106		 ROB SCHMITT TONIGHT:
11		 NEWSNATION TONIGHT:
1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 597,000

Fox News: 1.63 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 115,000

Fox News: 226,000

MSNBC: 117,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 614,000

Fox News: 2.27 million

MSNBC: 1.43 million

25-54 Demo:

CNN: 120,000

Fox News: 299,000

MSNBC: 160,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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