Tucker Carlson broke The Five’s stranglehold on the first place position in cable news Thursday, beating the daytime Fox News show in both total viewers and the advertiser-coveted 25-54 age demographic.

Tucker Carlson Tonight drew 3.32 million total viewers and 455,000 in the demo, edging out the The Five, which pulled 3.17 million and 437,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1065 NEW DAY:

340 MORNING JOE:

863 DICK MORRIS DEMOCRACY:

37 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS:

1407 NEW DAY:

447 — WAKE UP AMERICA:

103 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1690 NEW DAY:

519 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1672 CNN NEWSROOM:

655 MORNING JOE:

936 NATIONAL REPORT:

150 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1619 CNN NEWSROOM:

753 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

708 — BLUE BLOODS:

49 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1649 AT THIS HOUR:

751 MSNBC REPORTS- LIVE:

635 — BLUE BLOODS:

86 12p OUTNUMBERED:

1666 INSIDE POLITICS:

813 ANDREA MITCHELL REPORTS:

789 JOHN BACHMAN NOW:

139 BLUE BLOODS:

143 1p AMERICA REPORTS:

1524 CNN NEWSROOM:

797 CHRIS JANSING REPORTS:

734 — BLUE BLOODS:

156 2p AMERICA REPORTS:

1406 CNN NEWSROOM:

859 KATY TUR REPORTS:

764 AMERICAN AGENDA:

168 BLUE BLOODS:

214 3p STORY, THE:

1403 CNN NEWSROOM:

856 HALLIE JACKSON REPORTS:

807 — BLUE BLOODS:

228 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1438 LEAD WITH JAKE TAPPER:

856 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1467 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

256 BLUE BLOODS:

279 5p FIVE, THE:

3175 LEAD WITH JAKE TAPPER:

890 — SPICER & CO:

222 NEWSNATION: RUSH HOUR:

136 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2361 SITUATION ROOM:

747 BEAT W/ARI MELBER:

1580 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

189 NEWSNATION: RUSH HOUR:

83 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2874 ERIN BURNETT OUTFRONT:

802 REIDOUT:

1356 ROB SCHMITT TONIGHT:

274 ON BALANCE W/ VITTERT:

55 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3325 ANDERSON COOPER 360:

846 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1535 ERIC BOLLING THE BALANCE:

203 NEWSNATION PRIME:

50 9p HANNITY:

2773 CNN TONIGHT:

642 ALEX WAGNER TONIGHT:

1542 PRIME NEWS:

165 DAN ABRAMS LIVE:

55 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2396 DON LEMON TONIGHT:

657 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1663 GREG KELLY REPORTS:

206 BANFIELD:

50 11p GUTFELD!:

2162 DON LEMON TONIGHT:

481 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

977 ROB SCHMITT TONIGHT:

108 NEWSNATION PRIME:

30

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

173 NEW DAY:

71 MORNING JOE:

122 DICK MORRIS DEMOCRACY:

7 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

220 NEW DAY:

96 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

237 NEW DAY:

101 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

227 CNN NEWSROOM:

130 MORNING JOE:

111 NATIONAL REPORT:

10 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

197 CNN NEWSROOM:

146 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

89 — BLUE BLOODS:

21 11a FAULKNER FOCUS, THE:

187 AT THIS HOUR:

155 MSNBC REPORTS- LIVE:

71 — BLUE BLOODS:

32 12p OUTNUMBERED:

220 INSIDE POLITICS:

151 ANDREA MITCHELL REPORTS:

91 JOHN BACHMAN NOW:

17 BLUE BLOODS:

32 1p AMERICA REPORTS:

203 CNN NEWSROOM:

149 CHRIS JANSING REPORTS:

71 — BLUE BLOODS:

33 2p AMERICA REPORTS:

181 CNN NEWSROOM:

168 KATY TUR REPORTS:

66 AMERICAN AGENDA:

17 BLUE BLOODS:

39 3p STORY, THE:

178 CNN NEWSROOM:

134 HALLIE JACKSON REPORTS:

66 — BLUE BLOODS:

29 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

218 LEAD WITH JAKE TAPPER:

119 DEADLINE:WHITE HOUSE:

128 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 BLUE BLOODS:

25 5p FIVE, THE:

437 LEAD WITH JAKE TAPPER:

114 — SPICER & CO:

11 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

304 SITUATION ROOM:

120 BEAT W/ARI MELBER:

142 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

360 ERIN BURNETT OUTFRONT:

153 REIDOUT:

165 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

455 ANDERSON COOPER 360:

150 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

138 ERIC BOLLING THE BALANCE:

18 NEWSNATION PRIME:

4 9p HANNITY:

317 CNN TONIGHT:

112 ALEX WAGNER TONIGHT:

137 PRIME NEWS:

21 DAN ABRAMS LIVE:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

296 DON LEMON TONIGHT:

109 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

169 GREG KELLY REPORTS:

25 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

306 DON LEMON TONIGHT:

102 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

134 ROB SCHMITT TONIGHT:

24 NEWSNATION PRIME:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 643,000

Fox News: 1.8 million

MSNBC: 996,000

25-54 Demo:

CNN: 115,000

Fox News: 247,000

MSNBC: 110,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 715,000

Fox News: 2.83 million

MSNBC: 1.58 million

25-54 Demo:

CNN: 124,000

Fox News: 356,000

MSNBC: 148,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

